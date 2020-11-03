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«Атлетико» опубликовал странный состав «Локомотива» с Алексеем Миранчуком

вчера, 15:45
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«Атлетико» накануне матча группового этапа Лиги чемпионов на официальном сайте опубликовал очень странную заявку «Локомотива».

Мадридский клуб опубликовал список, который состоит из 23 футболистов. В составе присутствуют полузащитник Алексей Миранчук (который недавно перешел в «Аталанту»), защитник Соломон Кверквелия (находится в аренде в «Роторе»), а также некто Артур Негро (Arthur NEGRO — ?). При этом в состав не был включен нападающий Зе Луиш.

«Атлетико» опубликовал странный состав «Локомотива» с Алексеем Миранчуком

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 23:02
Ели кто не знал, Артур Негро это джокер железнодорожников)))))
Палыч82
Палыч82
вчера в 21:47
Артур Черный же заявлен за Локо в ЛЧ,) Теперь пусть на одно колено Атлеты встают перед началом)
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:51
пойди разберись с этими ноунеймами из аматорской лиги... нормальный состав выложили.
Raamtvall
Raamtvall
вчера в 20:24
Ну Зе Луиш же чёрный, всё правильно. Просто по-дружески назвали его Артуром.
протон1
протон1
вчера в 19:51
что за мошенники там у них сидят?
Александр Нeвский
Александр Нeвский ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:20
Всё правильно делают. Зачем напрягаться, если российские клубы можно обыгрывать на расслабоне. Скоро будут дублеров выставлять или молодежку
Добряк
Добряк
вчера в 18:18
Артур Негро это и есть Зе Луиш...
Kresi frok
Kresi frok ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 17:39
100% лучший комент!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 17:31
Все что нужно знать о том как матрасы относятся к предстоящим играм с Локо.
Juve14
Juve14
вчера в 17:25
Хоть название клуба правильно написали, и на том спасибо, че их знать то, скоро все вылетят и никто и не вспомнит что в группах были команды из сибири)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:23
Получите от Зе
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:02
Баринов там тоже лишний. А Артур Негро - это, вероятно, второе имя секретного и смертоносного оружия Локо, Борьки Роттенберга.
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:49
Артур Негро - легенда Локо! Как можно не знать таких футболистов?)
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:56
Просто не уважают сопернека и даже к нему не готовились. Думают прихлопнуть Локо одной левой! Бавария тоже не старалась в матче с Локо за что чуть было не поплатилась. Зальцбург тоже не серьезно к ним отнесся назвав их пасажирами. Не кто не считается с Локо в Европе, все расматривают его как поставщика очков. И такое отношенее к росийским клубам не удевительное глядя на их результаты в еврокубках.
makkie
makkie
вчера в 15:51
Артур Негро...)))
Локо нацелился на полузащитника Ювентуса - Артура и Негредо из "Кадиса"?)
112910415
112910415
вчера в 15:49
ура !
они, значит, и готовились неправильно !
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:48
Бывает и такое)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:46
Взяли газеты полугодичной давности.
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