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«Спартак» устроил нашествие зомби на «Открытие Арену» в канун Хэллоуина

сегодня, 17:15

Пресс-служба «Спартака» в клубном твиттере опубликовала видеоролик в честь намечающегося Хэллоуина.

«„Спартак“ настолько крут в этом сезоне, что за автографами игроков охотятся даже зомби. Необычные гости заглянули в Тушино в канун Хэллоуина. Как игроки отреагировали на встречу с ними?» — говорится в сообщении клуба.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 18:09
Подло будет тогда, когда ЦСКА к Хэллоуину что-нибудь выложит, а ты будешь восхищаться их креативностью
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:55
Это типа, что в этой стране даже трупакам так хреново живётся в могилах, что они повылезали и пошли толпой жрать Федунское мясное царство?
Legend 6
Legend 6
сегодня в 17:53
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
    сегодня в 17:53
      Союзник противников
      Союзник противников
      сегодня в 17:52
      Наши люди на такси в булочную не ездят и всякую Х...не празднуют.
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 17:49
      Насколько подло, будто наших праздников мало, позор он есть позор.
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      сегодня в 17:45
        Vasya Oblomov
        Vasya Oblomov
        сегодня в 17:45
        а почему эти зомби бухие ?
        RomzesRZN
        RomzesRZN
        сегодня в 17:39
        Зомби охотятся за автографами наших игроков? Это кони что ль число дерби перепутали?
        Faustello
        Faustello ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
        сегодня в 17:35
        Бабло стреляют, потом по Красногорску штабелями валяются))
        Faustello
        Faustello ответ Parma1972 (раскрыть)
        сегодня в 17:33
        Ещё вопрос кто кого пожрет в зомби апокалипсис, зомби россиян или наоборот!)))
        Lucho Gonzalez
        Lucho Gonzalez
        сегодня в 17:33
        Да это же типичные фанаты спартака, ничего необычного
        Faustello
        Faustello
        сегодня в 17:32
        Спартачи пытаются на открывашку попасть)))
        Faustello
        Faustello
        сегодня в 17:31
          Аpбитр
          Аpбитр ответ Parma1972 (раскрыть)
          сегодня в 17:29
          p
          Parma1972
          Parma1972
          сегодня в 17:25
          Мы хэллоуин не празднуем,мы в нем живём!
          Big krendel
          Big krendel
          сегодня в 17:17
          Антироссийский праздник какой то. И место нашли в самый раз. )))
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