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Канделаки: «Кто там говорил, что „Локомотиву“ в Мадриде напихают?»

сегодня, 08:51
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ничью «Локомотива» с «Атлетико» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Не знаю, кто там говорил, что «Локомотиву» в Мадриде напихают.

Да, в створ «Атлетико» за весь матч пришлась пара ударов. Да, испанцы наседали, и от гола их отделил сантиметровый офсайд.

Но «Локо» увозит с собой честно добытое очко. Оптимистичные 0:0.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:33
Все говорили....кто разбирается в футболе....
А кто не очень....теперь радуется ничьей....
beefs
beefs
сегодня в 09:26
что очко заработали это хорошо, но это еще не финиш...
Руслан Магамуров
Руслан Магамуров
сегодня в 09:19
Главный эксперт высказался-расходимся)
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние
сегодня в 09:18
Ни кто Генадия Орлова не встречал в инете?????
Или рано пока не отошел??????
Охота его послушать про лучший клуб восточной Европы!!!!!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:17, ред.
Уберите ее на...! Зачем это её выпендрижничество.. Теперь она скажет что все знала!!!
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 09:16
А кто говорил,что Дзюба это будущее России?? ааааааа
kust07
kust07
сегодня в 09:15
Достойно Локо выглядел в матче,да и в целом в ЛЧ в этом сезоне,на фоне других наших команд. Если в РФПЛ наши судьи будут подсуживать Локомотиву,это будет справедливо.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:06
Не назначенный пенальти Локо не считается.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:06
Тут трудно не согласиться.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:04
губерниев, канделаки, кого ещё мы должны читать на любимом сайте?))
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
ДАША Д, pin_y больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 57. Поздравляем! Лига чемпионов 2020/2021
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 08:59
Кто там говорил что Азмун - игрок сборной России?!)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:55
Все говорили,но не сраслось!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:54
Она знала, знала!
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