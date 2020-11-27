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Небесная сборная. Марадона и другие великие чемпионы, которых больше нет с нами

27 ноября 2020, 22:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Яшин Лев
Яшин Лев
Вратарь
Кройф Йохан
Кройф Йохан
Полузащитник
Ди Стефано Альфредо
Ди Стефано Альфредо
Нападающий
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Их жизни оборвались, но слава — вечна.

Вратарь

Лев Яшин (СССР/Россия) — ушёл в 1990-м (60 лет)

Льва Ивановича небезосновательно считают величайшим вратарем в истории, этот человек — целая эпоха в отечественном футболе и мировая знаменитость. Яшин выиграл первый чемпионат Европы в составе сборной СССР, а в 1963 году получил «Золотой мяч», который до сих пор не удается поймать больше никому из голкиперов. Как и Марадона, с которым футбольный мир прощается в эти дни, Лев Иванович ушел из жизни в 60 лет.

Защитники

Беллини (Бразилия) — ушёл в 2014-м (83 года)

Беллини — первый бразильский капитан, поднявший над головой Кубок мира, у «Мараканы» можно увидеть памятник защитнику с «Золотой Богиней» в руках. Легендарная личность, чью заслугу в своем становлении отмечал сам Пеле, который поехал на ЧМ-1958 17-летним салагой. По словам Короля Футбола, поддержка и забота Беллини очень помогли ему. Спустя четыре года Луис во второй раз стал чемпионом мира, правда, уже не был капитаном сборной, так как потерял место в стартовом составе.

Бобби Мур (Англия) — ушёл в 1993-м (51 год)

Защитник, капитан, чемпион мира. Впрочем, как и его бразильские соседи по предпоследней линии небесной команды. Мур провел 16 лет в «Вест Хэме», сыграл больше 100 матчей за сборную Англии и считается одним из величайших защитников в истории футбола. Бобби фигурирует даже в футбольной песне Владимира Высоцкого:

Муром занялась прокуратура,

Что ему реклама, он и рад.

Здесь бы Мур не выбрался из МУРа,

Если б был у нас чемпионат.

Карлос Альберто (Бразилия) — ушёл в 2016-м (72 года)

Еще один золотой капитан сборной Бразилии, Карлос Альберто поднял над головой Кубок мира в 1970-м. На родине его так и называют — Капитан Третьего [победного чемпионата мира]. На его счету больше полутысячи матчей за «Сантос», а в сборную Карлоса Алберто вызывали на протяжении 13 лет. Отличался высокой результативностью как для защитника: забил 8 голов за «селесао» и около 70 на клубном уровне.

Гаэтано Ширеа (Италия) — ушёл в 1989-м (36 лет)

Чемпион мира, обладатель Кубка чемпионов и многократный чемпион Италии в составе «Ювентуса» трагически погиб всего через год после завершения футбольной карьеры: попал в автомобильную катастрофу в Польше, где на правах скаута «Ювентуса» просматривал будущего соперника «Старой Синьоры» по Кубку УЕФА — «Гурник». С 1992 года в Италии вручается Премия Гаэтано Ширеа, соискатели награды — футболисты после 30 лет, ведущие себя с достоинством не только на поле, но и за его пределами. Сам Гаэтано был не только блестящим футболистом, но и настоящим джентльменом.

Полузащитники

Джордж Бест (Северная Ирландия) — ушёл в 2005-м (59 лет)

Талантливейшего футболиста подвело нездоровое пристрастие к алкоголю, которое высосало здоровье и привело к смерти. Но сейчас не об этом. Джордж был невероятно одаренным спортсменом и играл на высочайшем уровне, помогал «Манчестер Юнайтед» выигрывать крутые титулы и сам выиграл «Золотой мяч».

Йохан Кройф (Нидерланды) — ушёл в 2016-м (68 лет)

Великий чемпион, обладатель трех «Золотых мячей», человек, который создавал невероятно привлекательный футбол не только ногами, но и головой. Мыслитель Кройф занимает не менее важное место в истории футбола, чем Кройф-футболист, хотя его великолепие началось именно на поле и не закончится до тех пор, пока память о Йохане и его идеи живы.

Диего Марадона (Аргентина) — ушёл в 2020-м (60 лет)

Давайте честно признаем, что Диего не особо старался продлить свою жизнь, учитывая, какой образ жизни он вел. Но Хосеп Гвардиола вспомнил правильные слова о Марадоне, адресованные Диего почитателями его таланта:

Не важно, что ты сделал со своей жизнью. Важно — что ты сделал для наших жизней.

Марадона — это даже не страница, это целый том футбольной истории. И этот том об искусстве. А искусство, как известно, вечно.

Нападающие

Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания) — ушёл в 2014-м (88 лет)

Болельщики моего поколения не застали «Белокурую Стрелу» в деле, но я очень хорошо помню милого дедушку, который принимал участие в официальных церемониях «Реала», презентации новичков и был рядом с командой, пока позволяли силы. Когда его не стало, стало как-то пусто. Ди Стефано завоевал с «Реалом» восемь чемпионских титулов и пять Кубков чемпионов, а его вклад в популяризацию «мадридизма» в Испании и за ее пределами огромен.

