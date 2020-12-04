Роджерс: «Игроки „Лестера“ не заслужили поражения от „Зари“»

Главный тренер «Лестера» прокомментировал выездное поражение от «Зари» (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Думаю, нам очень не повезло проиграть этот матч. У нас была куча хороших моментов, их вратарь (Прим. — Никола Василь) сделал много по-настоящему классных сейвов.

Я очень расстроен из-за игроков, потому что мы приложили так много усилий. Во многих эпизодах этого очень непростого матча с точки зрения условий и газона мы показали качественную игру. Но поздравляем Луганск (Прим. — на данный момент клуб располагается в Запорожье), они выиграли матч и будут счастливы. Я же очень расстроен из-за своих парней, поскольку они не заслужили поражения.