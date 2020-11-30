Сборная 16-го тура: Глушаков, Кокорин и Жирков под руководством Карпина

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30 ноября 2020, 13:00

Фавориты теряли очки, есть неожиданные футбольные герои.

Вратари

Виталий Гудиев («Ахмат»)

По итогам прошлого тура оказался в антисборной – были технические помарки. Как видите, у Гудиева полный порядок с анализом своей игры. Против вице-чемпиона «Локомотива» вратарь «Ахмата» отразил семь ударов москвичей. Далеко не все были настолько сложными и опасными, чтобы их выделять отдельно, но Виталий создал один сумасшедший сэйв, а позже грамотно вышел из ворот, не позволив Эдеру забить. Толковый матч от вратаря с нетипичной техникой.

Защитники

Олег Данченко («Уфа») – ассистент тура

У его команды были огромные проблемы – 13 матчей без побед в РПЛ с августа месяца, но тут под горячую ногу Данченко и Жамалетдинова попал «Тамбов». Клуб с огромными финансовыми проблемами допустил несколько десятков атак соперника, украинский латераль отдал шесть передач под удары, у него 100 % точных передач – редко в футболе такое увидишь, и 2 ассиста.

Самуэль Жиго («Спартак»)

Повезло Тедеско, что Жиго не уехал домой прошлым летом. Лидер обороны «красно-белых» в защите отработал грамотно – и под удары подставлялся, и не мешал Максименко, закрывая углы, когда так было выгоднее. А потом забил после стандарта, как умеет. Без надежной игры центральных защитников фаворит мог нагулять проблемы – пропустить при счете 1:0 и превратить концовку в нервный марафон атак.

Дмитрий Тихий («Химки»)

У голкипера Лантратова не было шансов стать героем поединка против «Краснодара», поскольку у фаворита один точный удар за весь матч. Причина в грамотной тактической работе, а дополнительно – в персональной ответственности, которую на себя взял Тихий. 28-летний защитник трижды выиграл второй этаж, совершил три отбора, два перехвата, трижды выносил мяча из штрафной площади и заблокировал один удар фаворита. Вся защита Черевченко была хороша, но вел ее за собой именно Дмитрий.

Юрий Жирков («Зенит») – выносливость тура

В Туле был скучный матч, на две команды три точных удара (оба выстрела чемпионов на счету Дзюбы). Можно выделить левого защитника «Арсенала» Сокола, что закрыл Малкома и помог разок на линии ворот. Вот только 37-летний Жирков впечатлил сильнее. И в сборной, и в клубе незаменимый. Награда «Игрок матча» досталась Юрию не за феноменальный футбол, а за бойцовские качества, класс и трудолюбие. Перехваты, отборы, удары – был активным, невзирая на усталость.

Полузащитники

(«Ростов»)

Воспитаннику «Локомотива» всего 22 года, поэтому не удивительно, что не нашлось места в основе московского клуба. Но матч против «Динамо» воспринял, как дерби. Выйдя на правом краю атаки, Тугарев провел свой лучший поединок за «Ростов». Арендованный Карпиным хавбек заработал пенальти, круто обострял на фланге, собирая угловые. Неплохо смотрелся в прессинге и отборе, а самое главное – заставил Плиева часто ошибаться.

дгор («Рубин»)

Разве мог Слуцкий позволить себе поражением в поединке против ЦСКА ? В Казани один из лидеров, хотя старался, часто промахивался, а вот хозяева поля нашли в себе силы, чтобы отбиться от чужих атак. А когда у датчанина Абильдгора появилась возможность отдать передачу на Деспотовича – опорник не подвел, короткая скидка стала ассистом. Не всегда нестарый хавбек играет на одном уровне, но с «армейцами» был на своем месте и в опорной зоне, и в чужой штрафной.

