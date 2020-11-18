Клубы АПЛ интересуются Кралом

Сообщается, что полузащитник «Спартака» Алекс Крал может продолжить карьеру в АПЛ.
За футболистом следят скауты топ-клубов чемпионата Англии. Потенциальный трансфер хавбека оценивается в 30 млн евро.
Переход игрока может состояться в январе 2021 года, так как клубы опасаются повышения цены на чеха после Евро-2020.
Ранее сообщалось об интересе к Кралу со стороны «Ньюкасла».
действующий на всех участках поля. Возможно, его не столь высокая эффективность в Спартаке по сравнению с его потенциалом связана с игровыми схемами, применяемыми Тедеско с учетом потенциала других игроков.
действующий на всех участках поля. Возможно, его не столь высокая эффективность в Спартаке по сравнению с его потенциалом связана с игровыми схемами, применяемыми Тедеско с учетом потенциала других игроков.
Игруны спартака твоего, тоже смотрятся по другому со стада, я считаю что Умяров - топ, так же как когда то был недооценённый Зе. А условный попсовый Бакаев и Соболев - ширпотреб, которые никогда не вырастут в больших игроков.
Игруны спартака твоего, тоже смотрятся по другому со стада, я считаю что Умяров - топ, так же как когда то был недооценённый Зе. А условный попсовый Бакаев и Соболев - ширпотреб, которые никогда не вырастут в больших игроков.
Даже Гена Орлов ржал!)))
Даже Гена Орлов ржал!)))
Куда ушёл средненький игрок и за какие деньги, все мы знаем. С Кралей такая же история произойдёт.
Куда ушёл средненький игрок и за какие деньги, все мы знаем. С Кралей такая же история произойдёт.
Артем трет на тёрке морковь
Терка у Тёмы ломается вновь
Трет натирает морковку Артемка
Пальцы все стерты вот это неловко!
Артем трет на тёрке морковь
Терка у Тёмы ломается вновь
Трет натирает морковку Артемка
Пальцы все стерты вот это неловко!