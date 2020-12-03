Худяков выступил за расширение РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал идею расширить РПЛ .

Я считаю, надо расширять лигу. Надо больше набирать команд, чтобы было больше матчей. У нас огромная страна, в Англии, Испании, Италии по 20 команд играет, в Германии 18, а у нас 16. Чем больше игр, тем больше практики.

В России нет частных клубов? Это второй момент. Надо развивать коммерческую составляющую лиги. Права на телевидение, которые платятся даже в Турции, Голландии, не говоря уже об Италии, Англии, они от продажи телетрансляций получают огромные деньги. В этом аспекте надо прогрессировать. Клубы должны получать больше денег от телевизионных трансляций, подтягивать спонсоров, те же букмекерские конторы. Надо развивать коммерческую составляющую, чтобы у клубов была хорошая поддержка. Тогда будет переходить новичкам, у которых инфраструктура. «Нижний Новгород», «Балтика», например, у которых есть стадион.