Гарринча (Бразилия) — ушёл в 1983-м (49 лет)

Ноги разной длины не помешали Гарринче стать футбольной звездой и выиграть два чемпионата мира в составе сборной Бразилии. На родине его называют Великим Хромым и Радостью Народа, а по таланту многие ставят даже выше Пеле. Увы, Гарринчу сгубила «огненная вода», рано ушел из жизни.

Эйсебио (Португалия) — ушёл в 2014-м (71 год)

Начали с Льва Яшина, а закончим его другом Эйсебио по прозвищу «Черная Пантера». Конечно, вы слышали об этом неудержимом форварде «Бенфики» и сборной Португалии, о его невероятных голевых успехах в футболке «орлов» Лиссабона, за которых он забил 473 гола в 440 матчах. После гола в ворота своего друга Яшина в матче за третье место на ЧМ-1966 Эйсебио подбежал ко Льву Ивановичу, похлопал его по плечу и сказал:

Извини, друг, это футбол…

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Все комментарии
Shuxrat islamov
Shuxrat islamov
29 ноября в 17:10
Спасибо
Narum Narum
Narum Narum ответ Dima salev (раскрыть)
29 ноября в 16:40
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    29 ноября в 10:58
    Величайшие игроки!
    амурец
    амурец
    29 ноября в 10:27
    великая сборная
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    28 ноября в 17:56
    СТАТЬЯ ХОРОШАЯ !!!ПЕЧАЛЬНАЯ НО ЭТО ИСТОРИЯ НАШЕГО ФУТБОЛА!!!
    Roger Young
    Roger Young
    28 ноября в 17:29
    Спасибо за статью
    Kirgudu
    Kirgudu
    28 ноября в 13:36
    Суперсборная!
    LOpp
    LOpp
    28 ноября в 13:28
    Линия нападения шикарная!!!
    kts
    kts
    28 ноября в 13:03
    Они друг друга стоят
    DEIVID
    DEIVID
    28 ноября в 10:37
    Эх, в Италию бы в начало 90-х. Лучший футбол, лучшие футболисты, лучшие болельщики на забитых под завязку стадионах.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    28 ноября в 09:33
    Болельщики моего поколения не застали «Белокурую Стрелу» в деле, но я очень хорошо помню милого дедушку, который принимал участие в официальных церемониях «Реала», презентации новичков и был рядом с командой, пока позволяли силы. Когда его не стало, стало как-то пусто. Ди Стефано завоевал с «Реалом» восемь чемпионских титулов и пять Кубков чемпионов, а его вклад в популяризацию «мадридизма» в Испании и за ее пределами огромен.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1217445/maradona-diego-yashin-lev

    Именно так же его и я запомнил.
    Dima salev
    Dima salev
    28 ноября в 09:28, ред.
    Лично я считаю Марадону король футбола а не пеле. Потому что времена пеле люди не умели играть футбол а нападающим легко была забыт голы!
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi
    28 ноября в 07:58
    автор ОГРОМНОЕ спасибо
    и тут и там он капитан земля им пухом они остаются в наших сердцах
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    28 ноября в 05:22
    Спасибо огромное автору. Читаешь , аж дух захватывает, что не имя , то больше чем звезда.
    Snake Plissken
    Snake Plissken
    28 ноября в 01:05
    Легенда. Жаль только рука Бога и дорога кокоса. Надеюсь порошок а Колумбии назовут его именем
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    28 ноября в 00:51
    Не видел игры Гарринча, но наслышан о нем. Говорят, что Пеле и Марадона и рядом не стояли. Не знаю, утверждать не буду. Но Этот список очень крут. Уверен, что эта сборная куда круче современности.
    Андрей Рудаков
    Андрей Рудаков
    28 ноября в 00:48
    Великие...Величайшие...У каждого своя судьба,и каждый из них легенда...Пусть им хорошо лежится,память о них вечна...
    phantom-k
    phantom-k
    28 ноября в 00:42
    Величайшие. Те кто делал футбол игрой миллионов.
    Lu4nik
    Lu4nik ответ valt134 (раскрыть)
    27 ноября в 23:37
    парни, я с вами
    valt134
    valt134 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    27 ноября в 22:52
    Я с тобой...(в смысле тоже опрокину). Эти ЛЮДИ того стоят...
    sihafazatron
    sihafazatron
    27 ноября в 22:29
    Хорошее видео получилось
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    27 ноября в 22:27
    Пойду за них опрокину и за автора. Респект, правильный материал, они были круче героев марвел, они были не предсказуемы.
    sv_1969
    sv_1969
    27 ноября в 22:17
    Дааа!Были люди!Спасибо!
    League1
    League1
    27 ноября в 22:09, ред.
    Диего Марадона!!!!!!
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