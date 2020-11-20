«Зенит» намерен вернуть Халка. Клуб предлагает ему 3 млн евро в год

Форвард китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк может вернуться в «Зенит», сообщает A Bola.
По информации источника, представители петербургского клуба работают над подписанием контракта с 34-летним бразильцем. Также приобрести Халка хочет «Порту».
A Bola отмечает, что «Зенит» уже сделал официальное предложение игроку по зарплате – 3 миллиона евро в год. Португальский клуб предлагает зарплату в 1,5 млн евро за сезон.
Контракт Халка с китайским клубом действует до 31 декабря 2020 года.
Этим летом бразилец проявлял интерес к возвращению в «Зенит».
А Халк молодой перспективный футболист
Он ведь Моложе Жиркова
Поиграет еще лет 20ть
А Халк молодой перспективный футболист
Он ведь Моложе Жиркова
Поиграет еще лет 20ть
Один его удар может решат хот матч
.Из одного далнего удара Халка Ливерпуль вылетел из лиге чемпионов имея в составе ударного Суареса.
Один его удар может решат хот матч
.Из одного далнего удара Халка Ливерпуль вылетел из лиге чемпионов имея в составе ударного Суареса.
Поэтому сейчас у Зенита другие приоритеты- надо подготовить замену Азмуну, чтоб Дзюба не скучал в раздевалке.
Поэтому сейчас у Зенита другие приоритеты- надо подготовить замену Азмуну, чтоб Дзюба не скучал в раздевалке.