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Геркус — об игре клубов РПЛ в еврокубках: «Эмоции просто зашкаливают»

04 декабря 2020, 12:27

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.

Какое-то соревнование по самоуничтожению. Не готов анализировать происходящее, эмоции просто зашкаливают 👹👿🤬.

Зачем вот так делать? Неужели не понятно, людям сейчас тяжело, времена непростые, нужны хоть какие-то позитивные эмоции. Столько сделано для футбола: стадионы новые, зрителей пускают. Неужели не выгрызть пару побед, не порадовать болельщиков? Какой-то саботаж... Предательство просто какое-то.

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Все комментарии
Fred Devil
Fred Devil
04 декабря в 16:30
У старых болельщиков анурез от таких результатов наступает, что тут говорить)
Caniggia
Caniggia
04 декабря в 15:13
Эмоций от мучений наших в ЕК уже давно нет - одна пустота и истерический смех!
nubom
nubom
04 декабря в 14:24
Да здравствует российское полное обнуление всего и всея !...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 декабря в 13:56
Это было соревнование,кто хуже,мы победили!
За адекватность
За адекватность
04 декабря в 13:45
Когда М.Горький написал свою пьесу "На дне", он даже не подозревал, что спустя более ста лет, ее название будет очень емко и кратко характеризовать состояние дел в российском футболе. Хотя понятие дна весьма относительно. Никогда нельзя исключать возможности, что снизу постучат.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 декабря в 13:41, ред.
Печальной будет эта песня,
Про то как наши пролетали.
Как всей шестеркой повсеместно
Середнячкам очки раздали.
Но будут снова они биться
За попадание в Европу.
И нам пора уже смириться ,
Ведь всех опять отправят в о...пу...*!

*о...пу... - отпуск. А вы чего подумали???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 декабря в 13:38, ред.
Странно....
У всех походу наоборот....ноль эмоций....

Все любят смотреть спортивные программы из-за борьбы,непримиримости,самоотдачи спортсменов......

Это не про наших ЗМСов.....

Им , судя по результатам не горячо ни холодно смотрим мы их или нет....
Вот и нам на них - так же....
Союзник противников
Союзник противников
04 декабря в 13:27
Как трогательно читать стенания,по поводу состояния нашего футбола,из уст лиц,приложивших к этому свои усилия и сомнительного уровня способности!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 декабря в 13:22
Изнеженные паспортисты, легионеры-шабашники и обеспеченные физруки забыли, что такое добиваться, выгрызать и рвать жилы. А по поводу несбыточных ожиданий успешным директором департамента развития молодежного футбола в 2012 уже было все озвучено.
112910415
112910415
04 декабря в 13:22
спортсмены работают по принципу контраста :
" не печальтесь, люди, что трудна ваша жизнь !
наша игра ещё того хуже ! "
mihaluch
mihaluch
04 декабря в 13:12
За три месяца отыграть полный чемпионат тут не какие кубки не полезут.
Байкал-38.
Байкал-38.
04 декабря в 12:51
У меня эмоции уже не осталось, принимаю как должное, всё печально.
sv_1969
sv_1969
04 декабря в 12:44
Это так... Мазохизм смотреть это.
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
04 декабря в 12:43
РПЛ очень слабая лига, слабее голландской. Клубы из Голландии так не позорятся, иногда даже до полуфинала ЛЧ доходят.
ДАША Д
ДАША Д
04 декабря в 12:40
Зарплаты футболистов нужно резко урезать.
particular
particular
04 декабря в 12:36
Тот случай, когда гонка вложений превратилась в синхронное бессилие 🤨
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 декабря в 12:31
И не только у него...
oFANATo
oFANATo
04 декабря в 12:31
Не хватает Геркуса Локомотиву.....)))
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