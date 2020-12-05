Дивеев — лучший молодой игрок РПЛ 2020 года

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05 декабря 2020, 14:52

Защитник ЦСКА стал обладателем приза «Первая пятерка», который вручается лучшему молодому игроку года в РПЛ .

В голосовании приняли участие 100 человек из числа руководителей РФС , РПЛ , ФНЛ , ПФЛ , ведущих клубов, известных тренеров, экспертов и представителей СМИ .

Дивеев набрал 370 голосов, второе место у полузащитника «Краснодара» — 255 баллов, третье — у защитника «Динамо» — 204 балла.