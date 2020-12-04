Аллегри: «Я хотел бы возглавить клуб из АПЛ»

Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» заявил, что готов попробовать свои силы за пределами Италии.

Я хотел бы попробовать себя в АПЛ . В Италии я возглавлял «Милан» четыре года, пять лет я работал в «Ювентусе». Теперь я ожидаю снова получить предложение из Италии, но это будет сложно, или из Англии.

Для меня английский футбол сейчас улучшается, потому что там есть много иностранных тренеров. Тактики в АПЛ стало больше, чем десять лет назад. АПЛ теперь более изощренна и с большим упором на тактические аспекты игры, но при этом там остаются традиции английского футбола. Это хороший баланс духа английского футбола и нового тактического подхода новых тренеров.

Главное, что у каждой страны своя история. Англия отличается от Италии, Испании, Германии. Изменить историю страны сложно.