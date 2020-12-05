Клопп: «Ситуация тяжёлая. Но кто бы ни был в строю, мы всё ещё „Ливерпуль“»

Главный тренер «Ливерпуля» в преддверии матча с «Вулверхэмптоном» в 11-м туре АПЛ высказался о серьёзных кадровых проблемах мерсисайдцев.

Кто бы ни был в строю, мы всё ещё «Ливерпуль». Вот как мы на это смотрим. Это означает, что мы хотим выиграть матч [с «Вулверхэмптоном»].

На самом деле, думаю, большинство людей считают, что мы должны выиграть эту встречу. Ни до, ни после игры люди не говорят: «Этот был недоступен, тот тоже». Никто не даст вам использовать эту ситуацию в качестве оправдания.

Ситуация тяжёлая. На сто процентов. Но игра впереди, а позади уже 9-10 матчей. Кажется, что мы играем достаточно давно, но не прошло и трети сезона.

Мы стараемся играть в футбол. Какие-то матчи мы выигрываем, другие играем вничью, а в одном уступили с очень крупным счётом. Такова работа.