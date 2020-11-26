Ловчев: «Для меня Марадона был собратом по футболу»

Бывший российский футболист Евгений Ловчев поделился воспоминаниями об игре и жизни легендарного .

Он приезжает в Москву на теннис на Кубок Дэвиса, наши играют с Аргентиной. И какой там теннис? Никто на него не смотрит. Все только автографы берут у него. А какие пасы он отдавал, а что он делал. Он все время на виду. Думаю, если бы он захотел стать президентом страны, тут вопросов нет. Веа же стал в Либерии. Это настолько значимый человек для Аргентины и вообще для большого футбола.

Мои впечатления. Я, после того как закончил, на многие чемпионаты мира ездил. 2006 год, чемпионат мира в Германии. Значит, битком народу. Аргентина играет с кем-то. Ложа, на которой сидел председатель оргкомитета и Блаттер. А ниже садится Марадона. И все журналисты буквально к нему. А эти двое спускаются к нему, чтобы поздороваться. Что он творил. Вот Месси — великий футболист, но Марадона в одиночку тянул сборную, сделал команду чемпионом мира. Я же как болельщик ждал, когда приедет «Наполи». Был европейский кубок со «Спартаком». Он прилетел, и только на него сто тысяч человек пришло посмотреть. Вся его жизнь — это ода футболу. Конечно, будет не хватать этого человека. Для меня он был собратом по футболу.