ГлавнаяНовости

Моуриньо: «Я знал, что некоторых игроков не мотивирует групповой этап ЛЕ»

04 декабря 2020, 03:55
ЛАСКЛоготип футбольный клуб ЛАСК (Линц)3 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо подвёл итоги выездного матча с ЛАСКом (3:3) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Что думаю о выступлении? Ничего хорошего, результат оказался лучше игры, а второй тайм — лучше первого. Некоторые игроки выступили очень здорово. Выступление других было очень слабым. Так что единственная позитивная вещь из сегодняшнего матча — это, конечно, выход в плей-офф и то, что у нас есть шанс финишировать на первом месте, если мы обыграем «Антверпен».

Ничего нового мы не узнали. Факт в том, что групповой этап Лиги Европы не мотивирует некоторых игроков, я это знал. Несколько из этих игроков являются системообразующими для «Тоттенхэма» при любых обстоятельствах.

Игроки знают это, я делюсь с ними своими мыслями и обычно не ошибаюсь. Во время разминки у меня возникло чувство, что в плане интенсивности и энтузиазма между нами и соперниками есть огромная разница, и я сказал об этом игрокам. Меня ничего не удивляет.

Это вопрос отношения к делу. В «Манчестер Юнайтед» у меня были похожие ситуации. Тогда мы дважды уступили на выезде в групповом этапе. Но после выхода в плей-офф, где соперники уже сильнее, команда воспринимает матчи иначе.

Все новости
Вайсс: «В группе России, Хорватии и Словакии нет фаворита»
Сегодня, 03:40 Комментарии3
Якубко: «Думаю, сейчас Россия посильнее сборной Словакии»
Сегодня, 02:47 Комментарии2
Далич: «Россия — классная команда. Они показали это на чемпионате мира»
Сегодня, 01:35 Комментарии4
Тренер сборной Мальты: «Россия очень сильна»
Сегодня, 01:15 Комментарии2
Витсель: «Я не люблю терять мячи»
Вчера, 18:37 Комментарии5
Лэмпард: «Нам важно, чтобы не было травм в матче с „Краснодаром“»
Вчера, 17:58 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Dudikoff
Dudikoff
04 декабря в 14:17
Потому что топ-5 не должны играть в групповых, а начинать с плей-офф.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
04 декабря в 10:53
На то и нужен главный тренер, чтобы знать кого выпустить на игру, и как их мотивировать на каждый конкретный матч.
mihaluch
mihaluch
04 декабря в 08:58
У нас точно ни кого не мотивирует.
ДСА
ДСА
04 декабря в 07:24
Устроили себе тренировку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 декабря в 06:14
Опять игроки виноваты...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100