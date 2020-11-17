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«Ростов» подписал игрока «Янг Бойз»

17 ноября 2020, 15:25

Источник сообщает, что «Ростов» подписал 17-летнего российского полузащитника Игоря Павлова из клуба «Янг Бойз».

«Павлов был на хорошем счету в „Янг Бойз“, но „Ростову“ удалось убедить игрока перейти к ним. Игрок уже работает с дублем „Ростова“, зимой будет заявлен для участия в матчах», — сообщает источник информации.

Павлов является уроженцем Ростова-на-Дону. В академию «Янг Бойз» он попал в 2019 году, до этого успел поиграть за другой швейцарский клуб «Фрибур».

Ранее ходили слухи, что «Ростов» намерен подписать защитника сборной Норвегии.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
17 ноября в 16:58
Одно название, что из Янг Бойз.
Igo0rek
Igo0rek
17 ноября в 16:53
Ух ты, полный теска))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
17 ноября в 16:51
Любопытно.На перспективу Карпин работает
Трезвый повар
Трезвый повар
17 ноября в 16:44
Игрок родился в Ростове-на-Дону. Вполне логично что возвращается именно в Ростов. Через 2-3 года посмотрим появится ли он в основе
makkie
makkie
17 ноября в 15:49
Нехилая перестройка в Ростове - новички всё прут и прут.
Лишь бы Карпин никуда не ушёл, а то ходили слухи, что его не устраивает текущая политика клуба.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
17 ноября в 15:36
До 18 лет, УЕФА не разрешает продавать игроков. Он там был в академии. И играть в 16-=17 лет он мог только за молодежные составы. Таких обучающихся в академиях европейских клубов русских ребят сейчас около 40 , причем в гораздо более приличных школах и клубах, чем Янг Бойз. Но бог даст заиграет, хотя все возможно...
Аксинья
Аксинья ответ drug01 (раскрыть)
17 ноября в 15:32
Своих не раздали а продали и весьма нехило и этих со временем продадут и в разы дороже - на том и выживаем))
VAN ARM
VAN ARM
17 ноября в 15:31
это наверное хорошо))а там посмотрим как оно будет на самом деле)))
drug01
drug01
17 ноября в 15:28
Своих раздали теперь собирают по нитке
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 ноября в 15:26
Рад за них...
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