«Интер» рассматривает вариант с подписанием Вейналдума и де Пауля

«Интер» определил ряд трансферных целей на январское окно, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, «нерадзурри» нацелены на трансфер Джорджиньо Вейналдума из «Ливерпуля» и Родриго де Пауля из «Удинезе».
Также сообщается, что «Интер» следит за молодым игроком «Дженоа» Николо Ровеллой.
Ранее появилась информация, что «Интер» начал вести переговоры с Аркадиушем Миликом.
А вот переход в Интер Де Пауля видится вполне себе вероятным...
А вот переход в Интер Де Пауля видится вполне себе вероятным...