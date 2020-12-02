Дивеев: «Как нос? Нормальный. Красивый, говорят»

Защитник ЦСКА поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом», а также рассказал о состоянии своего носа, который ему сломали в матче за сборную России.

Мы готовы к игре. Есть время восстанавливаться. Сейчас настрой на «Вольфсберг». Как нос? Нормальный. Красивый, говорят (смеётся).