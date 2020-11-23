Сборная 15-го тура: герои дерби Зобнин и Шунин, и вингер, огорчивший «Зенит»

«Соккер.ру» рад, что в последнем туре первого круга много футбольных героев.
Вратарь
Антон Шунин («Динамо») – надежность тура
В дерби и Шунин, и Максименко были хороши. У Александра есть неудачный выход из ворот, но он не завершился голом. Также у вратаря «Спартака» было много несложных сэйвов рядом с парочкой сложных. Но Шунин взял 4 из 5 ударов в створ ворот «Динамо». Причем пропустил лишь после добивания – могли намного лучше сработать защитники. Но три удара Зобнина с выходом один на один включительно, а также выстрел Айртона капитан «бело-голубых» отразил мастерски. У Антона дичайший показатель сэйвов – 84.3 %.
Защитники
Тимофей Маргасов («Сочи»)
Показательно, что у ЦСКА в домашней игре против «Сочи» всего 5 ударов, и лишь три из них – в створ. У гостей больше попыток – 11, и хотя меткость Заболотного не позволила увезти домой победу, если бы не навес Маргасова на Бурмистрова, то поединок в Москве завершился бы минимальной победой лидера. Ассист Тимофея помог преследователям не отпустить ЦСКА от себя, а дополнительно закрыл свой фланг от чужих атак.
Александр Мартынович («Краснодар»)
После удаления Сорокина «быкам» не пришлось долго играть в меньшинстве. Однако Мартынович, в отличие от молодого коллеги, провел приличный матч с самого начала и подстраховал команду. Конечно, «Краснодар» пропустил – гол отменили только после подсказки ассиста с повторами. Но в остальном все было чисто, по воротам Городова попали один раз. Надеемся, Мартынович и против «Севильи» сыграет не хуже, а даже лучше.
Максим Осипенко («Ростов»)
Можно отметить Рыкова из «Урала», но «Рубин» и в ослабленном составе опаснее «Ротора». Карпин не всем в игре своей команды против казанцев был доволен, но если говорить о действиях Осипенко, то Максим снова провел приличный поединок. Традиционный король воздуха – 8 побед, внизу 5 выносов из штрафной площади, 1 блок, 2 перехвата, 2 отбора. Набор для сборной тура. Песьякова толком за весь матч и не потревожили.
Дмитрий Скопинцев («Динамо») – выстрел тура
Скопинцев — универсальный футболист, заметна атакующая природа. За защитой присматривал, ведь Мозес не развернулся в атаке по его флангу, а еще пригодился у ворот Максименко. 4 из 16 ударов «Динамо» на счету левого латераля, командный рекорд. Первый тайм сложился для подопечных Шварца неплохо, во втором стало сложнее, но затем Скопинцев пошел на группу соперников, пробил издали и попал. Классный удар – Дмитрий обеспечил преимущество, что исключило поражение.
Полузащитники
Дуглас Сантос («Зенит») – дубль ассистами
Нечасто футболисты отдают две голевые передачи за матч, еще реже, чем забивают два мяча. Но Дуглас Сантос еще раз доказал свою универсальность. Сначала увидел Кузяева в штрафной и создал симпатичный гол для Далера, а потом зряче навесил на Ловрена и исключил поражение «Зенита» в гостях. Конечно, в опорной зоне Сантос иногда ошибался. Но без его участия в голевых атаках Семак легко мог проиграть. А так получил боевитую ничью 2:2, а Сантос привычно менял позиции по ходу матча.
Роман Зобнин («Спартак») – лучший игрок уикенда
Великолепное выступление Романа, которого не хватило сборной в Белграде. Вернулся домой и спас «Спартак» от поражения в дерби с «Динамо». Четыре из пяти точных ударов «красно-белых» на счету Зобнина. Полузащитник сыграл вместо всех форвардов, круто пасовал, не создал много моментов для других, но взял на себя ответственность за результат целой команды. Тедеско пора подумать о переводе Зобнина на позицию «десятки», Кокорин и Бакаев смотрятся на этой позиции намного хуже.
Александр Трошечкин («Химки»)
И голевую передачу симпатичную отдал, и сам сумел забить. Без мяча хавбека «Уфа» могла отыграться в самой концовке, но не сумела, лишь сократили отрыв. Так что отмечаем именно два результативных действия Александра. «Химки», между прочим, выиграли три матча РПЛ из последних четырех – уступили только чемпионам из «Зенита». Но успехи против «Ростова», «Рубина» и «Уфы» подсказывают, что команда Черевченко набрала форму. А Трошечкин лично – герой заключительного матча тура.
