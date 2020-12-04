Геркус — об игре клубов РПЛ в еврокубках: «Эмоции просто зашкаливают»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.
Какое-то соревнование по самоуничтожению. Не готов анализировать происходящее, эмоции просто зашкаливают 👹👿🤬.
Зачем вот так делать? Неужели не понятно, людям сейчас тяжело, времена непростые, нужны хоть какие-то позитивные эмоции. Столько сделано для футбола: стадионы новые, зрителей пускают. Неужели не выгрызть пару побед, не порадовать болельщиков? Какой-то саботаж... Предательство просто какое-то.
Про то как наши пролетали.
Как всей шестеркой повсеместно
Середнячкам очки раздали.
Но будут снова они биться
За попадание в Европу.
И нам пора уже смириться ,
Ведь всех опять отправят в о...пу...*!
*о...пу... - отпуск. А вы чего подумали???
Про то как наши пролетали.
Как всей шестеркой повсеместно
Середнячкам очки раздали.
Но будут снова они биться
За попадание в Европу.
И нам пора уже смириться ,
Ведь всех опять отправят в о...пу...*!
*о...пу... - отпуск. А вы чего подумали???
У всех походу наоборот....ноль эмоций....
Все любят смотреть спортивные программы из-за борьбы,непримиримости,самоотдачи спортсменов......
Это не про наших ЗМСов.....
Им , судя по результатам не горячо ни холодно смотрим мы их или нет....
Вот и нам на них - так же....
У всех походу наоборот....ноль эмоций....
Все любят смотреть спортивные программы из-за борьбы,непримиримости,самоотдачи спортсменов......
Это не про наших ЗМСов.....
Им , судя по результатам не горячо ни холодно смотрим мы их или нет....
Вот и нам на них - так же....
" не печальтесь, люди, что трудна ваша жизнь !
наша игра ещё того хуже ! "
" не печальтесь, люди, что трудна ваша жизнь !
наша игра ещё того хуже ! "