Небесная сборная. Марадона и другие великие чемпионы, которых больше нет с нами

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27 ноября 2020, 22:00

Их жизни оборвались, но слава — вечна.

Вратарь

Лев Яшин ( СССР /Россия) — ушёл в 1990-м (60 лет)

Льва Ивановича небезосновательно считают величайшим вратарем в истории, этот человек — целая эпоха в отечественном футболе и мировая знаменитость. Яшин выиграл первый чемпионат Европы в составе сборной СССР , а в 1963 году получил «Золотой мяч», который до сих пор не удается поймать больше никому из голкиперов. Как и Марадона, с которым футбольный мир прощается в эти дни, Лев Иванович ушел из жизни в 60 лет.

Защитники

Беллини (Бразилия) — ушёл в 2014-м (83 года)

Беллини — первый бразильский капитан, поднявший над головой Кубок мира, у «Мараканы» можно увидеть памятник защитнику с «Золотой Богиней» в руках. Легендарная личность, чью заслугу в своем становлении отмечал сам Пеле, который поехал на ЧМ -1958 17-летним салагой. По словам Короля Футбола, поддержка и забота Беллини очень помогли ему. Спустя четыре года Луис во второй раз стал чемпионом мира, правда, уже не был капитаном сборной, так как потерял место в стартовом составе.

Бобби Мур (Англия) — ушёл в 1993-м (51 год)

Защитник, капитан, чемпион мира. Впрочем, как и его бразильские соседи по предпоследней линии небесной команды. Мур провел 16 лет в «Вест Хэме», сыграл больше 100 матчей за сборную Англии и считается одним из величайших защитников в истории футбола. Бобби фигурирует даже в футбольной песне Владимира Высоцкого:

Муром занялась прокуратура, Что ему реклама, он и рад. Здесь бы Мур не выбрался из МУРа, Если б был у нас чемпионат.

Карлос Альберто (Бразилия) — ушёл в 2016-м (72 года)

Еще один золотой капитан сборной Бразилии, Карлос Альберто поднял над головой Кубок мира в 1970-м. На родине его так и называют — Капитан Третьего [победного чемпионата мира]. На его счету больше полутысячи матчей за «Сантос», а в сборную Карлоса Алберто вызывали на протяжении 13 лет. Отличался высокой результативностью как для защитника: забил 8 голов за «селесао» и около 70 на клубном уровне.

Гаэтано Ширеа (Италия) — ушёл в 1989-м (36 лет)

Чемпион мира, обладатель Кубка чемпионов и многократный чемпион Италии в составе «Ювентуса» трагически погиб всего через год после завершения футбольной карьеры: попал в автомобильную катастрофу в Польше, где на правах скаута «Ювентуса» просматривал будущего соперника «Старой Синьоры» по Кубку УЕФА — «Гурник». С 1992 года в Италии вручается Премия Гаэтано Ширеа, соискатели награды — футболисты после 30 лет, ведущие себя с достоинством не только на поле, но и за его пределами. Сам Гаэтано был не только блестящим футболистом, но и настоящим джентльменом.

Полузащитники

Джордж Бест (Северная Ирландия) — ушёл в 2005-м (59 лет)

Талантливейшего футболиста подвело нездоровое пристрастие к алкоголю, которое высосало здоровье и привело к смерти. Но сейчас не об этом. Джордж был невероятно одаренным спортсменом и играл на высочайшем уровне, помогал «Манчестер Юнайтед» выигрывать крутые титулы и сам выиграл «Золотой мяч».

Йохан Кройф (Нидерланды) — ушёл в 2016-м (68 лет)

Великий чемпион, обладатель трех «Золотых мячей», человек, который создавал невероятно привлекательный футбол не только ногами, но и головой. Мыслитель Кройф занимает не менее важное место в истории футбола, чем Кройф-футболист, хотя его великолепие началось именно на поле и не закончится до тех пор, пока память о Йохане и его идеи живы.

Диего Марадона (Аргентина) — ушёл в 2020-м (60 лет)

Давайте честно признаем, что Диего не особо старался продлить свою жизнь, учитывая, какой образ жизни он вел. Но Хосеп Гвардиола вспомнил правильные слова о Марадоне, адресованные Диего почитателями его таланта:

Не важно, что ты сделал со своей жизнью. Важно — что ты сделал для наших жизней.

Марадона — это даже не страница, это целый том футбольной истории. И этот том об искусстве. А искусство, как известно, вечно.

Нападающие

Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания) — ушёл в 2014-м (88 лет)

Болельщики моего поколения не застали «Белокурую Стрелу» в деле, но я очень хорошо помню милого дедушку, который принимал участие в официальных церемониях «Реала», презентации новичков и был рядом с командой, пока позволяли силы. Когда его не стало, стало как-то пусто. Ди Стефано завоевал с «Реалом» восемь чемпионских титулов и пять Кубков чемпионов, а его вклад в популяризацию «мадридизма» в Испании и за ее пределами огромен.

Гарринча (Бразилия) — ушёл в 1983-м (49 лет)

Ноги разной длины не помешали Гарринче стать футбольной звездой и выиграть два чемпионата мира в составе сборной Бразилии. На родине его называют Великим Хромым и Радостью Народа, а по таланту многие ставят даже выше Пеле. Увы, Гарринчу сгубила «огненная вода», рано ушел из жизни.

Эйсебио (Португалия) — ушёл в 2014-м (71 год)

Начали с Льва Яшина, а закончим его другом Эйсебио по прозвищу «Черная Пантера». Конечно, вы слышали об этом неудержимом форварде «Бенфики» и сборной Португалии, о его невероятных голевых успехах в футболке «орлов» Лиссабона, за которых он забил 473 гола в 440 матчах. После гола в ворота своего друга Яшина в матче за третье место на ЧМ -1966 Эйсебио подбежал ко Льву Ивановичу, похлопал его по плечу и сказал: