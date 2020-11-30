Антисборная 16-го тура: Малком без голов и тройка тренеров из еврокубков

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30 ноября 2020, 18:14

«Соккер.ру» нашел всех, кто допустил роковые ошибки.

Вратарь

(«Сочи»)

Ни один из голкиперов не сыграл ужасно. Шунин два из четырех голов пропустил с пенальти, Рыжиков вытащил 5 выстрелов, а пропустил после сильных ударов. Акинфеев 5 раз выручил. Методом исключения выходим на Джанаева, ведь Сослан – вратарь сборной, должен идеально читать моменты. А удар Евсеева явно прозевал, момент замаха видел, но почему-то сильно сместился в другой угол. Недочет привел к поражению, не выручил.

Защитники

(«Сочи»)

На первой минуте матча Калинин нарывался на красную карточку – спорный эпизод, сыграл сопернику в ногу, но получил лишь желтую, а потом с фолами вступил Терехов. Сергей сначала получил заслуженное предупреждение, а на перерыв решил уйти без права вернуться в игру. Латераль подвел Федотова, с желтой карточкой в пассиве нельзя глупо нарушать правила в центре поля. Поднял ногу высоко, чистое предупреждение. И играл Сергей неважно, были атаки через его зону.

(«Тамбов»)

В таких матчах становится понятно, почему Алексей сейчас не играет за «Краснодар» в Лиге чемпионов, хотя в центре обороны у «быков» проблемы и надежные защитники им нужны. Вот только Грицаенко не такой. На 15-й минуте против «Уфы» заработал желтую карточку. И, зная это, пошел в лишнюю верховую борьбу с локтями, хотя в детских футбольных школах знают – в случае контакта локтя и головы соперника немедленно выдают желтые карточки. Пытался смять оппонента в центре поля, а смял и выбросил в мусор шансы «Тамбова».

( ЦСКА )

Атака «армейцев» часто промахивалась – из 19 ударов всего один добрался до створа ворот Медведева, а оборона решила их дополнить. «Рубин» в 6 случаях после 14 атак с ударами имел шанс на гол. Акинфеев разок помог сопернику, когда выпустил мяч из рук, но чаще ляпы видели от защитников. Деспотовича не удержали, сыграли суетливо. Если Дивеев хочет быть основным в сборной, то должен прибавлять в стабильности.

(«Динамо»)

Если смотреть на счет матча в Ростове-на-Дону, то можно запутаться. Но не сразу все было так просто, первые два мяча хозяева забили с пенальти, а второй случился лишь на 71-й минуте. И если посмотреть на неудачные попытки Каборе и Моро отобрать мяч в штрафной, то обе случились в зоне ответственности Плиева. Заурбек заменил в первом тайме Скопинцева, все голы пропустили после его появления. Похоже, Плиеву не хватает класса для игры на таком уровне. Четыре гола зародились в его зоне, кошмар для Шварца.

Полузащитники

Малком («Зенит»)

Какой молодец, против одной из самых пропускающих команд первого круга смог надежно закрывать тылы. А если серьезно, то на 40 миллионов евро плюс огромную зарплату новичок «Зенита» никак не играет. Видно, что футболист высокого класса – пешком может создать 5 моментов для напарников против «Арсенала», но легче ли от этого Семаку? Если у Дзюбы проблемы с готовностью или здоровьем, то у его напарников – Малкома и Дриусси, зимой не допросишься снега, а глубокой осенью – голов в ворота Шамова.

(«Динамо»)

Шварц рассуждал логично, поставив Каборе в основу – человек его амплуа нужен для тактического баланса. Но если он не готов физически, то может привезти пенальти, не успеть отработать в центре поля. От возрастного хавбека, если свежести не хватает, не дождешься высокой интенсивности и грамотного первого паса. У Каборе собралось немало ошибок против «Ростова», у Шварца не оставалось вариантов – произошла замена в перерыве.

(«Тамбов»)

Настолько плохо в центре поля даже при желании непросто сыграть. Когда надо было – не встречал соперников, не мешал обстреливать ворота Рыжикова. При выборе позиции оставался в стороне или за спиной оппонента. У Карасева в игре, где счет по ударам 17:7 не в пользу его команды, почти нет удачных оборонительных действий. Павел просто смотрел, как «Уфа» добивает «Тамбов» красивыми дальними ударами. Не только этот хавбек сыграл плохо, но чужие провалы Карасева не оправдывают.

(«Краснодар»)

Раньше был на правах Влашича – тащил «быков», как сейчас хорват пытается поступать с «армейцами». Но сейчас Виктор играет так, что его первым хочется заменить из линии атаки. Или вовсе не выпускать на поле, ведь в роли племейкера может сыграть левофланговый Кабелла. Классон не нанес ни одного удара в сторону ворот «Химок» за час игры, создал один момент и откровенно потерялся. Собрал 19 передач в составе команды, где игроки его амплуа до замен успевали набить заметно больше. Швед очень плох, его форма тоже тянет «Краснодар» на дно, ведь раньше Виктор был лидером.

Нападающий

(«Спартак»)

Не будем до хрипоты спорить о карточке за симуляцию, это не важно, не этот эпизод привел шведа в антисборную. Принципиальнее оценить показатели Ларссона в целом и в конкретной игре. У форварда четыре тура без голов, причем мячи были нужны – победа над «Ротором» стала первой для «Спартака» на этом отрезке. Но Джордан не готов впечатлять. Из 22 ударов против аутсайдера на его счету всего 3 (лишь 1 получился точным). Дошло до того, что Тедеско наигрывает в атаке защитника Кутепова.

( ЦСКА )

Черчесов точно далек от эталонной обаятельности, но его оценка Чалова не далека от истины здесь и сейчас. Не готов форвард разрывать соперников и много забивать. В ЦСКА допускают, что проблемы Федора – в голове, но если себя грызет, то после перелета в Казань появится дополнительный повод. Чалов дважды был на ударных позициях и один раз явно промахнулся. Моменты для напарников не создавал, и только ужасное состояние Гайча мешает ставить аргентинца в основу, а Федора оставлять на скамейке.

Главные тренеры

(«Зенит»), («Краснодар») и ( ЦСКА )

Уникальный случай, но иначе нельзя. «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» в сумме нанесли всего 4 точных удара по воротам середняков и аутсайдера. Ужасная тренерская работа, три участника еврокубков возились с мячом и не понимали, как им прийти к победе? Семак, Мусаев и Ганчаренко могут на многое жаловаться, но фанаты в ответ имеют право спрашивать с тренеров, где свежие идеи, перестановки, где яркий футбол? «Зенит» и ЦСКА чудом на вершине с такой нестабильностью, а вот «быки» на заслуженном 10-м месте – 4 поражения в 5 последних турах РПЛ .

Тенденция тура. Участники еврокубков без побед