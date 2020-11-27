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Алексей Миранчук заразился коронавирусом

сегодня, 21:20

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заразился коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Вчера футболист сдал тест на коронавирус. Сегодня стало известно, что результат теста оказался положительным. Алексей отправлен на самоизоляцию.

Ранее стало известно, что коронавирусом заболел полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев.

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 22:24
Дзюба не зря видос выложил и сорвал поездку в сборную.
Тараканище в душевую по очереди всех выводил и как в фильме «Факультет» заражал бациллой китайской.
vashinin
vashinin ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 22:23
там еще и Оздоев окороновирусился.
alexgurzan
alexgurzan ответ sniper_klon (раскрыть)
сегодня в 22:13
https://www.soccer.ru/rules
Пункт 5.2
RIR68
RIR68 ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 22:11
я всё понял! Дзюба снимал кино на самоизоляции!!!
sniper_klon
sniper_klon
сегодня в 22:06
Подскажите, а зачем нужна возможность задавать Вам вопросы, если вы их игнорирует?

Стиль г-на Черчесова переняли?
Faustello
Faustello ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 22:02
И Мотя, и Оздоев и кто то там еще
Faustello
Faustello ответ RIR68 (раскрыть)
сегодня в 22:02
Так понятно что все в сборной заразились, странно что никто об этом не говорит, ну тина ТВ и ее спецы понятно, но блохеры тож воды в рот набрали, а ведь это ещё одна пакость и кю Чабана
112910415
112910415
сегодня в 21:48
плохо, плохо
andrefino13
andrefino13
сегодня в 21:46
Думаю,глядя на все это,что я раза три переболел короной,и два сверху,кашлял,ухо закладывало,температура была по лету,насморк.
RIR68
RIR68 ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 21:40
нужно сборную дустом присыпать. глядишь, и усатые тараканы выведутся!
shlomo
shlomo
сегодня в 21:40
Ну вот....а только только влился в строй.....ЗДОРОВЬЯ!!!
Торвин
Торвин ответ particular (раскрыть)
сегодня в 21:38
Вот если бы по соточке для профилактики закладывали, никакой Ковид не взял бы)
Союзник противников
Союзник противников ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 21:37
Мамой клянусь,от усатого австрийского брехуна! Вишь,как его корёжит-все признаки инфицирования вирусом самомнения и безнаказанности.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:35
Это ничего не значит.Всем здоровья.
particular
particular
сегодня в 21:31, ред.
Эх... Отрыв от образцовой отечественной медицины не прошёл бесследно 😒
Здоровья, правильных уколов и полезных таблеток 👍
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:24
Вот те здрасте! Как же так,Алёша!😷😷😷🤒🤒🤒
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:24
Вот тебе и Лига Наций!
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние
сегодня в 21:22
Мда уж!!! Во те то новости!!!
Здоровья Леха.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:22
Возможно Денис и Алексей заразились в составе сборной
drug01
drug01
сегодня в 21:21
Желаем здоровья и быстрее войти в строй
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