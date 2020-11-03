«Атлетико» опубликовал странный состав «Локомотива» с Алексеем Миранчуком

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вчера, 15:45

«Атлетико» накануне матча группового этапа Лиги чемпионов на официальном сайте опубликовал очень странную заявку «Локомотива».

Мадридский клуб опубликовал список, который состоит из 23 футболистов. В составе присутствуют полузащитник (который недавно перешел в «Аталанту»), защитник (находится в аренде в «Роторе»), а также некто Артур Негро (Arthur NEGRO — ?). При этом в состав не был включен нападающий .