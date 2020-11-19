Газизов: «Урунов будет играть в очень большом европейском клубе»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов похвалил полузащитника команды Остона Урунова.
Урунов – футболист топового уровня. Все, кто с ним работал, это понимают. С таким набором качеств в России мало игроков.
Когда болельщики увидят это на поле? Не совсем ко мне вопрос. Он отыграл не так много полных матчей. Мы не брали его, чтобы сразу отдавать. Но спрос по Урунову есть и ещё будет. Остон будет играть в очень большом европейском клубе, а «Спартак» сделает его сильнее. Я спросил у Тедеско перед трансфером: «Как ты думаешь, он нужен?». И Доменико отнёсся нормально.
Не лучше ли отправить его в аренду? Наверное, но подождите ещё – впереди есть игры. Он на данный момент восстановился. Но я не исключаю такой вариант. Даже не исключаю вариант его продажи зимой, чтобы дать Остону возможность прогрессировать. Нам нужно относиться к футболисту с полным понимаем. Футболист должен развиваться – вот почему тем, кто не играет, надо уходить. Это касается всех игроков «Спартака».
Немало людей имеют ошибочное представление, что играть в топе РПЛ лучше, чем в аутсайдере или середняке какой-либо из Топ-5. На самом деле всё как раз наоборот. Одна из главных проблем российских футболистов - это то, что лишь малая часть стремится и готова к игре за зарубежные клубы. Не говорю, что все должны уезжать из России, но для многих это станет нужным шагом для развития, а затем они уже, на старости футбольных лет, могут вернуться в российский футбол.
Желаю удачи Остону, он ещё очень молод, и может очень многого добиться как футболист, надеюсь, что этот молодой талант постсоветского пространства не повторит ошибок многих других бывших больших талантов стран бывших республик СССР, и сможет стать если не звездой, то хотя бы очень хорошим игроком, и не скатиться сильно вниз в плане класса, как и не стать зазнавшейся "звездой".
Немало людей имеют ошибочное представление, что играть в топе РПЛ лучше, чем в аутсайдере или середняке какой-либо из Топ-5. На самом деле всё как раз наоборот. Одна из главных проблем российских футболистов - это то, что лишь малая часть стремится и готова к игре за зарубежные клубы. Не говорю, что все должны уезжать из России, но для многих это станет нужным шагом для развития, а затем они уже, на старости футбольных лет, могут вернуться в российский футбол.
Желаю удачи Остону, он ещё очень молод, и может очень многого добиться как футболист, надеюсь, что этот молодой талант постсоветского пространства не повторит ошибок многих других бывших больших талантов стран бывших республик СССР, и сможет стать если не звездой, то хотя бы очень хорошим игроком, и не скатиться сильно вниз в плане класса, как и не стать зазнавшейся "звездой".