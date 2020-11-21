Игонин: «Защитников учили бороться, а тут пенальти в ворота „Зенита“»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал судейство в матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2).

Я, наверное, в плане VAR старовер, но за голы при его использовании давал бы пол-гола, которые давали бы преимущество при ничьей. В случае с пенальти на Чистякове подумал, что защитников учили бороться определённым образом, но, оказывается, это пенальти! Хотя в целом «Ахмат» очень хорошая команда. Ей бы ещё 2-3 сильных игрока, и они могли бы претендовать на еврокубки.