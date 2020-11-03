«Атлетико» опубликовал странный состав «Локомотива» с Алексеем Миранчуком

«Атлетико» накануне матча группового этапа Лиги чемпионов на официальном сайте опубликовал очень странную заявку «Локомотива».
Мадридский клуб опубликовал список, который состоит из 23 футболистов. В составе присутствуют полузащитник Алексей Миранчук (который недавно перешел в «Аталанту»), защитник Соломон Кверквелия (находится в аренде в «Роторе»), а также некто Артур Негро (Arthur NEGRO — ?). При этом в состав не был включен нападающий Зе Луиш.
Локо нацелился на полузащитника Ювентуса - Артура и Негредо из "Кадиса"?)
Локо нацелился на полузащитника Ювентуса - Артура и Негредо из "Кадиса"?)
они, значит, и готовились неправильно !
они, значит, и готовились неправильно !