«Ювентус» проявляет интерес к лучшему бомбардиру Ла Лиги среди испанцев

1605980134

вчера, 20:35

Нападающий «Вильярреала» попал в сферу интересов «Ювентуса».

Как сообщается, летом туринский клуб предпринимал попытки подписать футболиста, однако переговоры не увенчались успехом. «Ювентус» решил вернуться к идее с трансфером Морено следующим летом.

«Вильярреал» не собирается расставаться со своим основным форвардом. Испанская команда будет готова продать футболиста только в том случае, если поступит финансово выгодное предложение.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Морено стал лучшим бомбардиром Ла Лиги среди испанцев, записав на свой счёт 18 забитых голов.