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Лэмпард: «Жиру должен играть так, как в матче против „Севильи“»

04 декабря 2020, 23:02
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос журналистов о том, сыграет ли форвард Оливье Жиру в завтрашнем матче против «Лидса» с первых минут.

Что касается Жиру, вопрос не в том, чтобы гарантировать футболисту игровое время, потому что у нас очень сильная конкуренция в команде, и такие гарантии давать очень сложно.

Когда футболист выпадает из состава, мы хотим, прежде всего, чтобы он хорошо работал на тренировках, старался пробиться в команду, и чтобы он действовал, как Оли на днях, потому что тогда передо мной встает сложная, но приятная проблема – проблема выбора. Я им очень доволен, он в отличной форме и прекрасно работает на тренировках.

В атаке у нас конкуренция за места. Тэмми Абрахам отлично играет в этом сезоне, забивает голы и делает голевые передачи. Я никогда не видел негатива со стороны Оли, и я его очень уважаю. Если он будет играть так, как играл против «Севильи», он получит игровое время, потому что это было выступление высшего класса.

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Бубнин
Бубнин
05 декабря в 00:23
"Наши нападающие забивают голы. Все игроки должны хорошо играть!"
Сантус
Сантус
04 декабря в 23:31
Пожалуй все офигели с его подвига,но это было скорее чудо...)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
04 декабря в 23:29
тогда в воротах соперника должен стоять Филимонов.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 декабря в 23:14
Пусть не с первых минут, но за покер с "Севильей" Оливье игровое время просто обязан получить!
dimagas2
dimagas2
04 декабря в 23:08
Ну фсе теперь тока по 4:0 будм побеждать)))Жирубасу сразу 2 золотых мячика выкотят)))
beefs
beefs
04 декабря в 23:03
завтра узнаем за час до игры...
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