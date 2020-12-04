Лэмпард: «Жиру должен играть так, как в матче против „Севильи“»

Главный тренер «Челси» ответил на вопрос журналистов о том, сыграет ли форвард в завтрашнем матче против «Лидса» с первых минут.

Что касается Жиру, вопрос не в том, чтобы гарантировать футболисту игровое время, потому что у нас очень сильная конкуренция в команде, и такие гарантии давать очень сложно.

Когда футболист выпадает из состава, мы хотим, прежде всего, чтобы он хорошо работал на тренировках, старался пробиться в команду, и чтобы он действовал, как Оли на днях, потому что тогда передо мной встает сложная, но приятная проблема – проблема выбора. Я им очень доволен, он в отличной форме и прекрасно работает на тренировках.

В атаке у нас конкуренция за места. Тэмми Абрахам отлично играет в этом сезоне, забивает голы и делает голевые передачи. Я никогда не видел негатива со стороны Оли, и я его очень уважаю. Если он будет играть так, как играл против «Севильи», он получит игровое время, потому что это было выступление высшего класса.