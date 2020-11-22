«Рубин» представил афишу к матчу с «Ростовом» в стиле фильма «Выживший»

Пресс-служба «Рубина» превратила Дмитрия Тарасова в актера Леонардо Ди Каприо. В анонсе матча против «Ростова» футболист представлен в образе охотника Хью Гласса — героя фильма «Выживший» с американским Ди Каприо в главной роли.
Отметим, что в Казани к началу встречи ожидается температура воздуха около -7 градусов.
Остросюжетное воскресенье! Сегодня играем против «Ростова» ⚔️— «Рубин» Казань (@fcrk) November 22, 2020
Прямая трансляция игры в 19:00 на @MatchTV. Билеты на #РубинРостов можно приобрести на сайте 📲 pic.twitter.com/xAYp1MBBgH