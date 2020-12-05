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Румменигге: «Нойер — лучший вратарь всех времён»

05 декабря 2020, 03:38

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о голкипере мюнхенцев и сборной Германии Мануэле Нойере.

Мануэлю Нойеру 34 года, и он становится всё лучше и лучше, прямо как вино.

Он предвидит почти любой удар, откуда бы он ни исходил, и делает сейв. Мы видели это в последние недели в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

Он лучший вратарь в мире. Думаю, он даже лучший вратарь всех времён.

У нас в Германии и «Баварии» всегда были хорошие голкиперы: Зепп Майер или Оливер Кан. Но я считаю, что Мануэль Нойер вывел вратарское мастерство на новый уровень, и мы очень рады, что он защищает наши ворота.

Ранее вратарь «Арсенала» Бернд Лено назвал Нойера лучшим голкипером за последние 30-40 лет.

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Все комментарии
ColdSun1995
ColdSun1995 ответ Mangur (раскрыть)
06 декабря в 08:41, ред.
а ты видел игру Яшина, что так говоришь?)
боюсь, на твоём честном ответе на этот вопрос можно и сделать вывод о твоём высказывании))))
juvenale
juvenale ответ Andrejka (раскрыть)
05 декабря в 18:38, ред.
а кто в 2017 был сильнее Буффона)))
Andrejka
Andrejka ответ juvenale (раскрыть)
05 декабря в 17:18
Я как раз и говорю что пиковый Буффон слабей пикового Нойера, Так же пройдет десяток лет придет новые и они будут физически сильней Нойера это надо признать, да и Буффон получил награду в 39 только из оваций прошлого, плюс он не был и в свое время единолично лучшим, скорей ему помогло то что Италия все же играет очень надежно взади как и юве
Adolf33
Adolf33 ответ Mangur (раскрыть)
05 декабря в 16:38
Судя по мундиру, вы видели, как играет Ящщщыыын. Я тоже видел. Щенок он про сравнению с Нойером. Этот Ящщыын.
Cayman
Cayman ответ Мessi 10 (раскрыть)
05 декабря в 14:25
пончтие защита у Баварии нету
Мessi 10
Мessi 10
05 декабря в 13:38
Весьма спорно. Мало пропускает во многом благодаря защите и крепкому центру поля Баварии
juvenale
juvenale ответ Andrejka (раскрыть)
05 декабря в 12:43, ред.
Ну еще бы он сейчас не был сильнее Буффона))))Буффону уже 5ый десяток идет,хотя ему это не помешало в 39 лет стать лучшим вратарем в мире)))вряд ли Нойер завоюет такой титул после 35.Ну и думаю все же пиковый Буффон посильнее Нойера
juvenale
juvenale
05 декабря в 12:40
максимум последних 10 лет
112910415
112910415
05 декабря в 12:15
субъективно, ну как всегда
Andrejka
Andrejka
05 декабря в 12:09
Сейчас Нойер сильней Буфона или того же Касильяса, футбол прогрессирует, становится быстрей, технологичней, точней. Взять те же мячи сейчас и 20 лет назад, сейчас как их бьют те бы киперы и половину бы не потащили. А если сравнивать что было пол века тому назад то там бы они влетали бы с баскетбольными счетами. Вывод такой что Нойер сильней их но сказать что он их перерос нельзя, тот же Яшин и Кан показывали в свое время чудесные игры, так же взять и нападающих, защитников, к примеру разве кто то играл пол века назад как тот же Иньеста сейчас?
Cympak-05
Cympak-05
05 декабря в 10:15
Нойер играет ногами не плохо. Но далеко не лучший по реакции
Karkaz
Karkaz
05 декабря в 09:02, ред.
Болельщик Баварии, но никогда не скажу, что Нойер, не то что лучший всех времен, но даже не лучший сейчас, т.е. с 2010 по 2020 годы. Видел как играет Буффон, видел как играет Чех, Касильяс и может кого то еще сейчас не вспомню, вот им Нойер уступает. Мануэль очень редко "вытаскивает" игру, в этом он уступает многим.
Тот же Де Хеа сколько тащил МЮ в тяжёлых ситуациях, многие это замечали и отмечали, а вот Нойер берет то, что должен брать. И как сейчас помню, финал ЛЧ с Челси, решающий момент, Дрогба бьёт с углового головой в ближний угол, мяч летит рядом, но Нойеру не хватило реакции что взять этот решающий мяч...
Потом были от Реала разгромы при Гвардиоле, при Анчилотти и т.д. где Нойер ничего сверхъестественного не показывал, за исключением нескольких матчей.
Legend 6
Legend 6 ответ КЭТиК (раскрыть)
05 декабря в 08:40
Буффон лучше Нойера только в одном, в выкуривании сигарет.
ЮЗИК
ЮЗИК
05 декабря в 07:55
Хороших вратарей было много, Нойер может быть тоже в их числе
КЭТиК
КЭТиК
05 декабря в 05:52
Буффон получше будет.
Triem
Triem
05 декабря в 05:31
Думаю громко сказано. Ману конечно хорош и спасибо ему за ЧМ 2014, но есть и другие вратари.
Introvert
Introvert
05 декабря в 04:27
Буффон лучше.
Mangur
Mangur
05 декабря в 03:52
Да,ну. Щенок он по сравнению с Яшиным. Этот Ноеейр
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