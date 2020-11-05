Лучшие шутки октября: Дзюба – сын Черчесова, и зомби в «Спартаке»

1604579459

сегодня, 15:30

«Соккер.ру» отмечает творчество читателей с лучшим чувством юмора.

16 место. Далер Кузяев вернулся в «Зенит». Разумеется, тему его неудачной попытки найти себе клуб в топ-5 (привет отцу-агенту футболиста) обсудили в комментариях.

Leha-ha50: Это радость со слезами на глазах.

LOpp: Быстро же Кузяев из Европы вернулся.

15 место. В октябре случались чудеса в АПЛ . МЮ сгорел дома «Тоттенхэму» 1:6, «Астон Вилла» вынесла чемпиона «Ливерпуль» 7:2.

Ice van Reed: Веселый день)

14 место. «Рома» собирается продлить контракт с талантливым, но неудачливым атакующим хавбеком Дзаньоло. Вы намекаете на привычную трансферную акулу Серии А – с новым контрактом подписать Николо станет сложнее.

Duda Gigolaev Osetin: «Ювентус» вышел из чата.

13 место. Вендел признался, что узнавал о «Зените» в поисковике, искал информацию об успехах. Вы заподозрили, что на самом деле переговоры прошли гладко после общения бразильца с известным соотечественником.

Footbalista: Малком просто скинул скриншоты из онлайн-банкинга.

12 место. Леонид Федун по слухам предложил Тедеско новый контракт. А Доменико уже не по слухам – лично подтвердил, не спешит с принятием окончательного решения.

Латинский и английский у «Народном обозревателе» уже были, теперь очередь немецкого языка и цитаты из классической песни группы «Rammstein»:

neukomm:

Du hast mich gefragt

Und I hab nichts gesagt!

(Ты меня спросил,

И я ничего не ответил!)

11 место. Слуцкий нередко побеждал в октябре, в том числе, в гостях обыграл «Зенит». Леонид Викторович подчеркнул справедливость успеха: «Победа над петербуржцами закономерна. Только три штанги чего стоят». Рубин оказался камнем преткновения для клуба из портового города.

rubinovyi2:

10 место. Господин Геркус на линии: «Боруссия» Д не могла поверить, что «Зенит» отказывается играть». Вы нашли выражение той же мысли в стихах и футбольных шутках.

Qatar Airways:

Умом «Зенит» им не понять,

Аршином общим не изменить,

Ну, не умеет он играть,

Семак лишь в чудо ещё верит…

Опасный хулиган: «Зенит» – фаворит в борьбе за четвертое место в группе.

9 место. Джикия обещал рассказать о ценностях и традициях «Спартака» новичку Виктору Мозесу. Как тут не вспомнить классику жанра? Хорошо, хоть Тедеско про ажурные комбинации не рассказывает и футбол Бескова не обещал поставить.

Дмитрий Климович 3: Про стеночки ему не забудьте рассказать!

8 место. Дзюбу и Ловрена пригласили сыграть выставочный матч на теннисном турнире в Санкт-Петербурге. Оба любят побеждать всюду и везде:

Jeck Denielse: Желаю победы Дзюбе на St. Petersburg Open

7 место. Самый странный трансфер осени – переход Робиньо в «Сантос» с зарплатой в 271 доллар в месяц (позже пришлось уйти из-за судебного разбирательства по криминальному делу, но это уже другая, печальная история)

Дмитрий Климович 3: Никогда не думал, что когда-нибудь буду получать больше, чем Робиньо!

6 местро. Ибрагимович отпустил коронавирус из своего организма и вернулся забивать в Серии А. Раздел шуток о Чаке Норрисе объявляется открытым, но есть также пророчество на миланское дерби:

Барет Гейл: Коронавирус вылечился от Ибрагимовича.

Faustello: Ибра его съел и запил слезами Макси Лопеса*

* — в этом месяце Макси признался, что однажды после неудачного паса Ибрагимович обещал разбить аргентинцу лицо, если подобное повторится.

Ozabot: Хана «Ювентусу». Но сначала «Интеру» через недельку.

Как знаете, в миланском дерби победил Златан Ибрагимович – дубль шведа принес победу 1:2.

5 место. Совсем без шуток – Заболотный набрал форму. Но как без юмора, когда речь о легендарном форварде Антоне, что получил самый высокий рейтинг по итогам 13-го тура? Особенно когда можно технично ввернуть ту самую историю с манекенами на тренировке.

particular: Антон уверенно растолкал претендентов, как манекены, и взгромоздился на пьедестал внимания и признания... :) Наверняка, намечен следующий рубеж – всенародная любовь… :)))

Steven Gerrard 008: Заболотный давно перерос уровень чемпионата России.

311: Надо быстрее продавать его, пока тепленький!)

4 место. Мсье Арсен Венгер, скучающий на работе в комитете по развитию футбола, предложил три странноватых нововведений в правила футбола:

- разрешить подачи угловых, когда мяч покидает пределы поля, а потом возвращается,

- вводить мяч из аута ногами на своей половине

- делать два касания одному игроку при розыгрыше штрафного.

Вы не отказали себе в удовольствии посмеяться над инициативами:

Jeck Denielse:

- разрешить угловые и пенальти руками;

- разрешить вводить мяч ногой из аута на своей половине поля… но стоя на руках;

- разрешить игрокам самостоятельно выбирать в чью сторону штрафной.

vastudio: И четвертая инициатива – разрешить «Арсеналу» занимать не только 4 место)

3 место. Народный артист РФ Денис Мацуев отметил: «У Черчесова есть какая-то внутренняя вера в Дзюбу»

LOpp: Как можно не верить в своего сына?

2 место. Кокорин купил «Оку». Александр не сошел с ума, это просто автомобиль, который богатые люди покупают для регистрации «крутых» номеров. Но шутки на тему получились забавными.

autochthon: Купил Оку с ее притоками, баржами, катерами.

Ангел неБесГрешен: Турбодизель поди…

memphis:

- Теперь у «Роллс-Ройса» есть полноценная запаска.

VanZu777:

- Оку в багажник – и поехал!

1 место. Пресс-служба «Спартака» решила испугать игроков накануне Хэллоуина «нашествием зомби», а в ответ «красно-белые» испугали своих поклонников в невзрачном матче с «Ростовом».

Есть классическая шутка о том, что среди фанатов «Спартака» тоже есть зомби:

Faustello: Это «спартаковцы» пытаются на «Открывашку» попасть)))

И роскошный панч об окружающей, не только футбольной действительности:

Parma1972: Мы Хэллоуин не празднуем, мы в нем живём!