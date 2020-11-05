Лучшие шутки октября: Дзюба – сын Черчесова, и зомби в «Спартаке»

«Соккер.ру» отмечает творчество читателей с лучшим чувством юмора.
16 место. Далер Кузяев вернулся в «Зенит». Разумеется, тему его неудачной попытки найти себе клуб в топ-5 (привет отцу-агенту футболиста) обсудили в комментариях.
Leha-ha50: Это радость со слезами на глазах.
LOpp: Быстро же Кузяев из Европы вернулся.
15 место. В октябре случались чудеса в АПЛ. МЮ сгорел дома «Тоттенхэму» 1:6, «Астон Вилла» вынесла чемпиона «Ливерпуль» 7:2.
Ice van Reed: Веселый день)
14 место. «Рома» собирается продлить контракт с талантливым, но неудачливым атакующим хавбеком Дзаньоло. Вы намекаете на привычную трансферную акулу Серии А – с новым контрактом подписать Николо станет сложнее.
Duda Gigolaev Osetin: «Ювентус» вышел из чата.
13 место. Вендел признался, что узнавал о «Зените» в поисковике, искал информацию об успехах. Вы заподозрили, что на самом деле переговоры прошли гладко после общения бразильца с известным соотечественником.
Footbalista: Малком просто скинул скриншоты из онлайн-банкинга.
12 место. Леонид Федун по слухам предложил Тедеско новый контракт. А Доменико уже не по слухам – лично подтвердил, не спешит с принятием окончательного решения.
Латинский и английский у «Народном обозревателе» уже были, теперь очередь немецкого языка и цитаты из классической песни группы «Rammstein»:
neukomm:
Du hast mich gefragt
Und I hab nichts gesagt!
(Ты меня спросил,
И я ничего не ответил!)
11 место. Слуцкий нередко побеждал в октябре, в том числе, в гостях обыграл «Зенит». Леонид Викторович подчеркнул справедливость успеха: «Победа над петербуржцами закономерна. Только три штанги чего стоят». Рубин оказался камнем преткновения для клуба из портового города.
rubinovyi2:
10 место. Господин Геркус на линии: «Боруссия» Д не могла поверить, что «Зенит» отказывается играть». Вы нашли выражение той же мысли в стихах и футбольных шутках.
Qatar Airways:
Умом «Зенит» им не понять,
Аршином общим не изменить,
Ну, не умеет он играть,
Семак лишь в чудо ещё верит…
Опасный хулиган: «Зенит» – фаворит в борьбе за четвертое место в группе.
9 место. Джикия обещал рассказать о ценностях и традициях «Спартака» новичку Виктору Мозесу. Как тут не вспомнить классику жанра? Хорошо, хоть Тедеско про ажурные комбинации не рассказывает и футбол Бескова не обещал поставить.
Дмитрий Климович 3: Про стеночки ему не забудьте рассказать!
8 место. Дзюбу и Ловрена пригласили сыграть выставочный матч на теннисном турнире в Санкт-Петербурге. Оба любят побеждать всюду и везде:
Jeck Denielse: Желаю победы Дзюбе на St. Petersburg Open
7 место. Самый странный трансфер осени – переход Робиньо в «Сантос» с зарплатой в 271 доллар в месяц (позже пришлось уйти из-за судебного разбирательства по криминальному делу, но это уже другая, печальная история)
Дмитрий Климович 3: Никогда не думал, что когда-нибудь буду получать больше, чем Робиньо!
6 местро. Ибрагимович отпустил коронавирус из своего организма и вернулся забивать в Серии А. Раздел шуток о Чаке Норрисе объявляется открытым, но есть также пророчество на миланское дерби:
Барет Гейл: Коронавирус вылечился от Ибрагимовича.
Faustello: Ибра его съел и запил слезами Макси Лопеса*
* — в этом месяце Макси признался, что однажды после неудачного паса Ибрагимович обещал разбить аргентинцу лицо, если подобное повторится.
Ozabot: Хана «Ювентусу». Но сначала «Интеру» через недельку.
Как знаете, в миланском дерби победил Златан Ибрагимович – дубль шведа принес победу 1:2.
5 место. Совсем без шуток – Заболотный набрал форму. Но как без юмора, когда речь о легендарном форварде Антоне, что получил самый высокий рейтинг по итогам 13-го тура? Особенно когда можно технично ввернуть ту самую историю с манекенами на тренировке.
particular: Антон уверенно растолкал претендентов, как манекены, и взгромоздился на пьедестал внимания и признания... :) Наверняка, намечен следующий рубеж – всенародная любовь… :)))
Steven Gerrard 008: Заболотный давно перерос уровень чемпионата России.
311: Надо быстрее продавать его, пока тепленький!)
4 место. Мсье Арсен Венгер, скучающий на работе в комитете по развитию футбола, предложил три странноватых нововведений в правила футбола:
- разрешить подачи угловых, когда мяч покидает пределы поля, а потом возвращается,
- вводить мяч из аута ногами на своей половине
- делать два касания одному игроку при розыгрыше штрафного.
Вы не отказали себе в удовольствии посмеяться над инициативами:
Jeck Denielse:
- разрешить угловые и пенальти руками;
- разрешить вводить мяч ногой из аута на своей половине поля… но стоя на руках;
- разрешить игрокам самостоятельно выбирать в чью сторону штрафной.
vastudio: И четвертая инициатива – разрешить «Арсеналу» занимать не только 4 место)
3 место. Народный артист РФ Денис Мацуев отметил: «У Черчесова есть какая-то внутренняя вера в Дзюбу»
LOpp: Как можно не верить в своего сына?
2 место. Кокорин купил «Оку». Александр не сошел с ума, это просто автомобиль, который богатые люди покупают для регистрации «крутых» номеров. Но шутки на тему получились забавными.
autochthon: Купил Оку с ее притоками, баржами, катерами.
Ангел неБесГрешен: Турбодизель поди…
memphis:
- Теперь у «Роллс-Ройса» есть полноценная запаска.
VanZu777:
- Оку в багажник – и поехал!
1 место. Пресс-служба «Спартака» решила испугать игроков накануне Хэллоуина «нашествием зомби», а в ответ «красно-белые» испугали своих поклонников в невзрачном матче с «Ростовом».
Есть классическая шутка о том, что среди фанатов «Спартака» тоже есть зомби:
Faustello: Это «спартаковцы» пытаются на «Открывашку» попасть)))
И роскошный панч об окружающей, не только футбольной действительности:
Parma1972: Мы Хэллоуин не празднуем, мы в нем живём!
Понравилось про нововведения от Венгера.
Понравилось про нововведения от Венгера.
понравилось. огонь
понравилось. огонь