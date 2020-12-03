ГлавнаяНовости

Гайч: «Очень хочу забивать чаще. Я почти адаптировался в ЦСКА»

03 декабря 2020, 15:56

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал о своей адаптации в московском клубе.

Я очень хочу забивать чаще. Первый период в России был адаптационным, он уже почти закончился. Отдавал себе отчет, что поначалу будет очень сложно. Сейчас я все лучше себя чувствую физически, понимаю ребят на поле. Много работаю над тем, чтобы больше и качественнее играть, реализовывать свои моменты.

Что было самым тяжелым на этом первом этапе? Коммуникация. Чтобы общаться с русскими ребятами, английского не всегда хватает, то же самое — на поле, где нужно оперативно подсказывать друг другу, уметь объясниться за доли секунды. Я постарался как можно быстрее выучить главные русские слова, которые используются во время матча. Этот минимальный набор у меня уже в голове, теперь я его расширяю.

Но на самом деле футболисты друг друга понимают не только по подсказу. По направлению движения, по тому, как ты закладываешь корпус, тоже многое можно прочитать. Мы же еще и постоянно тренируемся вместе, знаем любимые фишки друг друга, изучили язык тела. Это помогает в игре.

Ранее Адольфо поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга».

Все новости
Шиманьски: «Теперь „Динамо“ настраивается на встречу с „Зенитом“»
06 декабря Комментарии9
«Как я могу советовать Златану?!» Ларссон — о Кутепове на позиции форварда
05 декабря Комментарии20
Азмун: «Сегодня „Зенит“ выполнял установку тренера, и у нас всё получилось»
05 декабря Комментарии22
Классон: «Рад, что весной „Краснодар“ сыграет в плей-офф Лиги Европы»
03 декабря Комментарии8
Рыбус: «„Локомотив“ сделает всё, чтобы отобрать очки у „Баварии“»
02 декабря ВидеоКомментарии9
Моро рассказал о своей жизни в России
01 декабря Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Юрниекс1
Юрниекс1
03 декабря в 19:42
А может бульбаша отпустим к батьке..и тогда и Чалов начнет забивать и Гаич..
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
03 декабря в 18:54
Еще немного и тебя сишут на берег, Адольфо,в твоих интересах начать забивать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 декабря в 17:59
Очень хочу увидеть как ты забиваешь!
cska vperiod
cska vperiod
03 декабря в 17:52
Да ты хоть один забей, клоун.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
03 декабря в 17:22
Уже пора понять, что ПОЧТИ по русски не считается.
Или забивай, или адью))).
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ мангo (раскрыть)
03 декабря в 16:39, ред.
Какой гном ему чего не даёт? Гайч выходит в каждом матче, имеет достаточно игрового времени, но при этом 0 голов в активе. Просто это бревно, видимо к тому же и ленивое на поле. Единоборства верховые при своей фактуре он проигрывает, корпус толком поставить тоже не может, скинуть партнеру под удар тоже.
FROBI
FROBI
03 декабря в 16:16
Ему надо еще выучить пару фраз - "zolotoy aktiv", "tchalov" ))
И сразу перестанет попадать в ворота. Вообще.
RomzesRZN
RomzesRZN
03 декабря в 16:10
Ну к концу контракта такими темпами адаптируется окончательно и забьёт парочке аутсайдеров типа урала, ротора или зенита.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 декабря в 15:58
Забивай кто не даёт?!
мангo
мангo
03 декабря в 15:58, ред.
Жаль что гном не дает тебе играть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100