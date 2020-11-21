ГлавнаяНовости

Лэмпард: «Всегда спокойнее, когда вопрос об исходе матча решается заранее»

вчера, 20:19
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)0 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвёл итоги матча 9-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).

Конечно, всегда спокойнее, когда вопрос об исходе матча решается заранее, но в игре возможно всё. Мы продемонстрировали отличный футбол на непростом стадионе против хорошо организованного соперника.

Ранний гол многое меняет, однако нам крайне важно было забить еще, и у нас для этого было множество шансов. Даже после этого у нас были еще возможности для взятия ворот, но бывают такие дни, когда забить больше не удается, как бы хорошо мы ни атаковали. Тем не менее команда действовала профессионально и уверенно довела матч до победного итога.

Все новости
Гвардиола: «Это команды Моуриньо. Ты ошибаешься, а они наказывают тебя»
Вчера, 23:54 Комментарии8
Гвардиола: «Благодаря работе в АПЛ я стал лучше»
Вчера, 20:27 Комментарии4
Конте: «Эриксен имел достаточно шансов проявить себя»
Вчера, 19:35 Комментарии10
Де Брюйне: «Через пару лет Фоден станет одним из лучших игроков в мире»
Вчера, 17:47 Комментарии4
Пирло: «Надо использовать каждый шанс, это должно быть в нашем менталитете»
Вчера, 15:45 Комментарии2
Агент: «Берарди счастлив и горд выступать за „Сассуоло“»
Вчера, 15:38 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:25
Сыграли на классе
Брулин
Брулин
вчера в 21:07
Состав с заделом, причём с взимо-заменами: в атаке, после набора формы Пулли, Вернер/Темми,Зиеш/Одои, Маунт/Хаверц в центре, Гилмор готов, без Аспи и Тиаго
David Young
David Young
вчера в 20:32
Исход матча определяется только после финального свистка. До него есть только вероятность того или иного исхода (победа, ничья, поражение), которая не исключает того, что маловероятный исход может случиться, во всех матчах кроме совсем откровенных разгромов, где ещё до завершения ясно, что одной из команд даже ничьи добиться практически не возможно, всё ещё может перевернуться, и поэтому нужно бороться до конца, и пытаться забить как можно больше, вне зависимости от текущего счёта.

В остальном с Лэмпардом согласен. Виден серьёзный прогресс Челси в этом сезоне, команда всё ещё строиться, и нужно ещё немало улучшать, а прогрессировать можно и нужно всегда, но в целом Челси под руководством Лэмпарда идёт в правильном направлении, и я очень надеюсь, что всё будет только лучше. Отдельно рад за молодых футболистом, которые уже смогли себя очень хорошо проявить в Челси, и могут стать ещё лучше, став настоящими легендами клуба, чего я им и желаю.
shlomo
shlomo
вчера в 20:25
Молодцы.....выиграли на классе без напряга...
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:25
В РПЛ вопрос об исходе матча тоже решается заранее. Даже об исходе чемпионата.
beefs
beefs
вчера в 20:19
победа есть победа...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:19
2 0 и потихоньку доиграли
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100