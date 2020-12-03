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Худяков выступил за расширение РПЛ

03 декабря 2020, 15:19

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал идею расширить РПЛ.

Я считаю, надо расширять лигу. Надо больше набирать команд, чтобы было больше матчей. У нас огромная страна, в Англии, Испании, Италии по 20 команд играет, в Германии 18, а у нас 16. Чем больше игр, тем больше практики.

В России нет частных клубов? Это второй момент. Надо развивать коммерческую составляющую лиги. Права на телевидение, которые платятся даже в Турции, Голландии, не говоря уже об Италии, Англии, они от продажи телетрансляций получают огромные деньги. В этом аспекте надо прогрессировать. Клубы должны получать больше денег от телевизионных трансляций, подтягивать спонсоров, те же букмекерские конторы. Надо развивать коммерческую составляющую, чтобы у клубов была хорошая поддержка. Тогда будет переходить новичкам, у которых инфраструктура. «Нижний Новгород», «Балтика», например, у которых есть стадион.

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Храневец
Храневец
03 декабря в 22:21
накурился чего то !или скушал не то , или перепил не пойму .
cska vperiod
cska vperiod
03 декабря в 18:09
Почему то аутсайдеры выступают за расширение, кстати у них даже полей нормальных нет не говоря о стадионах.
За адекватность
За адекватность
03 декабря в 16:33, ред.
Кто бы говорил. Что ж не развили коммерческую структуру, а плачетесь, что власти области не хотят денюжек дать на зарплату футболистам из бюджета? Потому как выходит у нас клуб в РФПЛ, и начинают, аки гиены, сползаться спортивные директора, агенты и прочие на запах бюджетных денег. И футбол с болельщиками им до одного места. Задвигать красивые речи и успевать пилить основная задача. А по поводу "чем больше игр, тем больше практики", то у нас при 16 клубах стонут об усталости, и некоторые считают эту усталость чуть ли не основной причиной провала в ЕК, а Вы тут про 20 клубов задвигаете. Как обычно личное мнение.
Timeless
Timeless
03 декабря в 16:11
из этих к примеру 20 команд лишь 2 частные а остальные опять дармоеды государственные )))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
03 декабря в 16:07
Как говорится - " без штанов ,но в шляпе " ! Куда нищету плодить ? У вас даже " дома" своего нет ! А туда же ! Сокращать до 10-ти и играть в 4 круга ! Нужно качество игры повышать !
Legend 6
Legend 6
03 декабря в 15:49
Вот взять опять Тамбов. На вас дармоедов из бюджета взяли 350 миллионов, а вы игры хотите бойкотировать? Область эти деньги могла в школы или больницы отдать, дороги отремонтировать, а не вам отдавать...запретить поддерживать спорт за счет бюджета и пусть играют.
Sanches65
Sanches65
03 декабря в 15:48
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    03 декабря в 15:45
    Не надо забывать, что в Англии с Германией до НГ можно играть, там тепло. А у нас Рубин в Сочи на зиму перебирается. Какие могут быть 18 команд, если мы 30 матчей не знаем как сыграть. И это еще зимы мягкие стоят, а в морозы кому охота бубенцами звенеть? Хоть на поле, хоть на трибуне.
    А Худякову неплохо бы на свою команду взглянуть, которая скитается по чужим стадионам и не платит зарплату. Глобальные вопросы пусть другие решают...
    Legend 6
    Legend 6
    03 декабря в 15:45
    Набрать кучу Тамбовов, которые будут потом бойкотировать матчи? За кой кормить эти 20 команд? За счет бюджета области? Т.е. за счет бюджета граждан?
    КЭТиК
    КЭТиК
    03 декабря в 15:38
    Нет у нас столько классных команд.
    shlomo
    shlomo
    03 декабря в 15:35, ред.
    Не ну....так и хочется выдать нецензурное выражение....и кто бы говорил про это..все, что не касается футбола, в случае с Тамбовом — кошмар.....клуб кормил лигу и болельщиков обещаниями проводить домашние матчи в своем городе с лета 2019 года, но реконструкция стадиона в Тамбове каждые полгода продлевалась, а команда продолжала принимать соперников при пустых трибунах Саранска или Нижнего Новгорода.....и это еще не самое грустное....долги Тамбова более чем серьезны ( руководство подтвердило, что клуб задолжал футболистам 140 млн рублей)..а по другой информации , в общей сложности Тамбов должен выплатить 360 миллионов рублей......и ЗАЧЕМ нужно плодить такие клубы в высшем эшелоне???????
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    03 декабря в 15:27
    Куда ещё больше.
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