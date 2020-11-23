Спортивный директор «Арсенала» раскритиковал судью по итогам матча с «Локо»

Спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков прокомментировал итоги матча 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

Понятно, что мы недовольны результатом. Игра складывалась так, что как минимум на ничью вполне можно было рассчитывать. По содержанию это и был ничейный матч без большого количества моментов.

Работа нового главного тренера в первых двух матчах? Очевидно, что нам нужно набирать очки, это бесспорно, но движение вперёд есть. В матче с «Локомотивом» выглядели уже более дисциплинированно и организованно. Определённый позитив присутствует.

Момент с пенальти в наши ворота? Нельзя давать такие одиннадцатиметровые. Это противоречит логике игры и сути эпизода. Ведь пенальти – это почти всегда гол. То есть очень суровое наказание по футбольным меркам. Значит, и нарушение должно быть соответствующим. Где в этом эпизоде у игрока «Локомотива» была возможность забить гол или был какой-то грубый фол? Ничего этого и близко не было. Игрок не владел мячом. Мяч вообще уже уходил за лицевую линию ворот. Перед футболистом «Локомотива» был наш защитник Кадири, выигравший позицию и не пустивший его к мячу в любом случае. И, может быть, самое главное – давайте будем честными, футболист «Локомотива» сам искал контакт с соперником, чтобы упасть в штрафной. И судья, находившийся в пяти метрах от момента, сначала уверенно показал, что нужно продолжать игру. И это была верная реакция, но потом он изменил своё решение. Повторю, что назначение таких пенальти идёт вразрез со здравым смыслом.