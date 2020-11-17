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Андрей Воронин: «Мне говорят: „Тут Овечкин!“ А я такой: „Кто это?“»

17 ноября 2020, 20:06

Бывший футболист, а ныне тренер московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал, как познакомился с хоккеистом Александром Овечкиным.

Смешная история. Если не ошибаюсь, 2010 год, первый для меня в «Динамо». Летом я поехал с женой и детьми в Турцию отдыхать. С нами был один футболист с Украины, мой хороший знакомый. Как-то подходит: «Ворона, ты видел, кто тут?» Я такой: «Кто?» «Овечкин», — говорит. А я, чтоб ты понимал, последний раз хоккей с папой смотрел ещё в Советском Союзе, когда Фетисов и остальные легенды играли. Спрашиваю: «Какой Овечкин? Кто это?» Серьёзно! Я же никогда хоккеем не интересовался.

А познакомились с Сашей при интересных обстоятельствах. Овечкин же сумасшедший фанат всех «Динамо». Обожает футбол, разбирается. В один из вечеров иду на ужин, подходит сзади: «Ворона, ты?» «Да, — говорю. – А что ты тут делаешь?» «В смысле? – удивился я. – Отдыхаю». В Москве продолжили общение. Я пригласил Овечкина на день рождения, потом они приезжали ко мне в гости в Одессу. Так знакомство и переросло в дружбу. Когда мы с Колодой и его девушкой ездили в Америку, заехали к Саше в Вашингтон. Он нам организовал билеты на игру, поужинали в ресторане. Потом ещё в Майами попали на его матч. С тех пор постоянно на связи. Были на свадьбе у него, созваниваемся.

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Все комментарии
Беспределов
Беспределов
17 ноября в 23:57
Беспредел ! его даже Путин знает!
Брулин
Брулин
17 ноября в 22:24
А.Воронин-молодец!Круто за сборную Украины играл!
ДАША Д
ДАША Д
17 ноября в 21:22
Какой-то рассказ воровского братка: Колода, Ворона...
dzvinka
dzvinka ответ Qatar Airways (раскрыть)
17 ноября в 20:59
чет как-то да... хорошо что эта ворона лишь физруком при Шварце... ато печаль совсем. Че ж они все такие тупорылые то, футболисты эти наши...
Qatar Airways
Qatar Airways
17 ноября в 20:38
- Ворона, ты?
- Я, Овечка.
...на этом закончилась наша дружба.
VAN ARM
VAN ARM
17 ноября в 20:36
типичный шутник из органов))
протон1
протон1 ответ STVA 1 (раскрыть)
17 ноября в 20:34
помню. я протсо не понял почему колода думаю. кто это. потом вспомнил что там светловолосый такой был. на погребнека чем то похож. бил протсо убойно . шквал. помню его голы. таким ударом обладал тагирбеков из анжи еще.
mihaluch
mihaluch
17 ноября в 20:34
Ну не знал человек кто такой Овечкин.
STVA 1
STVA 1 ответ протон1 (раскрыть)
17 ноября в 20:29
Ну да!Они вроде вместе играли!
протон1
протон1
17 ноября в 20:19
колода. это про колодина пушкаря из динамо ?
oFANATo
oFANATo
17 ноября в 20:09
Воронин,шутка зачётная!
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