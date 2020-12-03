Деменко: «Теперь утихнут слухи по поводу Мурада Мусаева»

Бывший футболист «Краснодара» считает, что победа краснодарского клуба над «Ренном» (1:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов снизит давление на главного тренера команды Мурада Мусаева.

«Краснодар» — первый российский клуб, выигравший в Лиге чемпионов. Думаю, что теперь поутихнут слухи по поводу Мурада Мусаева. Для него эта игра тоже была важна.

В какой-то степени Мурад висел, но все зависело от президента клуба. Если бы команда не победила и не вышла в Лигу Европы, то пресса стала бы давить. И никто бы даже не спорил с тем, что сезон провальный. Думаю, речь об уходе Мусаева не стояла бы в этом году, а вот к концу сезона — может быть. Поэтому победа над «Ренном» была важна для главного тренера в плане стабильности. Полемика, развернувшаяся вокруг его персоны, отойдет в сторону.