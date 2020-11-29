10 лет легендарным 5:0 на «Камп Ноу». Рассказываем, где сейчас победители шокирующего Эль Класико

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29 ноября 2020, 17:00

Разыскали всех.

29 ноября 2010 года «Барселона» нанесла «Реалу» рекордное поражение в Эль Класико: Моуриньо проиграл Гвардиоле на «Камп Ноу» со счетом 0:5. Накануне игры доминировали сюжеты, сравнивающие двух лучших тренеров планеты и двух лучших футболистов — Месси и Роналду, но результат получился слишком категоричным и шокирующим. Где сейчас «блаугранас», устроившие принципиальному сопернику «темную»?

Виктор Вальдес. Сыграл невероятные 536 матчей за «Барселону», выиграв шесть титулов Ла Лиги и три Лиги чемпионов. Последние годы провел в Англии и Бельгии, где выступал за МЮ , «Мидлсбро» и «Стандард». Повесив перчатки на гвоздь в 2017-м, начал тренерскую карьеру в любительской команде «Морталас», целых 80 дней тренировал «Барселону» U19, а сейчас руководит «Ортой» из четвертого испанского дивизиона.

. Великий бразилец выступал за «Барсу» с 2008 по 2016 (391 матч, 21 гол), после чего ушел в «Ювентус», а дальше — в ПСЖ и «Сан-Паулу». Дани Алвес — самый титулованный футболист в истории, на его счету 43 трофея. В 37 лет продолжает играть за «Сан-Паулу».

Карлес Пуйоль. Провел всю карьеру в «Барселоне», сыграв 593 матча за 15 лет. Самый долгоиграющий капитан каталонцев вышел на пенсию в 2014 году, сейчас он занимается благотворительностью и является послом УЕФА . Говорят, присматривается к агентской работе.

Жерар Пике. По-прежнему ведущий защитник «Барселоны», на его счету уже большее 500 матчей за клуб, а новый контракт действует до 2024 года. Уже после памятного Эль Класико Пике основал успешную компанию Kosmos Holding, женился на Шакире и приобрел футбольный клуб «Андорра» из третьего дивизиона. Мечтает стать президентом «Барселоны» в будущем. Жаль только, что в ближайшее время не увидим Жерара на поле из-за травмы. Здоровья!

Эрик Абидаль. Завершил карьеру в 2015-м, поиграв после «Барселоны» в «Монако» и Олимпиакосе», а в июне 2018-го вернулся в «Барсу» в качестве спортивного директора, однако продержался на этом посту только два года. Позиции Абидаля подкосило его противостояние с Месси, вышедшее в медиа-пространство.

Серхио Бускетс. 32-летний Серхио по-прежнему играет в центре полузащиты «блаугранас», он провел всю карьеру на «Камп Ноу» и занимает седьмое место в историческом списке гвардейцев клуба.

Хави. А вот и рекордсмен по количествоу матчей за «Барселону»: у Хави 767 игр с 1998-го по 2015-й год. Эрнандес отправился доигрывать в Катар, где через четыре года в «Аль-Садде» был назначен главным тренером этого клуба. Уже успел выиграть в качестве менеджера Кубок и Суперкубоку Катара. Считается, что Хави рано или поздно возглавит «Барселону».

Андрес Иньеста. Девятикратный чемпион Испании и четырехкратный победитель Лиги чемпионов в 2017-м получил «пожизненный» контракт с «Барселоной», но вскоре принял решение уехать в Японию, где до сих пор играет за «Виссел Кобе». В Альбасете, родном городе Иньесты, установлена статуя в честь победного гола Андреса в финале чемпионата мира. Сначала она планировалась в таком виде:

📢 La inauguración de la estatua de @andresiniesta8 que iba a celebrarse el 10 de julio, décimo aniversario de la victoria de la Selección Española 🇪🇸🇪🇸 en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, se pospone al 2021, por la pandemia del Covid-19. pic.twitter.com/y7gyK8JZjI — Ayuntamiento de Albacete (@AytoAlbacete) June 16, 2020

Но после презентации поднялась шумиха, и на Иньесту решили одеть шорты, за что он поблагодарил создателей.

Gracias por ponerme pantalones

😂😂😉😅 pic.twitter.com/pLJ8XJEz9C — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) June 20, 2020

Педро. Выходец из Ла Масси ушел из «Барселоны» в «Челси» после 321 матча и 99 голов. Педро стал первым футболистом, которому удалось выиграть чемпионат мира, чемпионат Европы, Ла Лигу, АПЛ , Лигу чемпионов и Лигу Европы. Летом он перебрался в «Рому» на правах свободного агента.

Давид Вилья. Нападающий провел в «Барселоне» три года, выиграл россыпь титулов, после чего перешел в «Атлетико», чтобы стать чемпионом Испании. После «матрасников» Давид играл в США , Австралии и Японии, где воссоединился с Иньестой в «Виссел Кобе». В феврале этого года завершил карьеру.



Лионель Месси. Гений, рекордсмен, обладатель шести «Золотых мячей», многократный чемпион всего и вся на клубном уровне в составе «Барсы». Этим летом Лионель возжелал покинуть родной клуб из-за трений с руководством, но его буквально заставили остаться.

Сейду Кейта. Первый новичок «Барселоны» при тренере Гвардиоле. Потом играл в Китае и Катаре, а также в «Роме» и «Валенсии». Помогает нуждающимся в Мали, во время разгара пандемии коронавируса закупал еду для 600 семей.

Хеффрен Суарес. Венеуэлец вышел на замену в Эль Класико, так что непосредственно поучаствовал в разгроме «Реала». Для него это воспоминания на всю жизнь, ведь Хефрен — самый малоузнаваемый футболист в этой компании. В «Барселоне» он недолго продержался, сейчас играет в Хорватии за «Славен Белупо», а до этого пылил на Кипре.

Боян Кркич. В 2011-м ушел в «Рому», потом играл в «Милане», «Аяксе», «Сток Сити», «Алавесе», «Майнце» и «Монреаль Импакт». С канадской командой в прошлом сезоне стал чемпионом МЛС .

Хосеп Гвардиола. После «Барселоны» Гвардиола успешно работал в «Баварии» и «Манчестер Сити», где не отказывал своему фирменному почерку. У Пепа море трофеев, однако Лигу чемпионов он выигрывал только с «Барсой».