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Клубы АПЛ интересуются Кралом

18 ноября 2020, 15:32

Сообщается, что полузащитник «Спартака» Алекс Крал может продолжить карьеру в АПЛ.

За футболистом следят скауты топ-клубов чемпионата Англии. Потенциальный трансфер хавбека оценивается в 30 млн евро.

Переход игрока может состояться в январе 2021 года, так как клубы опасаются повышения цены на чеха после Евро-2020.

Ранее сообщалось об интересе к Кралу со стороны «Ньюкасла».

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Все комментарии
ABir
ABir
18 ноября в 22:58
Не следует гнаться за большими деньгами, пусть ещё за Спартак потопиит
Иоанн Рюрикович Грозный
Иоанн Рюрикович Грозный ответ Пpoтив всех (раскрыть)
18 ноября в 22:28
Судя по видосу спектр его услуг весьма ограничен. Расчитан на очень узкий круг любителей. Аха-ха)
Иоанн Рюрикович Грозный
Иоанн Рюрикович Грозный
18 ноября в 22:16
Значит Крал нетрадиционал, раз за ним ухлёстывают английские клубишки.
Супервайзер
Супервайзер ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
18 ноября в 21:36
Возможно ты и прав в отношении Паредеса, Бакаева и Соболева, но уровень РПЛ не позволяет составить адекватное суждение о потенциале упомянутых персонажей, даже если смотреть игры со стадиона.
Супервайзер
Супервайзер
18 ноября в 21:32
Те, кто смотрел игры Спартака не только по телевизору, знают, что Крал весьма ценны игрок,
действующий на всех участках поля. Возможно, его не столь высокая эффективность в Спартаке по сравнению с его потенциалом связана с игровыми схемами, применяемыми Тедеско с учетом потенциала других игроков.
nikot
nikot ответ димон 37 (раскрыть)
18 ноября в 20:27
Там Зенит 90% суммы заплатил,чтобы закупки делать!Это всем известно!
cska vperiod
cska vperiod
18 ноября в 19:57
Крал у федуна украл.
Борг
Борг
18 ноября в 19:47
Средний игрок, в средний клуб АПЛ... Возможно...
Байкал-38
Байкал-38
18 ноября в 19:21
Они думают, что у него кораллов много!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ Zak11 (раскрыть)
18 ноября в 18:56
ТВ картинка сильно искажает восприятие от игрока. По Зениту могу сказать, что Паредес сильнейший лег за всю историю Зенита, после Халка и Витселя. Да, сильнее Данни и Домингеса.
Игруны спартака твоего, тоже смотрятся по другому со стада, я считаю что Умяров - топ, так же как когда то был недооценённый Зе. А условный попсовый Бакаев и Соболев - ширпотреб, которые никогда не вырастут в больших игроков.
Zak11
Zak11 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
18 ноября в 18:38
Я конечно был в шоке, что ПСЖ его купил вообще. Он ведь никакущий абсолютно. А Фернандо уехал тупо за деньгами.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 ноября в 18:25, ред.
Прикалываются так жестко что ли, 30 млн за это бревно? Проделки агента или фердуна.
DEIVID
DEIVID ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
18 ноября в 18:23
Ты его хоть раз видел за сборную Чехии? Уверен, что нет.
санек002
санек002 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
18 ноября в 18:17
может не надо про артемку?хватит !это самое...мозги....компостировать?
Azu-Killah37
Azu-Killah37
18 ноября в 17:50
Уборщицей что ли?
димон 37
димон 37 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
18 ноября в 17:46
Ты сам то веришь, что передас за 50 продали?
nikoladolgov
nikoladolgov
18 ноября в 17:45
Подарите его уже кому-нибудь, все равно толка не будет.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
18 ноября в 17:39
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    18 ноября в 17:31
    Помнится после продажи Передеса в ПСЖ Зенитом за 50 лямов, свино-сми запустили утку, что Фернандо спартак туда же продаст, за эту же сумму. Мыловар помнится в комментариях уже поздравлял парижан с успешным приобретением и хвалил штрафные в исполнении бразилы.
    Куда ушёл средненький игрок и за какие деньги, все мы знаем. С Кралей такая же история произойдёт.
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Zenit_84 (раскрыть)
    18 ноября в 17:31
    Не актуально! Сейчас другие скороговорки в тренде!
    Артем трет на тёрке морковь
    Терка у Тёмы ломается вновь
    Трет натирает морковку Артемка
    Пальцы все стерты вот это неловко!
    Zak11
    Zak11 ответ makkie (раскрыть)
    18 ноября в 17:14
    Ну на самом деле с нынешним положением рынка он в теории может столько стоит. Очень неплохо выступает как за клуб, так и за сборную Чехии. Молодой и перспективный. Думаю в более сильной команде он не потеряется.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    18 ноября в 17:11, ред.
    Такие как Крал в Англии в пятом дивизионе полно
    STVA 1
    STVA 1
    18 ноября в 17:09
    8 лямов цена на трансфемаркете....
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    18 ноября в 17:00
    Опять федун слухи распускает, за кралю 30 лямов даже деЗеув не отдаст
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ makkie (раскрыть)
    18 ноября в 16:58
    Нет, дружище, Мирзов сейчас дороже Чалова, а того за 25 не отдали))
    VAN ARM
    VAN ARM
    18 ноября в 16:50
    это те же кто чаловым интересуется?)))))))))
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Пpoтив всех (раскрыть)
    18 ноября в 16:44
    .
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    18 ноября в 16:42
    Фирмы специализирующиеся на оказании эскорт - услуг, проявляют интерес к Дзюбе
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    18 ноября в 16:42
    А мне он не нравится как игрок!
    Relax SM
    Relax SM
    18 ноября в 16:41
    Если продадим с кем в центре останемся, и так в центре игрока не хватает.
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