Газизов: «Урунов будет играть в очень большом европейском клубе»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов похвалил полузащитника команды .

Урунов – футболист топового уровня. Все, кто с ним работал, это понимают. С таким набором качеств в России мало игроков.

Когда болельщики увидят это на поле? Не совсем ко мне вопрос. Он отыграл не так много полных матчей. Мы не брали его, чтобы сразу отдавать. Но спрос по Урунову есть и ещё будет. Остон будет играть в очень большом европейском клубе, а «Спартак» сделает его сильнее. Я спросил у Тедеско перед трансфером: «Как ты думаешь, он нужен?». И Доменико отнёсся нормально.

Не лучше ли отправить его в аренду? Наверное, но подождите ещё – впереди есть игры. Он на данный момент восстановился. Но я не исключаю такой вариант. Даже не исключаю вариант его продажи зимой, чтобы дать Остону возможность прогрессировать. Нам нужно относиться к футболисту с полным понимаем. Футболист должен развиваться – вот почему тем, кто не играет, надо уходить. Это касается всех игроков «Спартака».