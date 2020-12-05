Дивеев — лучший молодой игрок РПЛ 2020 года

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев стал обладателем приза «Первая пятерка», который вручается лучшему молодому игроку года в РПЛ.
В голосовании приняли участие 100 человек из числа руководителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ведущих клубов, известных тренеров, экспертов и представителей СМИ.
Дивеев набрал 370 голосов, второе место у полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина — 255 баллов, третье — у защитника «Динамо» Романа Евгеньева — 204 балла.
Семёнов и Кудряшов уже давно деградировали, рано или поздно Дивеева бы подпустили к основе.
А сборная у нас непонятно какие задачи решала в матчах с Турцией и Сербией.
Семёнов и Кудряшов уже давно деградировали, рано или поздно Дивеева бы подпустили к основе.
А сборная у нас непонятно какие задачи решала в матчах с Турцией и Сербией.
А вправленные нос, как отправная точка перехода во взрослый футбол 👍
А вправленные нос, как отправная точка перехода во взрослый футбол 👍
Дивеев хорошо прогрессирует, не скандалит, дорос до основной сборной.
Дивеев хорошо прогрессирует, не скандалит, дорос до основной сборной.