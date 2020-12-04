Лэмпард: «„Лидс“ — один из самых опасных противников в чемпионате»

Главный тренер «Челси» поделился мнением о предстоящем матче 11-го тура АПЛ против «Лидса».

Для нас это будет испытанием. Если проанализировать игру «Лидса», а это нелегко из-за их стиля игры, можно увидеть, что они часто бьют по воротам и забивают даже топ-клубам. Наша концентрация должна быть максимальной, а оборона – сплоченной.

У нас наметилась положительная тенденция, вся команда работает на то, чтобы было больше сухих матчей, но это будет настоящее испытание, потому что это один из самых опасных противников в чемпионате.