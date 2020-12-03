Игонин: «Уровень футбола, понимания, техники у нас ниже, чем в Европе»

Бывший капитан «Зенита» прокомментировал провальное выступление петербургского клуба в еврокубках.

Мы достаточно серьезно отстаем от ведущих европейских лиг — вот основная проблема. Уровень футбола, понимания, техники у нас ниже, чем в Европе. Есть две возможности, чтобы исправить эту проблему: либо стараться развивать футбол с детско-юношеского возраста, либо покупать иностранных футболистов.

Когда Малком наконец адаптировался в петербургской команде, то он назывался одним из лучших футболистов на протяжении нескольких туров. Но таких Малкомов нужно больше. Одного Малкома недостаточно, чтобы давать результат в Лиге чемпионов, где в каждой команде по шесть-семь Малкомов. Многие рассуждают, что Малком дорогой, но дорогой он может быть для нас или для команд средней руки. Тот же Халк сегодня нам бы обошелся в намного большую сумму.

Легионеры нужны в любом случае. Они способны создать благоприятные условия для появления и развития наших футболистов. Для этого вся эта система и была введена. Другой вопрос — футболисты, которые приезжают, должны быть высокого уровня. Говоря о легионерах, возникает другая проблема: по сути, позволить себе классных иностранных игроков может пара тройка команд, остальные клубы, особенно бюджетные, о таком мечтать и не могут. Поэтому говорить о какой-то борьбе совсем не приходится. Это уничтожает конкуренцию в чемпионате. Система с легионерами существует не только в России. Она была придумана задолго до нас, и является рабочей. Ее лишь нужно грамотно отрепетировать.