Флик: «Наша цель — обыграть „Лейпциг“. Это будут очень важные очки»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча с «Лейпцигом» в 10-м туре Бундеслиги.
Чемпионы в этих играх должны показывать себя с самой лучшей стороны. Поэтому я ожидаю от своей команды, что она сыграет лучше, чем в последние недели. Наша цель — оставить три очка в Мюнхене. Это будут очень важные очки.
«Лейпциг» добился невероятного прогресса, в прошлом сезоне они дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Они играют очень разнообразно, очень быстро переключаются в атаку и оказывают давление на соперника. Мы должны быть готовы инвестировать больше сил, чем «Лейпциг» — это сыграет решающую роль.
На этой неделе «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Атлетико» (1:1), а «Лейпциг» одержал победу над «Истанбулом» (4:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.