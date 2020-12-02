Дивеев: «Как нос? Нормальный. Красивый, говорят»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом», а также рассказал о состоянии своего носа, который ему сломали в матче за сборную России.
Мы готовы к игре. Есть время восстанавливаться. Сейчас настрой на «Вольфсберг». Как нос? Нормальный. Красивый, говорят (смеётся).
Что касается разницы между РПЛ и Лигой Европы, они отличаются скоростями, интенсивностью. У каждого нападающего свои качества, готовишься сам к каждому.
Ранее стало известно, что матч ЦСКА — «Вольфсберг» рассудит бригада арбитров из Черногории.
Удачных игр Игорь.
Удачных игр Игорь.