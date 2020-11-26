«Лучший оборонительный футбол в России. Well done!» Геркус — о «Локомотиве»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:0).
Вчера после матча «Атлетико» — «Локомотив» я написал: «Николич научился парковать электричку». Многие восприняли это как иронию. Вовсе нет. Я написал этот искренним уважением. Respect.
Я ошибался в своей оценке Марко Николича. Он смог вытащить две ничьи с «Атлетико», выстроив почти идеальную оборону. Тот самый автобус (или электричку, мне так больше нравится). Очень эффективно. Очень дисциплинировано.
В общем, Николич смог то, что не смог Семак в игре с «Боруссией», не смог «Локо» предыдущей формации, а нынешний «Краснодар» с их дисциплиной может даже не пытаться.
Лучший оборонительный футбол в России. Well done!
У Краснодара лихорадочная Севилья
У Краснодара лихорадочная Севилья
Не разделяю радости Геркуса...
Не разделяю радости Геркуса...
- угловые: 18 - 1;
- владение: 65% - 35%.
Как это можно назвать футболом? Это же типичная глазовыдираловка. При просмотре этого унылого г возникло желание переключить на дом 2.
- угловые: 18 - 1;
- владение: 65% - 35%.
Как это можно назвать футболом? Это же типичная глазовыдираловка. При просмотре этого унылого г возникло желание переключить на дом 2.
15 игр в еврокубках - 0 побед !!!!!
....без комментариев....
15 игр в еврокубках - 0 побед !!!!!
....без комментариев....