Нападающие
Реми Кабелла («Краснодар») – дриблер выходных
В атаке собрались левофланговые ребята. Француз стал лидером «быков». Шансы на успех против «Севильи» прямо связаны с тем, смогут ли напарники обеспечить Кабеллу пасами и пустыми зонами в атаке. Хавбек круто отработал по левому флангу, совершил 4 обводки, на нем зарабатывали удаление, которое спасло «быков» от сложной концовки. Наконец, именно гол Кабелла на 17-й минуте матча стал победным. Многое делает сам, а если проснется вся команда – получится здорово.
Хорен Байрамян («Ростов») – дубль недели
Не лучший тур для номинальных форвардов – один Зе Луиш старался, но в рамках правил не забил. Так что перекрасим Хорена в центральные форварды, ведь забил два мяча из пределов штрафной площади. Без Ионова «Ростову» непросто – в клубе Алексей был важным в завершающей фазе атаки, но против «Рубина» помогли четкие действия Байрамяна. Слуцкий потерял важных игроков, южане этим успешно воспользовались. Хорен нанес четыре удара, два оказались меткими. И голы не праздновал, ведь играл против бывшего клуба.
Бернард Бериша («Ахмат») – «паненка» тура
К Рибери из «Ахмата» часто нет вопросов, сильно играет капитан команды. А когда на его счету дубль в ворота «Зенита», который позволил грозненцам в четвертый раз подряд отобрать у чемпионов очки в РПЛ, то и звание игрока матча, и попадание в сборную тура – закономерные награды для крепкого вингера. Резкость Бериши выручала «Ахмат» против медлительного «Зенита». И хотя Бериша не так часто встречался с мячом, зато совершил 3 обводки и реализовал 2 удара из 3. В том числе, реализовал пенальти «паненкой».
Главные тренеры
Сандро Шварц («Динамо») и Андрей Талалаев («Ахмат»)
Два примера грамотного выстраивания игры. Пока наставники «Спартака» и «Зенита» совершали ошибки, их коллеги представили понятный тактический план на игру. Конечно, если бы Шунин не тащил, а судья Карасев решил не назначать пенальти – все могло завершиться поражениями команд, чьи тренеры хорошо работали. Но «Динамо» и «Ахмат» не заслужили уступить сложным соперникам и недавним лидерам РПЛ. Шварц и сам в четверке после первого круга. Талалаев уже на 6-7-м месте по очкам. Но важнее, что пытаются поставить понятную и резкую игру своим командам. Пусть этот тур выдался не очень голевым, зато напряженным – все лидеры в таблице потеряли очки, но никто не проиграл.
Тренер Ахмата Талалаев: "Эпизод с назначением пенальти? Покажите эпизод в матче ЦСКА – «Ростов». Я даже полемику не могу понять вокруг этого. Если вы в предыдущем матче определили, что это пенальти, то и сейчас делайте так же. Я против трактовки эпизодов по-разному. Если мы уже давали пенальти за такие нарушения, то чем «Ахмат» хуже?"
И что значит пенка у нас не отразилась на результате?
Она не отразилась на результате только благодаря Акинфееву который отбил пенальти, а ваш Кержаков не отбил, вот и вся разница.
Тренер Ахмата Талалаев: "Эпизод с назначением пенальти? Покажите эпизод в матче ЦСКА – «Ростов». Я даже полемику не могу понять вокруг этого. Если вы в предыдущем матче определили, что это пенальти, то и сейчас делайте так же. Я против трактовки эпизодов по-разному. Если мы уже давали пенальти за такие нарушения, то чем «Ахмат» хуже?"
И что значит пенка у нас не отразилась на результате?
Она не отразилась на результате только благодаря Акинфееву который отбил пенальти, а ваш Кержаков не отбил, вот и вся разница.
Тренер Ахмата Талалаев: "Эпизод с назначением пенальти? Покажите эпизод в матче ЦСКА – «Ростов». Я даже полемику не могу понять вокруг этого. Если вы в предыдущем матче определили, что это пенальти, то и сейчас делайте так же. Я против трактовки эпизодов по-разному. Если мы уже давали пенальти за такие нарушения, то чем «Ахмат» хуже?"
Тренер Ахмата Талалаев: "Эпизод с назначением пенальти? Покажите эпизод в матче ЦСКА – «Ростов». Я даже полемику не могу понять вокруг этого. Если вы в предыдущем матче определили, что это пенальти, то и сейчас делайте так же. Я против трактовки эпизодов по-разному. Если мы уже давали пенальти за такие нарушения, то чем «Ахмат» хуже?"
Карасев поступил последовательно.
Туром ранее точно в таком же эпизоде
На Васине пенальти поставили в ворота ЦСКА.
Игрок Ростова так же попал под локоть Васина
Так что пенальти 100%.
Карасев поступил последовательно.
Туром ранее точно в таком же эпизоде
На Васине пенальти поставили в ворота ЦСКА.
Игрок Ростова так же попал под локоть Васина
Так что пенальти 100%.
Без комментариев.
Без комментариев.
с помощью "паненки".😆
с помощью "паненки".😆