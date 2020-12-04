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Роджерс: «Игроки „Лестера“ не заслужили поражения от „Зари“»

04 декабря 2020, 05:45
ЗаряЛоготип футбольный клуб Заря (Луганск)1 : 0Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал выездное поражение от «Зари» (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Думаю, нам очень не повезло проиграть этот матч. У нас была куча хороших моментов, их вратарь (Прим. — Никола Василь) сделал много по-настоящему классных сейвов.

Я очень расстроен из-за игроков, потому что мы приложили так много усилий. Во многих эпизодах этого очень непростого матча с точки зрения условий и газона мы показали качественную игру. Но поздравляем Луганск (Прим. — на данный момент клуб располагается в Запорожье), они выиграли матч и будут счастливы. Я же очень расстроен из-за своих парней, поскольку они не заслужили поражения.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
04 декабря в 08:27
Просто подарили 3 очка.
DEIVID 2
DEIVID 2
04 декабря в 06:48
По моему, Роджерса пора выпроваживать.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 декабря в 06:22
Счет на табло, на что наиграли , то и получили.
beefs
beefs
04 декабря в 05:52
Результат на табло, это история...
Gahi
Gahi
04 декабря в 05:49
А Заря заслуженно вас победила.
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