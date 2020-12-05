Румменигге: «Нойер — лучший вратарь всех времён»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о голкипере мюнхенцев и сборной Германии Мануэле Нойере.

Мануэлю Нойеру 34 года, и он становится всё лучше и лучше, прямо как вино.

Он предвидит почти любой удар, откуда бы он ни исходил, и делает сейв. Мы видели это в последние недели в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

Он лучший вратарь в мире. Думаю, он даже лучший вратарь всех времён.

У нас в Германии и «Баварии» всегда были хорошие голкиперы: Зепп Майер или Оливер Кан. Но я считаю, что Мануэль Нойер вывел вратарское мастерство на новый уровень, и мы очень рады, что он защищает наши ворота.