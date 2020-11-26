Канделаки: «Кто там говорил, что „Локомотиву“ в Мадриде напихают?»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ничью «Локомотива» с «Атлетико» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Не знаю, кто там говорил, что «Локомотиву» в Мадриде напихают.
Да, в створ «Атлетико» за весь матч пришлась пара ударов. Да, испанцы наседали, и от гола их отделил сантиметровый офсайд.
Но «Локо» увозит с собой честно добытое очко. Оптимистичные 0:0.
А кто не очень....теперь радуется ничьей....
А кто не очень....теперь радуется ничьей....
Или рано пока не отошел??????
Охота его послушать про лучший клуб восточной Европы!!!!!!!
Или рано пока не отошел??????
Охота его послушать про лучший клуб восточной Европы!!!!!!!