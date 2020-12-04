Моуриньо: «Я знал, что некоторых игроков не мотивирует групповой этап ЛЕ»

Главный тренер «Тоттенхэма» подвёл итоги выездного матча с ЛАСКом (3:3) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Что думаю о выступлении? Ничего хорошего, результат оказался лучше игры, а второй тайм — лучше первого. Некоторые игроки выступили очень здорово. Выступление других было очень слабым. Так что единственная позитивная вещь из сегодняшнего матча — это, конечно, выход в плей-офф и то, что у нас есть шанс финишировать на первом месте, если мы обыграем «Антверпен».

Ничего нового мы не узнали. Факт в том, что групповой этап Лиги Европы не мотивирует некоторых игроков, я это знал. Несколько из этих игроков являются системообразующими для «Тоттенхэма» при любых обстоятельствах.

Игроки знают это, я делюсь с ними своими мыслями и обычно не ошибаюсь. Во время разминки у меня возникло чувство, что в плане интенсивности и энтузиазма между нами и соперниками есть огромная разница, и я сказал об этом игрокам. Меня ничего не удивляет.

Это вопрос отношения к делу. В «Манчестер Юнайтед» у меня были похожие ситуации. Тогда мы дважды уступили на выезде в групповом этапе. Но после выхода в плей-офф, где соперники уже сильнее, команда воспринимает матчи иначе.