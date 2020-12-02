Самедов: «Надежды на выход „Локомотива“ в ЛЕ не так много, к сожалению»

Бывший игрок «Локомотива» Александр Самедов поделился мыслями о матче «железнодорожников» с «Зальцбургом» (1:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, а также порассуждал о предстоящем матче с «Баварией» в заключительном туре.
Для выхода в Лигу Европы с третьего места, «Локо» необходимо обыгрывать мюнхенцев в Германии и ждать, что «Зальцбург» уступит «Атлетико».
Если честно, я не удивлен таким исходом. Знал, что «Зальцбург» — очень сильная команда и что «Локомотиву» будет тяжело. Ожидал, конечно, лучшего, но получилось, как получилось. Результат абсолютно по игре. По первому тайму счет должен был быть даже крупнее, но где-то «железнодорожникам» повезло и удалось рано не сломаться.
Что касается шансов на евровесну, то, говоря откровенно, даже если «Бавария» выставит не основной состав, зацепить хоть одно очко все равно будет тяжело. Конечно, все бывает в футболе, но здесь надежды не так много, к сожалению.
Нынешний футбол, даже в ЛЕ, не оставляет нашим клубам особых шансов 🤔
Нынешний футбол, даже в ЛЕ, не оставляет нашим клубам особых шансов 🤔