«Лучший оборонительный футбол в России. Well done!» Геркус — о «Локомотиве»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:0).

Вчера после матча «Атлетико» — «Локомотив» я написал: «Николич научился парковать электричку». Многие восприняли это как иронию. Вовсе нет. Я написал этот искренним уважением. Respect.

Я ошибался в своей оценке Марко Николича. Он смог вытащить две ничьи с «Атлетико», выстроив почти идеальную оборону. Тот самый автобус (или электричку, мне так больше нравится). Очень эффективно. Очень дисциплинировано.

В общем, Николич смог то, что не смог Семак в игре с «Боруссией», не смог «Локо» предыдущей формации, а нынешний «Краснодар» с их дисциплиной может даже не пытаться.

Лучший оборонительный футбол в России. Well done!