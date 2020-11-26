Шмурнов: «Видаль, конечно, просто идиот»

Комментатор Александр Шмурнов во время работы на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Реал» (0:2) жёстко отреагировал на эпизод с удалением полузащитника хозяев . На 33-й минуте чилиец получил две подряд жёлтые карточки за споры с арбитром.

Видаль, конечно, просто идиот, извините меня. Просто... Вместо того, чтобы оставить этот момент судье на VAR ... Как так можно? Бог с ним с пенальти на 33-й минуте. Он оставляет команду в меньшинстве. Да замолчи ты, заткнись, когда показали карточку. Боже мой, как таким можно быть? Это называется глупость.