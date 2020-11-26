Канделаки: «Кто там говорил, что „Локомотиву“ в Мадриде напихают?»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ничью «Локомотива» с «Атлетико» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Не знаю, кто там говорил, что «Локомотиву» в Мадриде напихают.

Да, в створ «Атлетико» за весь матч пришлась пара ударов. Да, испанцы наседали, и от гола их отделил сантиметровый офсайд.

Но «Локо» увозит с собой честно добытое очко. Оптимистичные 0:0.