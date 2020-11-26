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Ловчев: «На фоне последних неудач ничья „Локомотива“ — это успех»

сегодня, 09:34
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Бывший советский футболист Евгений Ловчев прокомментировал выступления «Локомотива» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Накануне все пошло так. «Локомотив» выиграть не мог. Мы же говорим о достоинстве. Не выиграли ни одного матча — никогда такого не было. «Локомотив» ударил по воротам четыре раза, соперник — 21. У наших ворот момент за моментом, у чужих такого нет. Итог один — эти люди во всех матчах сражались. Я не видел этого у «Зенита». Знаем, что у «Краснодара» игра налажена. Но бац, провалились на последней минуте, неудачи, неудачи. И, конечно, на фоне этих неудач ничья «Локомотива» — это успех. Более того, в последней игре еще и многое решается, а мы играем и еще можем победить. У «Ред Булла» можно выиграть, а «Бавария» может обыграть «Атлетико»? Такое возможно. Мы жиденько выступаем в этой Лиге чемпионов, но «Локомотив» может пройти дальше. Это удивительно.

В «Зените» много мастеров, без сомнения. Но не хватает характера. Там игра была в концовке прошлого сезона. Мы восхищались, как Дзюба взаимодействует с Азмуном. А Малком как раскрылся, а Барриос — лучший, волкодав в своей зоне. Добавили Ловрена — это же «Ливерпуль». Но играют плохо. Вот футболисты «Локомотива» зубами вырывали.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 11:13
Это просто пиршество антифутбола
galem72
galem72
сегодня в 10:22
Тьфу, блин! Конечно, для женьки на матч тв это успех. Как же достали эти прикорытные лжецы, лицемеры и задолизы.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 09:57
Удивлен игре Локо. После встряски от Динамо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:54, ред.
Да не просто успех....
Всех вообще гордость берёт....
За 15 игр наших команд на сегодня в еврокубках 2020/2021 - 0 побед....
15 ИГР - 0 ПОБЕД !!!
Это просто триумф ПРЛьного футбола....

Дюкова и Прядкина в Президенты ФИФА и УЕФА !!!!!!!!!!!!!!
Срочно.......
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:53
Пока Дзюба натруженными руками затыкает пробоины тонущего лазурного флагмана, а игроки "Краснодара" выясняют с друг другом отношения на поле, "Локомотив" на полной самоотдаче выцарапывает очки у лучших из лучших грандов европейского футбола. Пока единственный предмет гордости в этом евросезоне для российских болельщиков.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:44
Конечно ничья это большой успех.
Gahi
Gahi
сегодня в 09:43
Без сомнения это хороший результат для Локомотива. Удачи
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