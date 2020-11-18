Клубы АПЛ интересуются Кралом

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18 ноября 2020, 15:32

Сообщается, что полузащитник «Спартака» может продолжить карьеру в АПЛ .

За футболистом следят скауты топ-клубов чемпионата Англии. Потенциальный трансфер хавбека оценивается в 30 млн евро.

Переход игрока может состояться в январе 2021 года, так как клубы опасаются повышения цены на чеха после Евро-2020.

Ранее сообщалось об интересе к Кралу со стороны «Ньюкасла».