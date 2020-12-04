Скрипник о победе над «Лестером»: «Лучше бы мы сейчас начинали Лигу Европы»

Главный тренер «Зари» прокомментировал победу над «Лестером» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Сегодня было видно желание, игроки не боялись, играли в то, о чём договаривались. Это хороший соперник с качественными футболистами, но мы искали и дождались своего шанса, не пропустили. Больше позитива, чем негатива.

Был ли это лучший матч «Зари» в этой Лиге Европы? У нас были хорошие игры с той же «Брагой», когда мы нанесли больше 20 ударов по воротам, играли почти на одной половине поля. Я не умаляю уровень этой команды, но бывает такое. Сегодня была удачная замена. Мы не хотели стоять только сзади, искали свои шансы, хотели выиграть, чего и добились. С учётом того, что это домашняя победа против такого соперника, то можно сказать, что это та игра, которую мы так хотели.

Мы рады, но так случилось, что выиграли последние 2 игры. Остаётся одна, которая никакой роли кроме престижа не играет. Мы не каждый год играем в еврокубках, нужно наслаждаться этими играми. Европа – это тот рынок, где футболисты хотят себя показать, что мы сейчас и делаем.

Соглашусь лис тем, что команда повзрослела по сравнению с первым матчем против «Лестера»? Это опыт. Мы же не просто проиграли и забыли. Мы хотим развиваться, мы это стараемся делать, анализируем, показываем, тренируем. Это приносит плоды, которые мы сейчас пожинаем. Сейчас мы имеем то, что имеем, но лучше бы мы сейчас начинали этот турнир.