«Ростов» подписал игрока «Янг Бойз»

Источник сообщает, что «Ростов» подписал 17-летнего российского полузащитника Игоря Павлова из клуба «Янг Бойз».
«Павлов был на хорошем счету в „Янг Бойз“, но „Ростову“ удалось убедить игрока перейти к ним. Игрок уже работает с дублем „Ростова“, зимой будет заявлен для участия в матчах», — сообщает источник информации.
Павлов является уроженцем Ростова-на-Дону. В академию «Янг Бойз» он попал в 2019 году, до этого успел поиграть за другой швейцарский клуб «Фрибур».
Ранее ходили слухи, что «Ростов» намерен подписать защитника сборной Норвегии.
Лишь бы Карпин никуда не ушёл, а то ходили слухи, что его не устраивает текущая политика клуба.
Лишь бы Карпин никуда не ушёл, а то ходили слухи, что его не устраивает текущая политика клуба.