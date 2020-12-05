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Дайер признался, что был близок к уходу из «Тоттенхэма»

05 декабря 2020, 11:15

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер признался, что собирался покинуть команду в минувшее трансферное окно.

Я определенно думал об уходе. Я чувствовал, что не получаю того, чего хочу. Не хотел оставаться в клубе, зная, что у меня последний год контракта. В клубе это тоже понимали, поэтому продлили соглашение со мной. Моуриньо был прав, что не ставил меня в состав, ведь без меня команда выигрывала. Однако мне удалось привыкнуть к игре на позиции защитника, хотя сначала было сложно.

Однажды я сказал Моуриньо, что хочу играть в центре защиты. Перед игрой с «Челси» он заявил, что даст мне шанс. Я принял вызов. Именно это мне и было нужно. Это была возможность, я вновь почувствовал себя нужным.

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shlomo
shlomo
05 декабря в 11:22
Маур умеет и убедить и настроить на игру...
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