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Флик: «Наша цель — обыграть „Лейпциг“. Это будут очень важные очки»

05 декабря 2020, 04:33
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 3Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча с «Лейпцигом» в 10-м туре Бундеслиги.

Чемпионы в этих играх должны показывать себя с самой лучшей стороны. Поэтому я ожидаю от своей команды, что она сыграет лучше, чем в последние недели. Наша цель — оставить три очка в Мюнхене. Это будут очень важные очки.

«Лейпциг» добился невероятного прогресса, в прошлом сезоне они дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Они играют очень разнообразно, очень быстро переключаются в атаку и оказывают давление на соперника. Мы должны быть готовы инвестировать больше сил, чем «Лейпциг» — это сыграет решающую роль.

На этой неделе «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Атлетико» (1:1), а «Лейпциг» одержал победу над «Истанбулом» (4:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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pomor45
pomor45
05 декабря в 13:32
Лейпциг, когда он появился в ЛЧ, наши "эксперты" посчитали середнячком, который вполне по зубам Зениту. К Лиону отнеслись ещё пренебрежительнее. Когда эти "середнячки" дошли до полуфинала, "эксперты" быстренько переобулись и сделали вид, что они, мол, так и ожидали. Повторяется ли эта "прозорливость" наших "экспертов" сегодня относительно лёгкости группы Зенита в этой ЛЧ увидим весной.
Mangur
Mangur
05 декабря в 07:52
Не победа всегда хуже победы.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 декабря в 04:57
Лейпциг может упереться.
ДАША Д
ДАША Д
05 декабря в 04:44
Соперник будет достойный, легко вряд ли будет.
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