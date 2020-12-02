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«Тамбов» ждёт контакта с руководством региона по вопросу долгов

02 декабря 2020, 13:29

Cпортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что руководство региона еще не связывалось с клубом по вопросу о погашении задолженностей по зарплатам перед игроками.

Мы обращались в РПЛ, лига нам и так всячески помогает. Но транши там небольшие, здесь дело не в РПЛ. Мы ждем, чтобы на нас вышло руководство региона. Если оно не выйдет, то большая группа ребят, которые были на встрече, будут бойкотировать матч со «Спартаком».

Мы надеемся пообщаться с руководством региона, но пока никто на нас не выходил. Я разговаривал с ребятами и тоже понимаю их претензии, у всех семьи, дети. Прошло больше половины чемпионата, а с нами на связь никто не вышел — это несерьезно. Чтобы уговаривать и упрашивать ребят, я должен дать какие-то гарантии, а какие гарантии я сейчас могу им дать? Матч в любом случае состоится, в каком составе мы будем играть, это уже другой вопрос.

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55psb66
55psb66
02 декабря в 15:37
почему бы федуну не помочь волкам?
За адекватность
За адекватность
02 декабря в 15:30, ред.
По большому счету руководство региона Вам ничего не должно. Выборы губернатора Тамбовской области проходили в сентябре сего года. Естественно до них кандидаты наобещали золотые горы, завершить реконструкцию стадиона, стабильное финансирование, рассказали наверное, что ФК "Тамбов" безумно нужен и важен для области, даже если не ошибаюсь, то какие-то долги по зарплате прошлого года закрывали. А потом выборы прошли, ну и дальше извиняйте, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Скажут Вам, условно как во Владивостоке сказал губернатор, и досвидание. Таковы реалии. РФС с РФПЛ теперь пусть мозгами шевелят. Они лицензию на участие в сезоне выдали клубу, имеющему долги по зарплате за прошлый сезон. У них вон Григорьянц над златом чахнет, штрафы лупят только в путь. Пусть и выделят, как говорил Киса Воробьянинов: " что-нибудь на пропитание бывшему депутату государственной думы." Как всегда полностью личное субъективное мнение.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 декабря в 14:22
Статично-неизменное состояние региональных футбольных клубов и чиновников на местах, готовых к распило-откаточным работам: "Ждем бюджетных денег."
Mangur
Mangur
02 декабря в 14:03
Нет денег, распускайтесь. Это професиональный спорт а не СССР. Ультиматумы ставят, бездельники. Ваши зарплаты да учителям
anfield1984
anfield1984
02 декабря в 13:57
- Что с деньгами?
- С какими деньгами?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 декабря в 13:37
Зачем ждать деньги,играйте договорняки!
Константин Белых
Константин Белых
02 декабря в 13:31
Ну и отлично . Три очка нам в копилку железно.
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