«Спартак» устроил нашествие зомби на «Открытие Арену» в канун Хэллоуина

Пресс-служба «Спартака» в клубном твиттере опубликовала видеоролик в честь намечающегося Хэллоуина.
«„Спартак“ настолько крут в этом сезоне, что за автографами игроков охотятся даже зомби. Необычные гости заглянули в Тушино в канун Хэллоуина. Как игроки отреагировали на встречу с ними?» — говорится в сообщении клуба.
🖥 ХЭЛЛОУИН-ПРАНК: нашествие зомби на «Открытие Арену» 🎃— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 30, 2020
«Спартак» настолько крут в этом сезоне, что за автографами игроков охотятся даже зомби. Необычные гости заглянули в Тушино в канун Хэллоуина. Как игроки отреагировали на встречу с ними? 🧟♂️
➡️ https://t.co/uNckaD1m6n pic.twitter.com/nDC8uN5wtS