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10 лет легендарным 5:0 на «Камп Ноу». Рассказываем, где сейчас победители шокирующего Эль Класико

29 ноября 2020, 17:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Пике Жерар
Пике Жерар
Защитник
Иньеста Андрес
Иньеста Андрес
Полузащитник
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Разыскали всех.

29 ноября 2010 года «Барселона» нанесла «Реалу» рекордное поражение в Эль Класико: Моуриньо проиграл Гвардиоле на «Камп Ноу» со счетом 0:5. Накануне игры доминировали сюжеты, сравнивающие двух лучших тренеров планеты и двух лучших футболистов — Месси и Роналду, но результат получился слишком категоричным и шокирующим. Где сейчас «блаугранас», устроившие принципиальному сопернику «темную»?

Виктор Вальдес. Сыграл невероятные 536 матчей за «Барселону», выиграв шесть титулов Ла Лиги и три Лиги чемпионов. Последние годы провел в Англии и Бельгии, где выступал за МЮ, «Мидлсбро» и «Стандард». Повесив перчатки на гвоздь в 2017-м, начал тренерскую карьеру в любительской команде «Морталас», целых 80 дней тренировал «Барселону» U19, а сейчас руководит «Ортой» из четвертого испанского дивизиона.

Дани Алвес. Великий бразилец выступал за «Барсу» с 2008 по 2016 (391 матч, 21 гол), после чего ушел в «Ювентус», а дальше — в ПСЖ и «Сан-Паулу». Дани Алвес — самый титулованный футболист в истории, на его счету 43 трофея. В 37 лет продолжает играть за «Сан-Паулу».

Карлес Пуйоль. Провел всю карьеру в «Барселоне», сыграв 593 матча за 15 лет. Самый долгоиграющий капитан каталонцев вышел на пенсию в 2014 году, сейчас он занимается благотворительностью и является послом УЕФА. Говорят, присматривается к агентской работе.

Жерар Пике. По-прежнему ведущий защитник «Барселоны», на его счету уже большее 500 матчей за клуб, а новый контракт действует до 2024 года. Уже после памятного Эль Класико Пике основал успешную компанию Kosmos Holding, женился на Шакире и приобрел футбольный клуб «Андорра» из третьего дивизиона. Мечтает стать президентом «Барселоны» в будущем. Жаль только, что в ближайшее время не увидим Жерара на поле из-за травмы. Здоровья!

Эрик Абидаль. Завершил карьеру в 2015-м, поиграв после «Барселоны» в «Монако» и Олимпиакосе», а в июне 2018-го вернулся в «Барсу» в качестве спортивного директора, однако продержался на этом посту только два года. Позиции Абидаля подкосило его противостояние с Месси, вышедшее в медиа-пространство.

Серхио Бускетс. 32-летний Серхио по-прежнему играет в центре полузащиты «блаугранас», он провел всю карьеру на «Камп Ноу» и занимает седьмое место в историческом списке гвардейцев клуба.

Хави. А вот и рекордсмен по количествоу матчей за «Барселону»: у Хави 767 игр с 1998-го по 2015-й год. Эрнандес отправился доигрывать в Катар, где через четыре года в «Аль-Садде» был назначен главным тренером этого клуба. Уже успел выиграть в качестве менеджера Кубок и Суперкубоку Катара. Считается, что Хави рано или поздно возглавит «Барселону».

Андрес Иньеста. Девятикратный чемпион Испании и четырехкратный победитель Лиги чемпионов в 2017-м получил «пожизненный» контракт с «Барселоной», но вскоре принял решение уехать в Японию, где до сих пор играет за «Виссел Кобе». В Альбасете, родном городе Иньесты, установлена статуя в честь победного гола Андреса в финале чемпионата мира. Сначала она планировалась в таком виде:

Но после презентации поднялась шумиха, и на Иньесту решили одеть шорты, за что он поблагодарил создателей.

Педро. Выходец из Ла Масси ушел из «Барселоны» в «Челси» после 321 матча и 99 голов. Педро стал первым футболистом, которому удалось выиграть чемпионат мира, чемпионат Европы, Ла Лигу, АПЛ, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Летом он перебрался в «Рому» на правах свободного агента.

