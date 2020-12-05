Дайер признался, что был близок к уходу из «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэма» признался, что собирался покинуть команду в минувшее трансферное окно.

Я определенно думал об уходе. Я чувствовал, что не получаю того, чего хочу. Не хотел оставаться в клубе, зная, что у меня последний год контракта. В клубе это тоже понимали, поэтому продлили соглашение со мной. Моуриньо был прав, что не ставил меня в состав, ведь без меня команда выигрывала. Однако мне удалось привыкнуть к игре на позиции защитника, хотя сначала было сложно.

Однажды я сказал Моуриньо, что хочу играть в центре защиты. Перед игрой с «Челси» он заявил, что даст мне шанс. Я принял вызов. Именно это мне и было нужно. Это была возможность, я вновь почувствовал себя нужным.