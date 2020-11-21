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«Интер» рассматривает вариант с подписанием Вейналдума и де Пауля

вчера, 14:36

«Интер» определил ряд трансферных целей на январское окно, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «нерадзурри» нацелены на трансфер Джорджиньо Вейналдума из «Ливерпуля» и Родриго де Пауля из «Удинезе».

Также сообщается, что «Интер» следит за молодым игроком «Дженоа» Николо Ровеллой.

Ранее появилась информация, что «Интер» начал вести переговоры с Аркадиушем Миликом.

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shlifen
shlifen
вчера в 16:22
Как мне кажется, врядли Вейналдум захочет переходить в Интер. Во первых уровень клуба (при всём уважении к Интеру) - пока переход в Милан это нормальный уход на понижение. Во вторых - думаю конкуренты за подписание Джинни свободным тоже будут не слабые: условным Барсе, Юве, Реалу или Баварии - он бы пригодился... В третьих - тренер Конте, крайне специфический товарищ, которому может не подойти вообще любой игрок... Ну и в четвёртых он вообще-то ещё может остаться в Ливерпуле =))
А вот переход в Интер Де Пауля видится вполне себе вероятным...
ДСА
ДСА
вчера в 14:36
Пока только посмотреть...
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