Денис Глушаков («Химки») – настырность выходных

Второй раз подряд в сборной тура полузащитник «Химок». У команды Черевченко 4 победы в последних 5 матчах РПЛ . Закономерно, что их футболисты среди героев. Трошечкин снова хорошо отыграл, но Глушаков был еще активнее. На его счету навес, что привел к победному мячу против «Краснодара», но не менее важно, что Денис хорошо разрушал. «Химкам» пришлось играть без мяча, и опыт хавбека помог выигрывать дуэли и держать мяч вдали от ворот Лантратова.

Александр Кокорин («Спартак») – возвращение тура

Физически Кокорину явно нужны сборы, тут Тедеско прав. Даже против «Ротора» не всегда успевал включаться в игру, не было высокого темпа. Зато были классические рывки и быстрые решения, что выделяли Александра в «Сочи». В этом туре снова симпатично сыграл Бериша, был хорош Байрамян, но выделим прогресс Кокорина. Буквально неделю назад у него ничего не получилось на позиции плеймейкера в «Спартаке», а теперь был одним из самых активных в атаке. Заработал и реализовал пенальти, создал 3 момента для напарников.

Нападающие

Дмитрий Полоз («Ростов») – хет-трик недели

Карпин, лишившись Шомуродова, использует в чужой штрафной то вингера Байрамяна, то форварда второго темпа Полоза. И тактика приносит успех, ведь на счету Дмитрия в важном для «Ростова» матче против «Динамо» три мяча. Конечно, дважды речь о реализации пенальти, но вспомните – у Шунина за последние годы были сэйвы после ударов с «точек», достойный оппонент. Но Полоз и открывался хорошо, и все три удара в створ реализовал.

Тимур Жамалетдинов («Уфа»)

Попал в команду в кризисе, сам играл так себе – настроился лишь на гол в ворота «Динамо» еще в августе месяце. Но и против «Химок», и против «Тамбова» наверстывает упущенное. Сначала его крутой удар после розыгрыша штрафного нашел сетку ворот Рыжикова, потом Жамалетдинов продолжил атаки по правому флангу. В итоге добился второго забитого мяча и звания «Игрок матча». Один аутсайдер разгромил другого, но это событие для «Уфы» и самого Тимура.

Главные тренеры

Валерий Карпин («Ростов») и Леонид Слуцкий («Рубин»)

«Ростов» использовал неумение «Динамо» играть на юге – не выигрывали с 2014-го. Карпин, который на ходу собирает уже третью основу за два года, идеально настраивает на матчи и разбирает соперников – получили разгром Шварца, который доселе в РПЛ не уступал. А Слуцкий преподал не лишний урок дерзкому коллеге и давнему знакомому Ганчаренко. Если бы ЦСКА с большим уважением относился к таким соперникам, как «Рубин», то давно оторвался бы от нестабильного «Зенита».

Джокеры тура. Евсеев («Урал») и Деспотович («Рубин»)

Для парня, которого Хацкевич не видел в составе «Ротора», у Евсеева хорошо поставленный дальний удар. Вышел на замену на 86-й минуте и сразу же забил победный мяч «Сочи»! Алексей спас «Урал» от ничьей в матче, где победа шла в руки после удаления у соперника. Мяч от штанги влетел в ворота – идеальный выстрел джокера тура. Одного из двух, ведь Деспотович вышел на 56-й минуте, показал разницу с Игнатьевым в эффективности – забил победный гол через две минуты. Желаем сербу здоровья, ведь ушел с поля до финального свистка из-за травмы.

Секретное оружие. Илья Кутепов («Спартак»)

Тедеско не подходит защитник Кутепов – иначе играл бы вместо молодого Маслова в основе. Но после травмы Соболева решили сделать из Ильи нападающего. Теперь уже бывший оборонец удачно вышел на замену против «Ротора», мог забить, заслужил сравнение с Холандом и Левандовски от Доменико. Посмотрим, как пойдет, но в свете спада Ларссона и промахов Понсе появление нового тяжелого форварда «Спартаку» точно не мешает.