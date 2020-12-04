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Аллегри: «Я хотел бы возглавить клуб из АПЛ»

04 декабря 2020, 22:21

Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что готов попробовать свои силы за пределами Италии.

Я хотел бы попробовать себя в АПЛ. В Италии я возглавлял «Милан» четыре года, пять лет я работал в «Ювентусе». Теперь я ожидаю снова получить предложение из Италии, но это будет сложно, или из Англии.

Для меня английский футбол сейчас улучшается, потому что там есть много иностранных тренеров. Тактики в АПЛ стало больше, чем десять лет назад. АПЛ теперь более изощренна и с большим упором на тактические аспекты игры, но при этом там остаются традиции английского футбола. Это хороший баланс духа английского футбола и нового тактического подхода новых тренеров.

Главное, что у каждой страны своя история. Англия отличается от Италии, Испании, Германии. Изменить историю страны сложно.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
04 декабря в 23:58
о точно)))сарри ))а контекс я написал)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ juvenale (раскрыть)
04 декабря в 23:32
а чё про Конту и Сарри забыл?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
04 декабря в 23:31
Неужто на Шэффилд согласен?!
juvenale
juvenale ответ dzvinka (раскрыть)
04 декабря в 23:13
уже Видели как тоттенхем и сити ему давали про94ся)))
juvenale
juvenale ответ dzvinka (раскрыть)
04 декабря в 23:12, ред.
да-да)))сколько там английских тренеров выигрывали что-нибудь)))а вот Виалли,Ди Матео,Анчелотти,контекс,Раньери выигрывали...без иностранных тренеров,АПЛ не была бы даже в тройке
25процентный клоун
25процентный клоун
04 декабря в 22:44
    dzvinka
    dzvinka
    04 декабря в 22:32
    было бы интересно посмотреть, как условные Саутгемптоны и Вулвергемптоны дают про94ся "изощьренному итальянскому тактику"))). То же мне, тактики не хватало ему в Англии. Приезжай, и тебя научат новому.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    04 декабря в 22:23
    В АПЛ все хотят...
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