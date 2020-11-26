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Шмурнов: «Видаль, конечно, просто идиот»

сегодня, 02:27
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Комментатор Александр Шмурнов во время работы на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Реал» (0:2) жёстко отреагировал на эпизод с удалением полузащитника хозяев Артуро Видаля. На 33-й минуте чилиец получил две подряд жёлтые карточки за споры с арбитром.

Видаль, конечно, просто идиот, извините меня. Просто... Вместо того, чтобы оставить этот момент судье на VAR... Как так можно? Бог с ним с пенальти на 33-й минуте. Он оставляет команду в меньшинстве. Да замолчи ты, заткнись, когда показали карточку. Боже мой, как таким можно быть? Это называется глупость.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 03:37
Междупрочем самы крупный идиот это шмурнов, он чемпион идиотов.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:38
Шмурнов прав конечно
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 02:36
Грубовато , но справедливо.
David Young
David Young
сегодня в 02:31
Ничего особенного, просто грубоватое комментирование. От нынешних российских журналистов и комментаторов ожидать слишком многого не приходится.
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