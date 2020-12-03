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Деменко: «Теперь утихнут слухи по поводу Мурада Мусаева»

03 декабря 2020, 15:56
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко считает, что победа краснодарского клуба над «Ренном» (1:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов снизит давление на главного тренера команды Мурада Мусаева.

«Краснодар» — первый российский клуб, выигравший в Лиге чемпионов. Думаю, что теперь поутихнут слухи по поводу Мурада Мусаева. Для него эта игра тоже была важна.

В какой-то степени Мурад висел, но все зависело от президента клуба. Если бы команда не победила и не вышла в Лигу Европы, то пресса стала бы давить. И никто бы даже не спорил с тем, что сезон провальный. Думаю, речь об уходе Мусаева не стояла бы в этом году, а вот к концу сезона — может быть. Поэтому победа над «Ренном» была важна для главного тренера в плане стабильности. Полемика, развернувшаяся вокруг его персоны, отойдет в сторону.

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Все комментарии
safari-05
safari-05
03 декабря в 17:34
Всё будет нормально
rubinovyi2
rubinovyi2
03 декабря в 16:53
О,как!
Оказывается стабильность положения тренера лучше,чем стабильность игры команды...)))
ДСА
ДСА
03 декабря в 16:39
В чемпионате то все плохо, Лигой Чемпионов и не пахнет.
mihaluch
mihaluch
03 декабря в 16:11
Но всё-таки Муссаев слабоват для РПЛ.
STVA 1
STVA 1
03 декабря в 16:02
Это не очень хорошо!Прогресса нет в игре
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 декабря в 15:59
Не слухи а критика,справедливая!
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