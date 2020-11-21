Лэмпард: «Всегда спокойнее, когда вопрос об исходе матча решается заранее»

Главный тренер «Челси» подвёл итоги матча 9-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).

Конечно, всегда спокойнее, когда вопрос об исходе матча решается заранее, но в игре возможно всё. Мы продемонстрировали отличный футбол на непростом стадионе против хорошо организованного соперника.

Ранний гол многое меняет, однако нам крайне важно было забить еще, и у нас для этого было множество шансов. Даже после этого у нас были еще возможности для взятия ворот, но бывают такие дни, когда забить больше не удается, как бы хорошо мы ни атаковали. Тем не менее команда действовала профессионально и уверенно довела матч до победного итога.