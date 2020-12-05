ГлавнаяНовости

Дивеев — лучший молодой игрок РПЛ 2020 года

05 декабря 2020, 14:52

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев стал обладателем приза «Первая пятерка», который вручается лучшему молодому игроку года в РПЛ.

В голосовании приняли участие 100 человек из числа руководителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ведущих клубов, известных тренеров, экспертов и представителей СМИ.

Дивеев набрал 370 голосов, второе место у полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина — 255 баллов, третье — у защитника «Динамо» Романа Евгеньева — 204 балла.

Все новости
ОфициальноНобоа — лучший игрок матча «Сочи» — «Ахмат»
Вчера, 21:40 Комментарии14
Влашич признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Химки»
06 декабря ФотоКомментарии20
Шиманьски признан лучшим игроком матча «Динамо» — «Арсенал»
06 декабря Комментарии10
ОфициальноКамилов — лучший игрок матча «Ростов» — «Уфа»
06 декабря Комментарии9
ОфициальноИгнатьев — лучший игрок матча «Локомотив» — «Рубин»
05 декабря Комментарии7
ОфициальноКадири — лучший игрок тульского «Арсенала» в ноябре
05 декабря Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
05 декабря в 19:30
Никогда не читай желтую прессу, тем более когда речь идет о смене шила на мыло.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
05 декабря в 19:29
А речь не о призе, а о твоих словах, что "все они пропадают." Так я тебе показал, что молодые ЦСКА не пропадают. Все 7 человек (кроме Базелюка) играли, или играют в сб. РФ. Я же не хочу доказать, что все они топ, т.к. сб.России далеко не топ. Я просто скромно сравнил 7 лауреатов этой премии ЦСКА (Акинфеев, Щенников, Дзагоев, Головин, Чалов, Ахметов, Дивеев), которые достигли несколько большего, чем два лауреата Спартака ( Шишкин и Яковлев). Вот и все не более того. А то, что в наших условиях никто из них не покорит Европу - это совершенно очевидно. С этим никто не спорит.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 декабря в 19:16
Ничего против этого приза не имею , но ты же и сам можешь признать ,что сейчас у нас начнётся возвеличивание этих молодых ребят до невозможности . А то ,что у нас ,как говорится ,хлебом не корми ,а только и дай кого-нибудь порекламировать и возвести в ранг топовых игроков , найдётся уйма народа ! А к чему всё это приводит -всем видно по игре в своих клубах и сборной . Уверен % на 90 ,что из Дивеева не выйдет ничего толкового .Другое дело ,если бы рядом были такие дядьки как Игнашевич и Березуцкие . А так у него не у кого брать пример ,не у кого учиться и набираться опыта ! Но это лично мой взгляд на эту ситуацию .
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
05 декабря в 18:09
Не знаю насколько правда, но читал на просторах тырнета, что между ЦСКА и Краснодаром готовится обмен Ахметова на Уткина.
SHMEL
SHMEL
05 декабря в 18:06
Абсолютно заслуженно, второе и третье место тоже вполне объективно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
05 декабря в 17:50
А чем Маслов плох, если он Кутепова на лавку посадил. Надо и его и Евгеньева наигрывать. Это же за год не делается.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
05 декабря в 17:20, ред.
С учетом того, что с тобой общаться можно и интересно, отвечу тебе. С момента введения этой награды ее обладателями были 8 (восемь!!!) молодых из ЦСКА, при том, что 7 из них (кроме Базелюка) стали заметными людьми в РПЛ. В последние 5 года этот приз был у ЦСКА четыре раза ( Головин, Ахметов, Чалов и Дивеев), а до этого Акинфеев, Дзагоев и Щенников. Согласись, что по крайней мере в РПЛ они не затерялись. С огорчением напомню тебе, что за 18 лет такого приза удостоились 2 (два???) спартача. Это Шишкин и Яковлев. Они на виду , или затерялись. Я ответил на твой вопрос. Кстати у Зенита еще хуже ситуация. Надеюсь ты не уклонишься от ответа?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
05 декабря в 16:13, ред.
Ну ,сейчас начнётся знакомая песня про молодых и талантливых ! )))))))))))))))))))))))) Только неизвестно ,куда потом чего девается ?!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
05 декабря в 15:53
Большие надежды на Игоря. Удачных игр и дальнейшего прогресса.
cska vperiod
cska vperiod
05 декабря в 15:45
Снова армейцы первые!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 декабря в 15:38
Срочно в АПЛ...
Великолепный
Великолепный
05 декабря в 15:21
Молодец Игорь Дивеев. Заслужил своей игрой этот приз.
makkie
makkie ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
05 декабря в 15:18
Да у нас по пальцам пересчитать толковых ЦЗ для сборной.
Семёнов и Кудряшов уже давно деградировали, рано или поздно Дивеева бы подпустили к основе.
А сборная у нас непонятно какие задачи решала в матчах с Турцией и Сербией.
Cat01
Cat01
05 декабря в 15:14
Поздравляем так держать и только вперёд
мангo
мангo
05 декабря в 15:12
Вечно молодой
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ makkie (раскрыть)
05 декабря в 15:11
Дорос до основной сборной не потому,что сам отлично играет,а потому,что там просто некому играть в обороне.И как он сыграл в сборной,я думаю все помнят.
Legend 6
Legend 6
05 декабря в 15:10
Деревеев, хорошая фамилия для игрока сборной России.
particular
particular
05 декабря в 15:03
Крупный аванс, требующий развития и оправдания ☝
А вправленные нос, как отправная точка перехода во взрослый футбол 👍
makkie
makkie
05 декабря в 14:57
Справедливо!
Дивеев хорошо прогрессирует, не скандалит, дорос до основной сборной.
Союзник противников
Союзник противников
05 декабря в 14:57
Ну и ладно,лишь бы не пропал,как предшественники.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 декабря в 14:52
Молоток Дивей,заслужил
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100