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Селюк: «В последнее время „Краснодар“ выглядит невнятно»

02 декабря 2020, 13:50
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Ренном».

В последнее время «Краснодар» выглядит невнятно. В прошлом туре РПЛ проиграли «Химкам», а победный гол забил мой футболист Конате.

Мне кажется, что в сегодняшнем матче забьют обе команды.

«Краснодар» на своем поле должен забить. При этом в защите у них играет ненадежный Кайо — практически брат Мурило из «Локомотива», как под копирку. У «Ренна» же играют быстрые и техничные футболисты, которые могут воспользоваться ошибками соперника.

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Ganymed1
Ganymed1
02 декабря в 20:39
торговец черным деревом пропиарил себя
112910415
112910415
02 декабря в 19:39
надо исправляться, срочно
mihaluch
mihaluch
02 декабря в 15:04
Последнее время Краснодар играет невнятно, срочно требуются негретята от Селюка.
stromshik
stromshik ответ sv_1969 (раскрыть)
02 декабря в 14:29
Рабовладелец типичный
112910415
112910415
02 декабря в 14:29
это оттого, что у них Гогуа нету !
sv_1969
sv_1969
02 декабря в 13:59
победный гол забил мой футболист Конате
Zenit_84
Zenit_84
02 декабря в 13:51
Пора что-то внятное показать
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