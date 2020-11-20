«Зенит» намерен вернуть Халка. Клуб предлагает ему 3 млн евро в год

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вчера, 14:38

Форвард китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк может вернуться в «Зенит», сообщает A Bola.

По информации источника, представители петербургского клуба работают над подписанием контракта с 34-летним бразильцем. Также приобрести Халка хочет «Порту».

A Bola отмечает, что «Зенит» уже сделал официальное предложение игроку по зарплате – 3 миллиона евро в год. Португальский клуб предлагает зарплату в 1,5 млн евро за сезон.

Контракт Халка с китайским клубом действует до 31 декабря 2020 года.

Этим летом бразилец проявлял интерес к возвращению в «Зенит».