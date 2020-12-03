Главный тренер «Вольфсберга»: «Наш план на игру удался»

Главный тренер «Вольфсберга» прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА (1:0).

С самого начала нам удалось высоко встречать ЦСКА и мешать развитию их атак. По ходу тайма у соперника были лишь полумоменты, а мы неоднократно могли увеличить счёт. Во втором тайме нам удалось сдержать атаки «армейцев», в одном из эпизодов Акинфеев сделал хороший сейв. Наш план на игру удался.

Перетц [полузащитник «Вольфсберга»] отличается тактической разносторонностью. В нашей команде он исполняет роль «восьмёрки». Ранее у него была травма, а после он заболел коронавирусом.