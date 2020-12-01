УЕФА объявил претендентов на попадание в команду года

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сегодня, 13:57

Объявлен список претендентов на попадание в команду года по версии УЕФА . Об этом сообщает официальный твиттер организации.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), («Лион», Португалия), (« ПСЖ », Коста-Рика), («Бавария», Германия), («Атлетико», Словения).

Защитники: («Бавария», Австрия), («Ливерпуль», Англия), Анхелиньо («РБ Лейпциг», Испания), (« ПСЖ », Испания), («Ливерпуль», Голландия), («Интер», Голландия), («Ювентус», Голландия), («Бавария», Канада), («Бавария», Германия), (« ПСЖ », Франция), («Реал», Испания), («Ливерпуль», Шотландия), (« ПСЖ »/«Челси», Бразилия), («РБ Лейпциг», Франция), («Аталанта», Голландия).

Полузащитники: («Бавария»/«Ливерпуль», Испания), («Лион», Франция), («Севилья»/«Аш-Шабаб», Аргентина), («Интер», Италия), («Аталанта», Аргентина), («Бавария», Германия), («Манчестер Сити», Бельгия), («РБ Лейпциг», Австрия), («Аталанта», Словения), («Бавария», Франция), Маркиньос (« ПСЖ », Бразилия), («Бавария», Германия), («Спортинг»/«Манчестер Юнайтед», Португалия), («Байер»/«Челси», Германия), («Ливерпуль», Англия).

Нападающие: («Бавария», Германия), (« ПСЖ », Аргентина), («Лацио», Италия), («Тоттенхэм», Англия), («Бавария», Польша), («Интер», Бельгия), («Ливерпуль», Сенегал), (« ПСЖ », Франция), («Барселона», Аргентина), Неймар (« ПСЖ », Бразилия), («Ювентус», Португалия), («Ливерпуль», Египет), («Манчестер Сити», Англия), («Атлетико», Португалия), («Боруссия» Д, Норвегия).

Вы можете составить свою команду по ссылке до 6 января 2021 года.