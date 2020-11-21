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Игонин: «Защитников учили бороться, а тут пенальти в ворота „Зенита“»

вчера, 20:10
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал судейство в матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2).

Я, наверное, в плане VAR старовер, но за голы при его использовании давал бы пол-гола, которые давали бы преимущество при ничьей. В случае с пенальти на Чистякове подумал, что защитников учили бороться определённым образом, но, оказывается, это пенальти! Хотя в целом «Ахмат» очень хорошая команда. Ей бы ещё 2-3 сильных игрока, и они могли бы претендовать на еврокубки.

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Все комментарии
viv
viv
сегодня в 00:50
Ой как заплакали то зенитовцы, а как в прошлом сезоне вам весь чемпионат подсуживали, было все норм.
blitz
blitz
вчера в 23:20
Когда такой же 11-метровый поставили в ворота ЦСКА в прошлом туре, всем это понравилось. Что теперь не так?
ykcyc77
ykcyc77
вчера в 22:02
Ввести Рамзана в состав и будет достаточно! Ахмат будет бегать быстрее ветра!!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:41, ред.
Игонин, не ной.
В ворота ЦСКА точно такой же поставили пенальти в игре с Ростовом.
Только в отличии от Кержакова Акинфеев выручил.
cska1948
cska1948
вчера в 21:32
Игонину, как футбольному эксперту, следует знать современные требования ФИФА в случаях, когда локоть прилетает в голову или шею противника. И не важно, умышленно это сделано или нет.
nubom
nubom
вчера в 20:58
"...Ей бы ещё 2-3 сильных игрока и они могли бы претендовать на еврокубки.." - возьмите у Зенита хоть трех на выбор, но взамен отдайте одного Беришу...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:57
А давайте еще двадцать пять сотых за удар в створ и одну десятую за угловой, а то что мы счет по целым цифрам все считаем?
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:44
С судейством всегда был непорядок.
PITER_1
PITER_1
вчера в 20:41
пендаль абсолютно выдуманный его и близко не было, ждем оправдания морковного карася от всяких московских комитетов
brauning.86
brauning.86
вчера в 20:28
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 20:23
    Жаль упустили два очка...
    andre_can
    andre_can
    вчера в 20:22
    с пенальти, лично я, да и комментатор, ничего не поняли!!! но Наши, если бы играли на скоростях- выиграли бы без проблем!!! а Ахмат реально прибавил- респект!!!
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 20:11
    Фигня подкралась незаметно.
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