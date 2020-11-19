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Газизов: «Урунов будет играть в очень большом европейском клубе»

вчера, 23:29

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов похвалил полузащитника команды Остона Урунова.

Урунов – футболист топового уровня. Все, кто с ним работал, это понимают. С таким набором качеств в России мало игроков.

Когда болельщики увидят это на поле? Не совсем ко мне вопрос. Он отыграл не так много полных матчей. Мы не брали его, чтобы сразу отдавать. Но спрос по Урунову есть и ещё будет. Остон будет играть в очень большом европейском клубе, а «Спартак» сделает его сильнее. Я спросил у Тедеско перед трансфером: «Как ты думаешь, он нужен?». И Доменико отнёсся нормально.

Не лучше ли отправить его в аренду? Наверное, но подождите ещё – впереди есть игры. Он на данный момент восстановился. Но я не исключаю такой вариант. Даже не исключаю вариант его продажи зимой, чтобы дать Остону возможность прогрессировать. Нам нужно относиться к футболисту с полным понимаем. Футболист должен развиваться – вот почему тем, кто не играет, надо уходить. Это касается всех игроков «Спартака».

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Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 05:58
Последнего футболиста большого европейского клуба и в аренду), логично, по спартаковски))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 01:30
Вот я не понимаю,за кого нужно принимать болел Спартака,чтоб такую ересь нести в массы и надеятся,что кто-то в это поверить...
Mangur
Mangur
сегодня в 00:59
Удачи пареньку
Faustello
Faustello
сегодня в 00:17
Сказочный дояр Федуна)))
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 00:15
Ну хороший дворник любому клубу пригодится - так что вполне возможно!
Оновтун
Оновтун
вчера в 23:59
Урунов – футболист топового уровня...
Не лучше ли отправить его в аренду? Наверное...
Даже не исключаю вариант его продажи зимой...

Гендир за работой
beefs
beefs
вчера в 23:55
купили чтобы отдать звезду в аренду, смешно...
VV V
VV V
вчера в 23:45, ред.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 23:45
    Есть ощущение , что Газивов является агентом парня.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 23:44
    Наличие таланта и потенциала без должной самоотдачи и трудолюбия не гарантирует головокружительных карьерных успехов.
    David Young
    David Young
    вчера в 23:44
    Может так и будет. Но здесь многое будет зависеть от самого футболиста, не только от его развития как футболиста, но и от решений во время карьеры, которые он будет принимать. Ведь важно не только найти свой клуб, нужно ещё и развиваться, а не находится в выгодной уютном месте, которое не позволит футболисту значительно развиться, и добиться успехов где-то, где футбол находится как минимум на достаточно высоком уровне, а лучше - на очень высоком.

    Немало людей имеют ошибочное представление, что играть в топе РПЛ лучше, чем в аутсайдере или середняке какой-либо из Топ-5. На самом деле всё как раз наоборот. Одна из главных проблем российских футболистов - это то, что лишь малая часть стремится и готова к игре за зарубежные клубы. Не говорю, что все должны уезжать из России, но для многих это станет нужным шагом для развития, а затем они уже, на старости футбольных лет, могут вернуться в российский футбол.

    Желаю удачи Остону, он ещё очень молод, и может очень многого добиться как футболист, надеюсь, что этот молодой талант постсоветского пространства не повторит ошибок многих других бывших больших талантов стран бывших республик СССР, и сможет стать если не звездой, то хотя бы очень хорошим игроком, и не скатиться сильно вниз в плане класса, как и не стать зазнавшейся "звездой".
    vinyardrip
    vinyardrip
    вчера в 23:40
    спам-2?)))
    Cat01
    Cat01
    вчера в 23:40
    Когда будет там играть сообщите....
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 23:39
    Спартак к большим не относится, так что пока лишь перевалочная база.
    Если не загубят, как Кокошу, гы-гы...
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 23:38
    Ташкентский Пахтакор место Урунова - а на большее он не тянет...
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