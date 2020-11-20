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«Зенит» намерен вернуть Халка. Клуб предлагает ему 3 млн евро в год

вчера, 14:38

Форвард китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк может вернуться в «Зенит», сообщает A Bola.

По информации источника, представители петербургского клуба работают над подписанием контракта с 34-летним бразильцем. Также приобрести Халка хочет «Порту».

A Bola отмечает, что «Зенит» уже сделал официальное предложение игроку по зарплате – 3 миллиона евро в год. Португальский клуб предлагает зарплату в 1,5 млн евро за сезон.

Контракт Халка с китайским клубом действует до 31 декабря 2020 года.

Этим летом бразилец проявлял интерес к возвращению в «Зенит».

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 23:23
Источник желтейший. Но было бы прикольно, если бы Зенит его взял до конца сезона. Ибра доказывает, что возраст не показатель.
Agamaga
Agamaga ответ Juve14 (раскрыть)
вчера в 23:18
Гореть им на костре инквизици.
Agamaga
Agamaga
вчера в 23:14
    berda2003
    berda2003
    вчера в 22:22
    надо ещё бабу ягу пригласить
    Сп62
    Сп62
    вчера в 22:06
    Ясно, что утка, но народу интересно.
    brauning.86
    brauning.86
    вчера в 21:43
    Коко взяли чтобы продать
    А Халк молодой перспективный футболист
    Он ведь Моложе Жиркова
    Поиграет еще лет 20ть
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 21:38
    Обмен за кокорина в ту сумму. ХАЛК даже в 40 лет лучше сегодняшний кокорин играет.
    Один его удар может решат хот матч
    .Из одного далнего удара Халка Ливерпуль вылетел из лиге чемпионов имея в составе ударного Суареса.
    brauning.86
    brauning.86 ответ Даниил Корохов (раскрыть)
    вчера в 21:36
    Кокорина взяли свободным агентом КАРЛ
    Даниил Корохов
    Даниил Корохов
    вчера в 21:31
    Думаю теперь эта сумма даёт понимание насколько переплатил Спартак за псевдофутболиста Кокорина!
    протон1
    протон1
    вчера в 20:55
    я думаю оно знает зенит и игру не испортил бы
    Robinson
    Robinson ответ VERSTECK (раскрыть)
    вчера в 20:29
    Вагнер Лав уже не вернётся
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 19:44
    Хотелось бы это увидеть
    Red blu
    Red blu
    вчера в 19:36
    Полетели утки.
    Давидофф Фармонов
    Давидофф Фармонов
    вчера в 18:56
    Зениту сначала уволить трусливого физрука, а потом назначить хорошего иностранного тренера.
    shur
    shur
    вчера в 18:34
    ..."Мальчишка!" -сказал Вагнер Лав и нехотя побежал тренироваться с Кайратом!!!
    зигзаг
    зигзаг
    вчера в 18:27, ред.
    При лучшем и молодом составе с тем же халком, зенит вылетал от середняков на международном уровне. А сейчас и подавно вылетают и будут
    Супервайзер
    Супервайзер
    вчера в 18:06
    Халк был отличным футболистом, в Зените он еще и освоил новую тактику поражения ворот- рикошетом от дерева (Дзюбы). Но с тех пор Дзюба раздался, стал национальным героем и героем инета от партии онанистов - эксгибиционистов, ему заподло рикошетником работать.
    Поэтому сейчас у Зенита другие приоритеты- надо подготовить замену Азмуну, чтоб Дзюба не скучал в раздевалке.
    Juve14
    Juve14
    вчера в 18:01
    СИКОКА??? Кукиш вы пенсий и выплат дождетесь трудяги рабРоссии, хозяевам Халк нужен а не вы никчемные рабы
    Indian
    Indian ответ Relax SM (раскрыть)
    вчера в 17:44
    + Фатих Текке. Без него этот пазл не сложится
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    вчера в 17:25, ред.
    Халк наверное ещё не в курсе, что в зенитовской раздевалке теперь, безраздельно властвует Яростный кулак
    VERSTECK
    VERSTECK
    вчера в 17:22
    Было бы здорово вернуть лучшего легионера в истории чемпионата России. Хейтеры пусть захлебнутся.
    Константин Белых
    Константин Белых
    вчера в 17:04
    Давайте бомжи берите и контракт лет на 5-чтоб никуда от больницы и банкомата не делся и зп лямов 5. Дзюба за74т себя от зависти и злости.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 16:59
    Своих доморощенных воспитанников надо возращать. Хоть и за 3 млн....).
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 16:52
    Чуть ли не ежедневно вижу подобные новости! Кто знает, может он реально вернется в Питер) Полагаю, что Дзюба этому будет несказанно рад.
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    вчера в 16:46
    Нужно всем гос.монополиям запретить быть спонсорами, хотите вкладывать деньги в футбол, вкладывайте просто в детский и юношеский футбол.Народное достояние не должно быть всецело только для Зенита.
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 16:41
    Потому и предлагают что деньги то халявные, никто из структуры клуба ни каплю пота за них не пролил!)
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 16:36
    Почему Зенит предлагает Халку зарплату в 2 раза больше чем Порту? Порту успешный клуб и там хорошо знают кому и сколько платить
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 16:10, ред.
    сумма весьма дороговата для старого и потрёпаоннго Халка..1.5 млн - вполне реально..+ тарелка щей в общей столовой клуба...
    Relax SM
    Relax SM
    вчера в 16:00
    Тогда ещё надо пригласить Дани и до кучи Радимова.
    Twisted
    Twisted
    вчера в 15:58
    Решили на всякий случай не тянуть пока ему еще сорока нет)
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