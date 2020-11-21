«Интер» рассматривает вариант с подписанием Вейналдума и де Пауля

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вчера, 14:36

«Интер» определил ряд трансферных целей на январское окно, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «нерадзурри» нацелены на трансфер из «Ливерпуля» и из «Удинезе».

Также сообщается, что «Интер» следит за молодым игроком «Дженоа» .

Ранее появилась информация, что «Интер» начал вести переговоры с Аркадиушем Миликом.