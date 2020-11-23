ГлавнаяНовости

Спортивный директор «Арсенала» раскритиковал судью по итогам матча с «Локо»

сегодня, 12:17
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков прокомментировал итоги матча 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

Понятно, что мы недовольны результатом. Игра складывалась так, что как минимум на ничью вполне можно было рассчитывать. По содержанию это и был ничейный матч без большого количества моментов.

Работа нового главного тренера в первых двух матчах? Очевидно, что нам нужно набирать очки, это бесспорно, но движение вперёд есть. В матче с «Локомотивом» выглядели уже более дисциплинированно и организованно. Определённый позитив присутствует.

Момент с пенальти в наши ворота? Нельзя давать такие одиннадцатиметровые. Это противоречит логике игры и сути эпизода. Ведь пенальти – это почти всегда гол. То есть очень суровое наказание по футбольным меркам. Значит, и нарушение должно быть соответствующим. Где в этом эпизоде у игрока «Локомотива» была возможность забить гол или был какой-то грубый фол? Ничего этого и близко не было. Игрок не владел мячом. Мяч вообще уже уходил за лицевую линию ворот. Перед футболистом «Локомотива» был наш защитник Кадири, выигравший позицию и не пустивший его к мячу в любом случае. И, может быть, самое главное – давайте будем честными, футболист «Локомотива» сам искал контакт с соперником, чтобы упасть в штрафной. И судья, находившийся в пяти метрах от момента, сначала уверенно показал, что нужно продолжать игру. И это была верная реакция, но потом он изменил своё решение. Повторю, что назначение таких пенальти идёт вразрез со здравым смыслом.

Все новости
Мурзагулов: «Тренерская мысль в „Уфе“ видна, работаем дальше»
Сегодня, 19:38 Комментарии4
Кокорин объяснил свою фразу о том, что никогда не перейдёт в «Спартак»
Сегодня, 17:23 Комментарии35
Шапи: «Мы всегда действуем в своей манере»
Сегодня, 16:23 Комментарии9
Мусаев: «Матч с „Севильей“ будет важным в борьбе за выход из группы ЛЧ»
Сегодня, 15:03 Комментарии23
Мостовой — об игре Кокорина: «Я его на поле не видел»
Сегодня, 14:03 Комментарии12
Червиченко: «„Зенит“ очень медленный, совершенно нет скоростей у команды»
Сегодня, 11:34 Комментарии43
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
DEIVID
DEIVID
сегодня в 14:33
Пенальти чистый, игрок Арсенал сыграл как дол...б в этом моменте. Плюс у ЛОКО, если брать новые правила, отобрали чистый гол. Об этом почему то молчит этот дяденька.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 13:52
Интересно,а спортивный директор должен знать правила игры в футбол????Если да,то этим интервью показал свою абсолютную некомпетентность в знании правил.Что он нагородил по поводу пенальти это ересь полнейшая,все давно расписано,что такое пенальти,а что нет и не играет роли грубость и умысел нарушения.За грубость отдельное наказание,жёлтая карточка именуется.Про умысел пусть матч Торино Интер посмотрит,там был умысел со стороны игрока Торино???
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 13:48
Чушь какую-то написали....ничего он не убивает,а позволяет принять решение согласно правилам.Без ВАРа гол Зе Луиша засчитали,а капнули поглубже раз и ошибочка вышла.Исправили-молодцы,то же самое с пенальти.И не нужно тут ничего понимать,нужно действовать по букве правил ВСЕГДА,тогда и вопросов не будет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:38
своих надо бодрить чаще)))) а то развал у вас полный)))
Сп62
Сп62
сегодня в 12:47, ред.
Да прав он на 100%. Этот ВАР убивает футбол, убивает футбольную логику, убивает футбольный дух. Может на ВАР нужно сажать людей способных понимать игру футбол.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:17
Ща все критики стали
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100