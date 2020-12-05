Флик: «Наша цель — обыграть „Лейпциг“. Это будут очень важные очки»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от матча с «Лейпцигом» в 10-м туре Бундеслиги.

Чемпионы в этих играх должны показывать себя с самой лучшей стороны. Поэтому я ожидаю от своей команды, что она сыграет лучше, чем в последние недели. Наша цель — оставить три очка в Мюнхене. Это будут очень важные очки.

«Лейпциг» добился невероятного прогресса, в прошлом сезоне они дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Они играют очень разнообразно, очень быстро переключаются в атаку и оказывают давление на соперника. Мы должны быть готовы инвестировать больше сил, чем «Лейпциг» — это сыграет решающую роль.