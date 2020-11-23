Антисборная 15-го тура: у Влашича тоже бывают трудные дни, Кокорин и Заболотный снова вместе

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23 ноября 2020, 19:08

На «Соккер.ру» выделяем именитых антигероев – девять игроков с международным опытом!

Вратарь

(«Ахмат»)

Гудиеву не хватает опыта игры на высоком уровне, частенько это заметно. 25-летний голкипер не совершал грубых очевидных ошибок, поскольку «Зенит» и не создал массу явных моментов с концентрированными ударами. Но 2 гола после 3 метких ударов. Выстрел Кузяева был мощным, но шел точно над вратарем – опытные голкиперы такие выстрелы читают, не садясь низко. А при голе Ловрена на повторе видно, что Виталий сделал лишние шаги, голкипер высокого класса мог отразить такой удар, выбрав позицию на линии. Технические помарки, но помешали «Ахмату».

Защитники

(«Спартак»)

Видно, что все умеет, но показывает свое мастерство эпизодически, вернее, крайне редко в новом клубе. Также у Виктора нет игровой дисциплины на своей половине поля. Любой сильный защитник закрыл бы Скопинцева, понимая, что Дмитрий создает много опасных моментов – постоянно бьет по воротам. Маслов пытался страховать Мозеса в обороне, но Виктор шел вперед и не оглядывался. Нигериец неудачно сыграл у двух ворот, «Спартак» рисковал проиграть после гола оппонента Мозеса – Скопинцева.

(«Рубин») – нерасторопность недели

Слуцкий в свете массовых кадровых потерь вынужден был экспериментировать. Опытный хавбек Тарасов вышел на позиции правого центрального защитника, а по факту играл даже выше. Но толку, если Байрамян забил два мяча из его зоны? Попытки Дмитрия на опыте разрывать атаки «Ростова» выше тоже проваливались. Еременко спокойно удваивал нагрузку на левый полуфланг атаки Карпина и выдавал фирменные передачи. Тарасов в 33 года не способен на подвиги.

(«Локомотив») – фолы тура

То, что хорват не всегда готов к матчам физически – знают все соперники. Против «Арсенала» в дебюте мог заработать пенальти в ворота Коченкова, но судья принял другое решение. Ведрана тот случай не взбодрил – заработал сначала одно, а потом и второе заслуженное предупреждение. Лидер обороны «Локомотива» не успевал за опекунами, и повезло еще, что его команда в меньшинстве не проиграла.

(«Краснодар»)

Талантливый защитник играет за «быков» странно, словно не готов морально. Как можно, уже имея желтую карточку (причем необязательную), снова нарушать правила? Егору повезло, что команда не упустила очки после его проступка, но в Лиге чемпионов защитника, что так небрежен, к сожалению, обязательно накажут. Пора собраться Сорокину, уже завтра матч против «Севильи». Впрочем, скорее увидим на месте Егора бразильца Кайо.

(«Зенит»)

Семак просил Чистякова сыграть смело и надежно, а опытный Ракицкий похожую установку выполнил наполовину. Впрочем, и «смело» не значит «грубо». Тактические эксперименты сделали из Ярослава либеро – был на левом фланге, в центре поля, выше напарников, даже справа. Но часто ошибался – Бериша после одного из ляпов едва не сделал хет-трик. А в конце матча Ракицкий еще и дисквалификацию вместе с удалением поймал.

Полузащитники

(«Тамбов»)

Первушину стоит обсудить с подопечными вопросы игровой дисциплины. Понятно, что у «Тамбова» серьезные финансовые проблемы и могут бойкотировать игру со «Спартаком». Но ведь против «Краснодара» вышли на поле – должны выложиться. Сыграли не ужасно, но конкретно Вараздат сразу после того, как удалили Сорокина – «Тамбов» мог в большинстве отыграться, получил глупую вторую желтую карточку. Подставил команду, «Тамбов» проиграл в итоге.

( ЦСКА )

Герой последних двух сезонов после перелетов со сборной Хорватии не был в форме. И хотя у Николы есть парочка дежурных попыток разнообразить игру с сочинцами, «армейцы» дома потеряли два очка. Более того, счет по ударам в пользу «Сочи» — 5:11. И если бы не Заболотный, Акинфеев мог пропустить и второй, и третий мячи. А забить было некому, и Чалов, и Влашич провели слабый матч. Мяч чаще был у ЦСКА , но по качеству моментов «Сочи» опередил соперника в три раза!

(«Спартак») – незаметность тура

Плохо сыграл под нападающими. В дерби против «Динамо» от Кокорина явно ждали большего. Учитывая, что Соболев не сыграет еще долго, Понсе и Ларссон устали, а Бакаев в плохой форме, от опытного Александра требуют голов. Правильно делают, Кокорин – звезда, весной мощно играл за «Сочи», а сейчас словно потерял мотивацию, думает о чем-то другом, вроде видеоигр ночью после матча с «Динамо». Александр выпал в дерби – 0 ударов, 1 пас под выстрел до логичной замены.

Нападающие

(«Зенит»)

Разок лишь промах напарника убрал из послужного списка Дзюбы ассист. Вот только если форвард делает за полный матч лишь 12 точных передач, создав 1 момент для себя и 1 для напарника (упомянутый выше с неточным ударом), то его не за что похвалить. Семак не убрал Дзюбу с поля, хотя на замену Артём наработал, ведь часто стоял, не бежал. Терял мяч, был пассивным, даже на втором этаже побеждает заметно реже. Сейчас от прежнего Дзюбы на поле осталась его тень.

(«Сочи») – промахи тура

Заболотный неплохо выбирает позицию, это не отнять, ведь против ЦСКА у него было 5 ударов в сторону ворот Акинфеева. Но если надо реализовать момент, то форвард не радует. Эпизод, когда Заболотный замахнулся и попал вместо мяча по собственной ноге, стал свежим мемом. Матч в Сербии повлиял, а ведь до него Антон был в хорошей для себя форме! Сейчас тоже вроде бы бежит, а как надо попасть и подстроиться под мяч – получается очень плохо.

Главные тренеры

(«Спартак») и («Зенит»)

В первом случае ставка была на то, что Зобнин сыграет за весь «Спартак» в атаке, а Максименко вытащит все удары. Во втором – что «Ахмат» не реализует моменты, а Кузяев и Сантос перекроют все тактические дыры в игре «Зенита». И «Спартаку» темпа не хватило, особенно в атаке – у Ларссона и Кокорина 0 ударов за игру. И петербуржцы разочаровали тем, как медлительно встречали резкий «Ахмат». Перестроения Семака ничем не помогли, как и одна банальная замена Тедеско – вместо Кокорина вышел такой же бледный по игре Бакаев.

Фавориты сезона не проиграли, но их тренеры выступили не лучшим образом. А что, если именно этих двух пунктов одной из команд потом не хватит для чемпионства? Соперники были сложными, но к наставникам есть вопросы.