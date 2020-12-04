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Лэмпард: «„Лидс“ — один из самых опасных противников в чемпионате»

04 декабря 2020, 22:30
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о предстоящем матче 11-го тура АПЛ против «Лидса».

Для нас это будет испытанием. Если проанализировать игру «Лидса», а это нелегко из-за их стиля игры, можно увидеть, что они часто бьют по воротам и забивают даже топ-клубам. Наша концентрация должна быть максимальной, а оборона – сплоченной.

У нас наметилась положительная тенденция, вся команда работает на то, чтобы было больше сухих матчей, но это будет настоящее испытание, потому что это один из самых опасных противников в чемпионате.

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dimagas2
dimagas2 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
05 декабря в 10:59, ред.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ St David (раскрыть)
    05 декабря в 10:01
    Реал, Барселона, Бавария
    St David
    St David ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    05 декабря в 06:35
    А где еще топ-клубы? В Испании? Типа "Реал"? Или все-таки "Шахтер"?
    Introvert
    Introvert
    05 декабря в 01:43
    Да, Лидс опасен.
    mangox22
    mangox22
    05 декабря в 00:01
    Не зря опасается
    dimagas2
    dimagas2 ответ Бубнин (раскрыть)
    04 декабря в 23:01
    Олдскульно))
    Бубнин
    Бубнин
    04 декабря в 23:00
    "Они бьют прямо по воротам и забивают голы! Нам надо будет хорошо играть против них."
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    04 декабря в 22:52
    Удачи Лидсу, Лжмпс где-то увидел топ клубы в англии, хотя их всего полтора
    drug01
    drug01
    04 декабря в 22:44
    Команда не ровная может хорошо играть а затем....
    sv_1969
    sv_1969
    04 декабря в 22:34
    Опасней сам тренер
    beefs
    beefs
    04 декабря в 22:34
    есть надежда на победу, дерзайте...
    mihaluch
    mihaluch
    04 декабря в 22:33
    Для Челси может быть и опасен.
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