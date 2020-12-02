Селюк: «В последнее время „Краснодар“ выглядит невнятно»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Ренном».

В последнее время «Краснодар» выглядит невнятно. В прошлом туре РПЛ проиграли «Химкам», а победный гол забил мой футболист Конате.

Мне кажется, что в сегодняшнем матче забьют обе команды.

«Краснодар» на своем поле должен забить. При этом в защите у них играет ненадежный Кайо — практически брат Мурило из «Локомотива», как под копирку. У «Ренна» же играют быстрые и техничные футболисты, которые могут воспользоваться ошибками соперника.