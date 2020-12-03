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Игонин: «Уровень футбола, понимания, техники у нас ниже, чем в Европе»

03 декабря 2020, 16:08

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал провальное выступление петербургского клуба в еврокубках.

Мы достаточно серьезно отстаем от ведущих европейских лиг — вот основная проблема. Уровень футбола, понимания, техники у нас ниже, чем в Европе. Есть две возможности, чтобы исправить эту проблему: либо стараться развивать футбол с детско-юношеского возраста, либо покупать иностранных футболистов.

Когда Малком наконец адаптировался в петербургской команде, то он назывался одним из лучших футболистов на протяжении нескольких туров. Но таких Малкомов нужно больше. Одного Малкома недостаточно, чтобы давать результат в Лиге чемпионов, где в каждой команде по шесть-семь Малкомов. Многие рассуждают, что Малком дорогой, но дорогой он может быть для нас или для команд средней руки. Тот же Халк сегодня нам бы обошелся в намного большую сумму.

Легионеры нужны в любом случае. Они способны создать благоприятные условия для появления и развития наших футболистов. Для этого вся эта система и была введена. Другой вопрос — футболисты, которые приезжают, должны быть высокого уровня. Говоря о легионерах, возникает другая проблема: по сути, позволить себе классных иностранных игроков может пара тройка команд, остальные клубы, особенно бюджетные, о таком мечтать и не могут. Поэтому говорить о какой-то борьбе совсем не приходится. Это уничтожает конкуренцию в чемпионате. Система с легионерами существует не только в России. Она была придумана задолго до нас, и является рабочей. Ее лишь нужно грамотно отрепетировать.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
03 декабря в 18:06
Да, но один малком стоит дороже чем вся Брага.
An Jo
An Jo
03 декабря в 17:56
Зато зарплаты такие же, а порой и выше. Стыдно.
nubom
nubom
03 декабря в 17:18
Лешенька, любой русский мужик тебе скажет: прежде чем мерить уровень, в стакан надо налить...
GooSe25
GooSe25
03 декабря в 16:53
Спасибо кэп! А Барселона сильнее Тамбова, Россия не выиграет следующий чм и тд.. можно продолжать бесконечно)
Timeless
Timeless
03 декабря в 16:33
Сколько лет Газпром и приближенные к ВВ рулят Зенитом? Что мешало раньше школу свою развивать , где воспитанники? Радимов с ними даже в ФНЛ не задержался , серьезный видимо уровень молодежи)))) ТоПь клуб всея восточной европы вы , но никак не топ , лузеры и дармоеды))))))

PS Сокерчане , подскажите пожалуйста а серьезнейший эксперт футбола Генадий Орлов давал вью ? Что-то не найду никак , страх как хочу почитать )))))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 декабря в 16:17, ред.
Да неужели ???)))

Как в старом анекдоте....
"...а на 4-день Зоркий Глаз увидел что одной стены нету...и сбежал от бледнолицых..."
Legend 6
Legend 6
03 декабря в 16:14
Зарплаты выше чем в Европе, игра хуже чем в Европе. Так если нет разницы зачем платить больше?
mihaluch
mihaluch
03 декабря в 16:13
всегда было ниже.
FROBI
FROBI
03 декабря в 16:13
Сытый голодного не разумеет...
Откуда возьмётся уровень футбола, когда деньги сыплются как в богадельне. Без потолка зарплат будем продолжать смотреть на скопище бездельников, которым ничего не надо на поле.
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