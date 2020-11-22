ГлавнаяНовости

«Рубин» представил афишу к матчу с «Ростовом» в стиле фильма «Выживший»

сегодня, 11:15
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч идет

Пресс-служба «Рубина» превратила Дмитрия Тарасова в актера Леонардо Ди Каприо. В анонсе матча против «Ростова» футболист представлен в образе охотника Хью Гласса — героя фильма «Выживший» с американским Ди Каприо в главной роли.

Отметим, что в Казани к началу встречи ожидается температура воздуха около -7 градусов.

Все новости
«Это пенальти и удаление». Карпин пошутил о своём падении на тренировке
15 ноября ВидеоКомментарии5
Лучшие шутки октября: Дзюба – сын Черчесова, и зомби в «Спартаке»
05 ноябряВадим Багров в блоге Народный обозревательКомментарии13
Официально«Атлетико» опубликовал странный состав «Локомотива» с Алексеем Миранчуком
03 ноября ФотоКомментарии19
«Спартак» устроил нашествие зомби на «Открытие Арену» в канун Хэллоуина
30 октября ВидеоКомментарии21
«Ювентус» ответил на троллинг «Барселоны»
29 октября Комментарии51
«Барселона» потроллила Роналду после победы над «Ювентусом»
29 октября Комментарии42
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 13:26
Зенит представил афишу с Дзюбой в стиле фильма Рука на миллион
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:56
да пусть будет
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:54
Ничего особенного. Лучше бы на поле себя показывали
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:40
Реклама гамбургера была бы более подходящей !
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:33
Вполне оригинально
shlomo
shlomo
сегодня в 11:18
Да уж....наступает зима и да здравствует футбол...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:18
Делать им нечего...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100