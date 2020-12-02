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Дивеев: «Как нос? Нормальный. Красивый, говорят»

02 декабря 2020, 13:53
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсбергМатч завершен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом», а также рассказал о состоянии своего носа, который ему сломали в матче за сборную России.

Мы готовы к игре. Есть время восстанавливаться. Сейчас настрой на «Вольфсберг». Как нос? Нормальный. Красивый, говорят (смеётся).

Что касается разницы между РПЛ и Лигой Европы, они отличаются скоростями, интенсивностью. У каждого нападающего свои качества, готовишься сам к каждому.

Ранее стало известно, что матч ЦСКА — «Вольфсберг» рассудит бригада арбитров из Черногории.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
02 декабря в 20:55
Главное что бы играть не мешал.
cska vperiod
cska vperiod
02 декабря в 17:48
Только девчонки могут оценить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 декабря в 14:38
Черчесову надо нос сломать!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
02 декабря в 14:09
Кстати о носе -- нет худа, без добра)))).
Удачных игр Игорь.
STVA 1
STVA 1
02 декабря в 13:57
Живой и хорошо!
ДАША Д
ДАША Д
02 декабря в 13:54
Опять не выиграют, почти наверняка.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 декабря в 13:54
Паспорт менять придётся, наверное...
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