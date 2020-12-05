Инфантино: «Видеоповторы определенно помогают футболу, а не вредят ему»

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на критику в адрес VAR .

Мы должны понимать, что VAR всего два года, а не 20 лет. Видеоповторы определенно помогают футболу, а не вредят ему. Мы не должны путать VAR с неверными решениями, которые принимаются из-за неправильного использования системы в связи с недостатком опыта. Давайте не будем забывать, что судьи не росли при VAR , для них изменились ориентиры.