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Клопп: «Ситуация тяжёлая. Но кто бы ни был в строю, мы всё ещё „Ливерпуль“»

05 декабря 2020, 06:17
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча с «Вулверхэмптоном» в 11-м туре АПЛ высказался о серьёзных кадровых проблемах мерсисайдцев.

Кто бы ни был в строю, мы всё ещё «Ливерпуль». Вот как мы на это смотрим. Это означает, что мы хотим выиграть матч [с «Вулверхэмптоном»].

На самом деле, думаю, большинство людей считают, что мы должны выиграть эту встречу. Ни до, ни после игры люди не говорят: «Этот был недоступен, тот тоже». Никто не даст вам использовать эту ситуацию в качестве оправдания.

Ситуация тяжёлая. На сто процентов. Но игра впереди, а позади уже 9-10 матчей. Кажется, что мы играем достаточно давно, но не прошло и трети сезона.

Мы стараемся играть в футбол. Какие-то матчи мы выигрываем, другие играем вничью, а в одном уступили с очень крупным счётом. Такова работа.

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Все комментарии
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Рыдающий скаузер (комментарий удален) (раскрыть)
05 декабря в 11:54
Привет, Князь
112910415
112910415
05 декабря в 11:18
постараться надо
IKER-RAUL
IKER-RAUL
05 декабря в 09:09
правильные слова Юргена/ YNWA!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
05 декабря в 08:58
Удачи Клоппу и команде !
Бубнин
Бубнин
05 декабря в 08:43
"Мы играем в футбол и хотим выигрывать матчи. Мы уже сыграли 9-10 матчей. Одни матчи мы выигрываем, а бывает, что играем вничью или проигрываем. Это футбол."
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 декабря в 08:14
Поражений по минимому!
ДСА
ДСА
05 декабря в 07:58
Многие бы хотели иметь такие проблемы как у него.
beefs
beefs
05 декабря в 07:41
Да, этот сезон особенный, всем тяжко...
ДАША Д
ДАША Д
05 декабря в 06:54
Соломку на всякий случай подстелил.
mihaluch
mihaluch
05 декабря в 06:51
Нет никакого оправдания.
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