«Тамбов» ждёт контакта с руководством региона по вопросу долгов

Cпортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что руководство региона еще не связывалось с клубом по вопросу о погашении задолженностей по зарплатам перед игроками.

Мы обращались в РПЛ , лига нам и так всячески помогает. Но транши там небольшие, здесь дело не в РПЛ . Мы ждем, чтобы на нас вышло руководство региона. Если оно не выйдет, то большая группа ребят, которые были на встрече, будут бойкотировать матч со «Спартаком».

Мы надеемся пообщаться с руководством региона, но пока никто на нас не выходил. Я разговаривал с ребятами и тоже понимаю их претензии, у всех семьи, дети. Прошло больше половины чемпионата, а с нами на связь никто не вышел — это несерьезно. Чтобы уговаривать и упрашивать ребят, я должен дать какие-то гарантии, а какие гарантии я сейчас могу им дать? Матч в любом случае состоится, в каком составе мы будем играть, это уже другой вопрос.