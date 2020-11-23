Сборная 15-го тура: герои дерби Зобнин и Шунин, и вингер, огорчивший «Зенит»

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23 ноября 2020, 22:00

«Соккер.ру» рад, что в последнем туре первого круга много футбольных героев.

Вратарь

(«Динамо») – надежность тура

В дерби и Шунин, и Максименко были хороши. У Александра есть неудачный выход из ворот, но он не завершился голом. Также у вратаря «Спартака» было много несложных сэйвов рядом с парочкой сложных. Но Шунин взял 4 из 5 ударов в створ ворот «Динамо». Причем пропустил лишь после добивания – могли намного лучше сработать защитники. Но три удара Зобнина с выходом один на один включительно, а также выстрел Айртона капитан «бело-голубых» отразил мастерски. У Антона дичайший показатель сэйвов – 84.3 %.

Защитники

(«Сочи»)

Показательно, что у ЦСКА в домашней игре против «Сочи» всего 5 ударов, и лишь три из них – в створ. У гостей больше попыток – 11, и хотя меткость Заболотного не позволила увезти домой победу, если бы не навес Маргасова на Бурмистрова, то поединок в Москве завершился бы минимальной победой лидера. Ассист Тимофея помог преследователям не отпустить ЦСКА от себя, а дополнительно закрыл свой фланг от чужих атак.

(«Краснодар»)

После удаления Сорокина «быкам» не пришлось долго играть в меньшинстве. Однако Мартынович, в отличие от молодого коллеги, провел приличный матч с самого начала и подстраховал команду. Конечно, «Краснодар» пропустил – гол отменили только после подсказки ассиста с повторами. Но в остальном все было чисто, по воротам Городова попали один раз. Надеемся, Мартынович и против «Севильи» сыграет не хуже, а даже лучше.

(«Ростов»)

Можно отметить Рыкова из «Урала», но «Рубин» и в ослабленном составе опаснее «Ротора». Карпин не всем в игре своей команды против казанцев был доволен, но если говорить о действиях Осипенко, то Максим снова провел приличный поединок. Традиционный король воздуха – 8 побед, внизу 5 выносов из штрафной площади, 1 блок, 2 перехвата, 2 отбора. Набор для сборной тура. Песьякова толком за весь матч и не потревожили.

(«Динамо») – выстрел тура

Скопинцев — универсальный футболист, заметна атакующая природа. За защитой присматривал, ведь Мозес не развернулся в атаке по его флангу, а еще пригодился у ворот Максименко. 4 из 16 ударов «Динамо» на счету левого латераля, командный рекорд. Первый тайм сложился для подопечных Шварца неплохо, во втором стало сложнее, но затем Скопинцев пошел на группу соперников, пробил издали и попал. Классный удар – Дмитрий обеспечил преимущество, что исключило поражение.

Полузащитники

(«Зенит») – дубль ассистами

Нечасто футболисты отдают две голевые передачи за матч, еще реже, чем забивают два мяча. Но Дуглас Сантос еще раз доказал свою универсальность. Сначала увидел Кузяева в штрафной и создал симпатичный гол для Далера, а потом зряче навесил на Ловрена и исключил поражение «Зенита» в гостях. Конечно, в опорной зоне Сантос иногда ошибался. Но без его участия в голевых атаках Семак легко мог проиграть. А так получил боевитую ничью 2:2, а Сантос привычно менял позиции по ходу матча.

(«Спартак») – лучший игрок уикенда

Великолепное выступление Романа, которого не хватило сборной в Белграде. Вернулся домой и спас «Спартак» от поражения в дерби с «Динамо». Четыре из пяти точных ударов «красно-белых» на счету Зобнина. Полузащитник сыграл вместо всех форвардов, круто пасовал, не создал много моментов для других, но взял на себя ответственность за результат целой команды. Тедеско пора подумать о переводе Зобнина на позицию «десятки», Кокорин и Бакаев смотрятся на этой позиции намного хуже.

(«Химки»)

И голевую передачу симпатичную отдал, и сам сумел забить. Без мяча хавбека «Уфа» могла отыграться в самой концовке, но не сумела, лишь сократили отрыв. Так что отмечаем именно два результативных действия Александра. «Химки», между прочим, выиграли три матча РПЛ из последних четырех – уступили только чемпионам из «Зенита». Но успехи против «Ростова», «Рубина» и «Уфы» подсказывают, что команда Черевченко набрала форму. А Трошечкин лично – герой заключительного матча тура.

Нападающие

(«Краснодар») – дриблер выходных

В атаке собрались левофланговые ребята. Француз стал лидером «быков». Шансы на успех против «Севильи» прямо связаны с тем, смогут ли напарники обеспечить Кабеллу пасами и пустыми зонами в атаке. Хавбек круто отработал по левому флангу, совершил 4 обводки, на нем зарабатывали удаление, которое спасло «быков» от сложной концовки. Наконец, именно гол Кабелла на 17-й минуте матча стал победным. Многое делает сам, а если проснется вся команда – получится здорово.

(«Ростов») – дубль недели

Не лучший тур для номинальных форвардов – один Зе Луиш старался, но в рамках правил не забил. Так что перекрасим Хорена в центральные форварды, ведь забил два мяча из пределов штрафной площади. Без Ионова «Ростову» непросто – в клубе Алексей был важным в завершающей фазе атаки, но против «Рубина» помогли четкие действия Байрамяна. Слуцкий потерял важных игроков, южане этим успешно воспользовались. Хорен нанес четыре удара, два оказались меткими. И голы не праздновал, ведь играл против бывшего клуба.

(«Ахмат») – «паненка» тура

К Рибери из «Ахмата» часто нет вопросов, сильно играет капитан команды. А когда на его счету дубль в ворота «Зенита», который позволил грозненцам в четвертый раз подряд отобрать у чемпионов очки в РПЛ , то и звание игрока матча, и попадание в сборную тура – закономерные награды для крепкого вингера. Резкость Бериши выручала «Ахмат» против медлительного «Зенита». И хотя Бериша не так часто встречался с мячом, зато совершил 3 обводки и реализовал 2 удара из 3. В том числе, реализовал пенальти «паненкой».

Главные тренеры

(«Динамо») и («Ахмат»)