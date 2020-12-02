Самедов: «Надежды на выход „Локомотива“ в ЛЕ не так много, к сожалению»

1606901905

02 декабря 2020, 12:38

Бывший игрок «Локомотива» поделился мыслями о матче «железнодорожников» с «Зальцбургом» (1:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, а также порассуждал о предстоящем матче с «Баварией» в заключительном туре.

Для выхода в Лигу Европы с третьего места, «Локо» необходимо обыгрывать мюнхенцев в Германии и ждать, что «Зальцбург» уступит «Атлетико».