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«Лучший оборонительный футбол в России. Well done!» Геркус — о «Локомотиве»

сегодня, 09:51
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:0).

Вчера после матча «Атлетико» — «Локомотив» я написал: «Николич научился парковать электричку». Многие восприняли это как иронию. Вовсе нет. Я написал этот искренним уважением. Respect.

Я ошибался в своей оценке Марко Николича. Он смог вытащить две ничьи с «Атлетико», выстроив почти идеальную оборону. Тот самый автобус (или электричку, мне так больше нравится). Очень эффективно. Очень дисциплинировано.

В общем, Николич смог то, что не смог Семак в игре с «Боруссией», не смог «Локо» предыдущей формации, а нынешний «Краснодар» с их дисциплиной может даже не пытаться.

Лучший оборонительный футбол в России. Well done!

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Все комментарии
viv
viv ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:54, ред.
Зениту надо поучиться у Московских команд, как хотя бы с помощью ничьих набирать очки и не позориться с Лацио, который далеко не Атлетико Мадрид.
Killofwrath
Killofwrath ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:46
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 10:42
    Да, 0 побед классный футбол в европе
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 10:30
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 10:29
      Если по другому очки взять нельзя, то так тоже можно.
      galem72
      galem72
      сегодня в 10:28
      - удары в створ: 8 - 1;
      - угловые: 18 - 1;
      - владение: 65% - 35%.

      Как это можно назвать футболом? Это же типичная глазовыдираловка. При просмотре этого унылого г возникло желание переключить на дом 2.
      nubom
      nubom
      сегодня в 10:17
      Почему-то мы всегда первые там, где другие хотели бы быть последними...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 10:00
      РПЛ рулит !!!!
      15 игр в еврокубках - 0 побед !!!!!

      ....без комментариев....
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 09:56
      Ну надо же и атаковать хоть иногда!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 09:54
      Да уж, знатный аФтобус поставили...
      mihaluch
      mihaluch
      сегодня в 09:53
      У Локо лучший автобус.
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