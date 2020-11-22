«Рубин» представил афишу к матчу с «Ростовом» в стиле фильма «Выживший»

1606032949

сегодня, 11:15

Пресс-служба «Рубина» превратила в актера Леонардо Ди Каприо. В анонсе матча против «Ростова» футболист представлен в образе охотника Хью Гласса — героя фильма «Выживший» с американским Ди Каприо в главной роли.

Отметим, что в Казани к началу встречи ожидается температура воздуха около -7 градусов.