Геркус — об игре клубов РПЛ в еврокубках: «Эмоции просто зашкаливают»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.

Какое-то соревнование по самоуничтожению. Не готов анализировать происходящее, эмоции просто зашкаливают 👹👿🤬.

Зачем вот так делать? Неужели не понятно, людям сейчас тяжело, времена непростые, нужны хоть какие-то позитивные эмоции. Столько сделано для футбола: стадионы новые, зрителей пускают. Неужели не выгрызть пару побед, не порадовать болельщиков? Какой-то саботаж... Предательство просто какое-то.