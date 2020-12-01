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УЕФА объявил претендентов на попадание в команду года

сегодня, 13:57

Объявлен список претендентов на попадание в команду года по версии УЕФА. Об этом сообщает официальный твиттер организации.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Антони Лопеш («Лион», Португалия), Кейлор НавасПСЖ», Коста-Рика), Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Ян Облак («Атлетико», Словения).

Защитники: Давид Алаба («Бавария», Австрия), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия), Анхелиньо («РБ Лейпциг», Испания), Хуан БернатПСЖ», Испания), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Голландия), Стефан де Врей («Интер», Голландия), Матийс де Лигт («Ювентус», Голландия), Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Йозуа Киммих («Бавария», Германия), Преснель КимпембеПСЖ», Франция), Серхио Рамос («Реал», Испания), Эндрю Робертсон («Ливерпуль», Шотландия), Тиаго СилваПСЖ»/«Челси», Бразилия), Дайотчанкуль Упамекано («РБ Лейпциг», Франция), Ханс Хатебур («Аталанта», Голландия).

Полузащитники: Тьяго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль», Испания), Уссем Ауар («Лион», Франция), Эвер Банега («Севилья»/«Аш-Шабаб», Аргентина), Николо Барелла («Интер», Италия), Алехандро Гомес («Аталанта», Аргентина), Леон Горецка («Бавария», Германия), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Марсель Забитцер («РБ Лейпциг», Австрия), Йосип Иличич («Аталанта», Словения), Кингсли Коман («Бавария», Франция), МаркиньосПСЖ», Бразилия), Томас Мюллер («Бавария», Германия), Бруну Фернандеш («Спортинг»/«Манчестер Юнайтед», Португалия), Кай Хаверц («Байер»/«Челси», Германия), Джордан Хендерсон («Ливерпуль», Англия).

Нападающие: Серж Гнабри («Бавария», Германия), Анхель Ди МарияПСЖ», Аргентина), Чиро Иммобиле («Лацио», Италия), Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Ромелу Лукаку («Интер», Бельгия), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал), Килиан МбаппеПСЖ», Франция), Лионель Месси («Барселона», Аргентина), НеймарПСЖ», Бразилия), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия), Жоау Фелиш («Атлетико», Португалия), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, Норвегия).

Вы можете составить свою команду по ссылке до 6 января 2021 года.

Напомним, что ранее ФИФА объявила имена претендентов на приз лучшему футболисту года.

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Источник: Твиттер УЕФА - русский Фото: Goal.com
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Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 15:20
Где дзюба?
Spartachok86
Spartachok86
сегодня в 14:49
Где Заболотный и Артем Ананьев?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:47
Грош цена этому списку!

ГДЕ ИБРАГИМОВИЧ???

Сколько можно за его язык не давать ему эполеты?
Nasty007
Nasty007
сегодня в 14:46
всего 1 игрок Великой Барселоны? странное решение, явно проплаченное из центра
Mangur
Mangur
сегодня в 14:25
Выбор какой-то не очевидный.
Mangur
Mangur
сегодня в 14:25
Артём Дзюба обидевшись,сменил фамилию на Дзиебинио и подписал контракт со сборной Вануату по шашкам.
pomor45
pomor45
сегодня в 14:20
Интересно, сколько стоят эти лучшие скопом?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:17
Я прочитал этот список в надежде, что там не будет Месси. К сожалению он в нем есть, хоть и не заслужил. Скорее всего попадет он и в команду года. Хотя именно сейчас гном вредит клубу, а сборную он никогда и не тянул за собой - разве что вниз.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 14:03
Тут Серхио рамос лишний. А лучший вратарём я считаю Тибо Куртуа вратар сборной Бельгии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:58
Стерлинг ,Месси и Роналду там точно лишние.
beefs
beefs
сегодня в 13:58
прекрасная компания, очень жалко что там нет наших...
shlomo
shlomo
сегодня в 13:57
Много достойных игроков
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