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Семак: «Участие Дзюбы в матче с „Брюгге“ под вопросом»

сегодня, 12:17
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

Сейчас необязательно проводить предматчевую тренировку на чужом поле. Сейчас есть несколько моментов, над которыми можно поработать дома. Не нужно будет после перелета бежать на тренировку. Поэтому решили потренироваться дома, как мы это делаем перед выездными матчами в РПЛ.

Завтра не сыграют Караваев, Вендел, Ловрен. Под вопросом участие Дзюбы. После сегодняшнего занятия посмотрим, сможет ли он сыграть или нет.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:54
стареет капитан
после интенсивных занятий восстанавливается не быстро
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:24, ред.
Ты имеешь в виду не уточняют, когда говорят :" После сегодняшнего занятия...." Не уточняют после занятия чем? В этом шифрование? Согласен, это важно.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:59
Дзюбе есть чем заняться.
Жека10
Жека10
сегодня в 12:51
да победа Брюгге тут однозначная.Хоть с Дзюбой,хоть без
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 12:50
с агентом Дзюбы связались скауты Бразерс и Вудмана
Cat01
Cat01
сегодня в 12:43
Значит будут большие сложности....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:40
Отсутствие Вендела и Ловрена существенно снижает и без того не большие шансы "Зенита" на благоприятный исход встречи. Не смотря на слегка прохладное отношение к игре в "Зените", они обладают гораздо большим потенциалом, чем большинство российских паспортистов. Надеюсь Артемий все-таки выйдет на поле - если даже он не отметится результативными действиями, то даст новый повод для невинных шуток в его адрес и хорошего настроения.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 12:31
Пропускает Дзюба: травма паха )
DEIVID 2
DEIVID 2
сегодня в 12:25
Видимо, Дзюба злоупотребил руками и всю энергию расплескал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:22
Шифруются перед матчем...
Mangur
Mangur
сегодня в 12:21
Большая потеря для Зенита
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