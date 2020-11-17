«Ростов» подписал игрока «Янг Бойз»

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17 ноября 2020, 15:25

Источник сообщает, что «Ростов» подписал 17-летнего российского полузащитника из клуба «Янг Бойз».

«Павлов был на хорошем счету в „Янг Бойз“, но „Ростову“ удалось убедить игрока перейти к ним. Игрок уже работает с дублем „Ростова“, зимой будет заявлен для участия в матчах», — сообщает источник информации.

Павлов является уроженцем Ростова-на-Дону. В академию «Янг Бойз» он попал в 2019 году, до этого успел поиграть за другой швейцарский клуб «Фрибур».

Ранее ходили слухи, что «Ростов» намерен подписать защитника сборной Норвегии.