Давид Вилья. Нападающий провел в «Барселоне» три года, выиграл россыпь титулов, после чего перешел в «Атлетико», чтобы стать чемпионом Испании. После «матрасников» Давид играл в США, Австралии и Японии, где воссоединился с Иньестой в «Виссел Кобе». В феврале этого года завершил карьеру.

Лионель Месси. Гений, рекордсмен, обладатель шести «Золотых мячей», многократный чемпион всего и вся на клубном уровне в составе «Барсы». Этим летом Лионель возжелал покинуть родной клуб из-за трений с руководством, но его буквально заставили остаться.

Сейду Кейта. Первый новичок «Барселоны» при тренере Гвардиоле. Потом играл в Китае и Катаре, а также в «Роме» и «Валенсии». Помогает нуждающимся в Мали, во время разгара пандемии коронавируса закупал еду для 600 семей.

Хеффрен Суарес. Венеуэлец вышел на замену в Эль Класико, так что непосредственно поучаствовал в разгроме «Реала». Для него это воспоминания на всю жизнь, ведь Хефрен — самый малоузнаваемый футболист в этой компании. В «Барселоне» он недолго продержался, сейчас играет в Хорватии за «Славен Белупо», а до этого пылил на Кипре.

Боян Кркич. В 2011-м ушел в «Рому», потом играл в «Милане», «Аяксе», «Сток Сити», «Алавесе», «Майнце» и «Монреаль Импакт». С канадской командой в прошлом сезоне стал чемпионом МЛС.

Хосеп Гвардиола. После «Барселоны» Гвардиола успешно работал в «Баварии» и «Манчестер Сити», где не отказывал своему фирменному почерку. У Пепа море трофеев, однако Лигу чемпионов он выигрывал только с «Барсой».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
29 ноября в 21:14
А потом всё было наоборот..
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
29 ноября в 19:52
10 лет...вспомнил, как я звонил знакомому в деревню и сообщал о голах, а он там офигевал))
Dima salev
Dima salev
29 ноября в 19:14
Такая команда и такая стиль игры больше ни кто не может повторить
eleven LC
eleven LC
29 ноября в 18:52
В те годы Барселона разрывала всех и вся ( кроме Рубина)
Одна из сильнейших команд в истории
Но эти времена прошли!
GOAT
GOAT
29 ноября в 18:00
Наши великие синегранатовые!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
29 ноября в 17:23
и после этого громили маргариновых
Bom Bom
Bom Bom
29 ноября в 17:23
10 лет.... За ходом того матча следил благодаря текстовой трансляции на Соккере)
shlomo
shlomo
29 ноября в 17:12, ред.
Спасибо за статью...Даааааа....это была "золотая эра" Барселоны времен "тики-таки", главным идеологом которой был Хосеп Гвардиола.....за четыре года Гвардиола выиграл 14 из 19 возможных турниров....однако памятна эра Гвардиолы не только блеском кубков, но и тем фактом, что в главной команде при нем дебютировали 22 выходца из клубной академии, а ключевыми исполнителями в реализации тренерских задумок стали Хави Эрнандес, Андрес Иньеста и Лионель Месси....однако стоит заметить, что Хосеп не был изобретателем знаменитой "тики-таки", ведь сборная Испанию, которая выиграла ЕВРО-2008 под началом Луиса Арагонеса, тоже использовала тактику, построенную на множестве точных коротких передач и перемещений, но именно при Гвардиоле, сразу же заявившем о своем атакующем кредо, "Барселона" довела это искусство до совершенства (каталонский клуб взял на вооружение схему 4-3-3)....
зигзаг
зигзаг
29 ноября в 17:11
Тот матч эталоннный, Барса показала себя во всей красе, виражами, тики такой, на всех участках поля разбила сливок. Что делала это и после много раз.
Лучшие противостояния 2009 - 2017 гг, всегда с интригой, разборками и в основном победами Барсы.
реал боялся эль класико и это факт!
Shuxrat islamov
Shuxrat islamov
29 ноября в 17:09
Спасибо
STVA 1
STVA 1
29 ноября в 17:06
Спасибо за статью
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