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Инфантино: «Видеоповторы определенно помогают футболу, а не вредят ему»

05 декабря 2020, 11:21

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на критику в адрес VAR.

Мы должны понимать, что VAR всего два года, а не 20 лет. Видеоповторы определенно помогают футболу, а не вредят ему. Мы не должны путать VAR с неверными решениями, которые принимаются из-за неправильного использования системы в связи с недостатком опыта. Давайте не будем забывать, что судьи не росли при VAR, для них изменились ориентиры.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
05 декабря в 13:13
Убрали зрителей, обставили камерами, посадили губерниевых, супер футбол
Killofwrath
Killofwrath ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
05 декабря в 12:52
правила, есть правила
если будет минимально разрешенный заступ без оффсайда, споров будет в 100 раз больше
112910415
112910415
05 декабря в 11:53
учатся помогать
ДСА
ДСА
05 декабря в 11:42
Пятьдесят на пятьдесят.
mihaluch
mihaluch
05 декабря в 11:23
Помогают при умелом пользовании.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 декабря в 11:22
Видео повторы надо оставить!
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