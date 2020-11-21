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«Ювентус» проявляет интерес к лучшему бомбардиру Ла Лиги среди испанцев

вчера, 20:35

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено попал в сферу интересов «Ювентуса».

Как сообщается, летом туринский клуб предпринимал попытки подписать футболиста, однако переговоры не увенчались успехом. «Ювентус» решил вернуться к идее с трансфером Морено следующим летом.

«Вильярреал» не собирается расставаться со своим основным форвардом. Испанская команда будет готова продать футболиста только в том случае, если поступит финансово выгодное предложение.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Морено стал лучшим бомбардиром Ла Лиги среди испанцев, записав на свой счёт 18 забитых голов.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 21:20
Не надо ему туда)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:57
Имеет право хотеть...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:49
Это они после сегодняшнего матча с Реалом?))
NedvedJuve
NedvedJuve ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 20:42
Посмотри на Морату, вернулся назад в Ювентус и какие результаты показывает!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:37
Испанцу тяжело будет в Италии
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