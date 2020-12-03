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Главный тренер «Вольфсберга»: «Наш план на игру удался»

03 декабря 2020, 23:40
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсбергМатч завершен

Главный тренер «Вольфсберга» Фердинанд Фельдхофер прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА (1:0).

С самого начала нам удалось высоко встречать ЦСКА и мешать развитию их атак. По ходу тайма у соперника были лишь полумоменты, а мы неоднократно могли увеличить счёт. Во втором тайме нам удалось сдержать атаки «армейцев», в одном из эпизодов Акинфеев сделал хороший сейв. Наш план на игру удался.

Перетц [полузащитник «Вольфсберга»] отличается тактической разносторонностью. В нашей команде он исполняет роль «восьмёрки». Ранее у него была травма, а после он заболел коронавирусом.

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Все комментарии
galem72
galem72
04 декабря в 10:36
Да молодцы! Работали и получили положительный результат.
112910415
112910415
04 декабря в 09:31
потому что вы круче
dzvinka
dzvinka
04 декабря в 00:44
работа тренера видна
drug01
drug01
03 декабря в 23:52
Больше было желание победить
Introvert
Introvert
03 декабря в 23:50
Удачный план.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 декабря в 23:42
Трлько у нашмх не удается...
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