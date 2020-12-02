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Самедов: «Надежды на выход „Локомотива“ в ЛЕ не так много, к сожалению»

02 декабря 2020, 12:38
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Бывший игрок «Локомотива» Александр Самедов поделился мыслями о матче «железнодорожников» с «Зальцбургом» (1:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, а также порассуждал о предстоящем матче с «Баварией» в заключительном туре.

Для выхода в Лигу Европы с третьего места, «Локо» необходимо обыгрывать мюнхенцев в Германии и ждать, что «Зальцбург» уступит «Атлетико».

Если честно, я не удивлен таким исходом. Знал, что «Зальцбург» — очень сильная команда и что «Локомотиву» будет тяжело. Ожидал, конечно, лучшего, но получилось, как получилось. Результат абсолютно по игре. По первому тайму счет должен был быть даже крупнее, но где-то «железнодорожникам» повезло и удалось рано не сломаться.

Что касается шансов на евровесну, то, говоря откровенно, даже если «Бавария» выставит не основной состав, зацепить хоть одно очко все равно будет тяжело. Конечно, все бывает в футболе, но здесь надежды не так много, к сожалению.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
02 декабря в 15:39
Размотает такой Локомотив Бавария
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ viv (раскрыть)
02 декабря в 14:11
Как раз у второго состава Баварии,Атлетико уверенно выигрывал.Но потом вышел Мюллер,игрок незаменимый для Баварии,и сделал результат,заработал и реализовал пенальти
Zenit_84
Zenit_84
02 декабря в 13:50
Вообще ее (надежды) нет
sihafazatron
sihafazatron
02 декабря в 13:12
Зальцбург выиграет у атлетов и у локо вообще шансов не останется
particular
particular
02 декабря в 12:54, ред.
А с чем и зачем выходит? Что бы испить чашу горькую до дна?
Нынешний футбол, даже в ЛЕ, не оставляет нашим клубам особых шансов 🤔
beefs
beefs
02 декабря в 12:52
какая надежда, о чем вы?...
drug01
drug01
02 декабря в 12:48
Увы поезд сошёл с пути
Союзник противников
Союзник противников
02 декабря в 12:43
0,5 процента есть.
viv
viv ответ ДСА (раскрыть)
02 декабря в 12:42
Вчера даже Атлетико не смог обыграть второй состав Баварии.
viv
viv
02 декабря в 12:41
Шансов все меньше и меньше.
ДСА
ДСА
02 декабря в 12:41
Бавария будет играть вторым составом, на это вся надежда.
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