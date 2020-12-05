Румменигге: «Нойер — лучший вратарь всех времён»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о голкипере мюнхенцев и сборной Германии Мануэле Нойере.
Мануэлю Нойеру 34 года, и он становится всё лучше и лучше, прямо как вино.
Он предвидит почти любой удар, откуда бы он ни исходил, и делает сейв. Мы видели это в последние недели в Бундеслиге и Лиге чемпионов.
Он лучший вратарь в мире. Думаю, он даже лучший вратарь всех времён.
У нас в Германии и «Баварии» всегда были хорошие голкиперы: Зепп Майер или Оливер Кан. Но я считаю, что Мануэль Нойер вывел вратарское мастерство на новый уровень, и мы очень рады, что он защищает наши ворота.
Ранее вратарь «Арсенала» Бернд Лено назвал Нойера лучшим голкипером за последние 30-40 лет.
боюсь, на твоём честном ответе на этот вопрос можно и сделать вывод о твоём высказывании))))
боюсь, на твоём честном ответе на этот вопрос можно и сделать вывод о твоём высказывании))))
Тот же Де Хеа сколько тащил МЮ в тяжёлых ситуациях, многие это замечали и отмечали, а вот Нойер берет то, что должен брать. И как сейчас помню, финал ЛЧ с Челси, решающий момент, Дрогба бьёт с углового головой в ближний угол, мяч летит рядом, но Нойеру не хватило реакции что взять этот решающий мяч...
Потом были от Реала разгромы при Гвардиоле, при Анчилотти и т.д. где Нойер ничего сверхъестественного не показывал, за исключением нескольких матчей.
Тот же Де Хеа сколько тащил МЮ в тяжёлых ситуациях, многие это замечали и отмечали, а вот Нойер берет то, что должен брать. И как сейчас помню, финал ЛЧ с Челси, решающий момент, Дрогба бьёт с углового головой в ближний угол, мяч летит рядом, но Нойеру не хватило реакции что взять этот решающий мяч...
Потом были от Реала разгромы при Гвардиоле, при Анчилотти и т.д. где Нойер ничего сверхъестественного не показывал, за исключением нескольких матчей.