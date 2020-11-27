Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заразился коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Вчера футболист сдал тест на коронавирус. Сегодня стало известно, что результат теста оказался положительным. Алексей отправлен на самоизоляцию.
Ранее стало известно, что коронавирусом заболел полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев.
Тараканище в душевую по очереди всех выводил и как в фильме «Факультет» заражал бациллой китайской.
Тараканище в душевую по очереди всех выводил и как в фильме «Факультет» заражал бациллой китайской.
Пункт 5.2
Пункт 5.2
Стиль г-на Черчесова переняли?
Стиль г-на Черчесова переняли?
Здоровья, правильных уколов и полезных таблеток 👍
Здоровья, правильных уколов и полезных таблеток 👍
Здоровья Леха.
Здоровья Леха.