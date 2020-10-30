«Спартак» устроил нашествие зомби на «Открытие Арену» в канун Хэллоуина

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сегодня, 17:15

Пресс-служба «Спартака» в клубном твиттере опубликовала видеоролик в честь намечающегося Хэллоуина.

«„Спартак“ настолько крут в этом сезоне, что за автографами игроков охотятся даже зомби. Необычные гости заглянули в Тушино в канун Хэллоуина. Как игроки отреагировали на встречу с ними?» — говорится в сообщении клуба.